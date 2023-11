Krever nye Solberg-svar om habilitet: – Unnvikende og omtrentlig

Om konsesjonssaken rundt Lyse Kraft:

Bjørke (Sp): – En uke før nyheten om at Norsk Hydro skulle inngå et stort og viktig samarbeid med Lyse Kraft DA, kjøpte Sindre Finnes 4500 aksjer i Hydro, og aksjene gikk markant opp etterpå. Hvordan tror du det ble oppfattet av lokalbefolkningen, som er sterkt rammet av sammenslåingen, denne sammenblandingen mellom dine private interesser og håndtering i regjering?

Solberg (H): – Dette er et spørsmål som indikerer innsidehandel, noe Økokrim på fredag avklarte veldig tydelig. De har gått igjennom disse kjøpene og sagt at de ikke finner noen indikasjoner på innsidehandel, eller at han har sittet med innsideopplysninger på det tidspunktet. Det dreier seg ikke om min habilitet. Nå har Økokrim vært tydelig i denne saken, og da håper jeg man også kan legge vekk antydninger om innsidehandel.

Aydar (R): – Ok, så du vurderte din habilitet i forbindelse med Norsk Hydro i 2016, og det gjorde du på egen hånd. Er det da riktig at det kun er du selv som har vurdert deg habil til å behandle saker av betydning for Norsk Hydro? Har det vært gjort andre habilitetsvurderinger etter hvert? Vi vet – og det har du sagt i NRK Debatten selv – at dere hadde opptil 150 000–200 000 kr i aksjer i Hydro i 2020.

Solberg (H): – Det er sånn at jeg foretok en habilitetsvurdering, og den ble altså muntlig drøftet opp mot Sindres eierinteresser i forbindelse med fremleggelsen og lovendringen i 2016. Jeg klarer ikke å tidfeste akkurat når i 2015 eller 2016 det var en diskusjon om det hadde noen betydning eller ikke. Det var det da klart at den ikke hadde. Da konsesjonssaken om Lyse Kraft kom opp senere, i 2021, var jeg klar over at Sindre hadde økt sine investeringer i Norsk Hydro, men ikke så mye at det var tilstrekkelig til at utfallet ville vært noe annet på det tidspunktet.

– Den saken hadde også en helt annen side. Det er at den ikke var noe vanskelig. Det var ikke noe spørsmål, det var ikke noen store skjønnsmessige vurderinger knyttet til den saken. Det var en situasjon hvor man hadde rettskrav på å få konsesjon så lenge de faktiske kravene var oppfylt, og det var en sak som altså gikk rett gjennom i regjeringen.

Om håndbok for politisk ledelse:

Solberg: – Det er veldig viktig å si at det er forskjell på håndboken fra 2013 og håndboken fra 2021. Under habilitetsspørsmål er det tilført noe i 2021 i forhold til i 2013. Det var ikke i utgangspunktet sett på som en utfordring at man hadde aksjer på det tidspunktet, eller at man handlet litt med aksjer, altså i den form at man justerte porteføljen, solgte og gjorde andre ting i den sammenheng. Men man skulle ha oversikt over det for å vite om habiliteten.

Solberg: – Gjennom de årene jeg var statsminister, ble det en gradvis strengere praksis på dette området. Den siste tiden ble det eksempelvis avtalt at aksjer enten måtte selges eller fryses, eller en kombinasjon av disse.

Solberg: – Det ble aldri i den sammenhengen tatt opp særlig nærstående på det tidspunktet. Nærstående ble klartgjort. Vi har tre versjoner av håndboken, det er den i 2013 og den i 2017, og i 2021 kom det en tydeligere bit knyttet til habilitet inn mot selve aksjene. Men jeg har aldri vært i tvil om at habilitet gjelder for nærstående. Det har vært en del av det som vi startet med allerede i 2013. Det er min oppfatning at det var klart for alle.

Solberg: – Det er ikke endret så mye, men det er tydeligere i 2021-varianten av reglene at også ektefellers aksjer kommer inn som habilitet.