Unge Høyre-leder vil legalisere cannabis

– Det er klin umulig å brekke ryggen på de kriminelle gjengene uten å angripe markedene deres. Det kan vi gjøre ved å legalisere hasj og cannabis.

Det sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby til VG.

Svenneby tror et regulert narkotikamarked er en større trussel mot de kriminelles levebrød enn mer politi.

– Vi må innse at flere politifolk ikke er løsningen for å knekke gjengkriminaliteten, sier Svenneby til avisa.

Hasj på Vinmonopolet

Unge Høyre-lederen vil ha hasjsalget inn i regulerte markeder. Han vil hindre at pengene strømmer til de kriminelle gjengene.

– Hadde hasjomsetningen blitt overført eksempelvis til pol eller apoteket, så hadde inntektsstrømmene til gjengene krympet inn, sier Svenneby.

Svenneby sier til VG at han vil sørge for at landsmøtet i Høyre neste vår må debattere spørsmålet om legalisering av hasj og cannabis.

Tidslinje for rusreform i Norge Ekspander/minimer faktaboks Februar 2021: Solberg-regjeringen presenterte sitt forslag til rusreform. Forslaget som blir mest omtalt, er å avkriminalisere bruk- og besittelse av mindre doser narkotika til eget bruk.

Solberg-regjeringen presenterte sitt forslag til rusreform. Forslaget som blir mest omtalt, er å avkriminalisere bruk- og besittelse av mindre doser narkotika til eget bruk. Juni 2021: Forslaget ble nedstemt i Stortinget. Arbeiderpartiet stemte imot, og lovet at de ville lage et bedre forslag hvis de vant valget. Da vil de ikke avkriminalisere mindre brukerdoser narkotika.

Forslaget ble nedstemt i Stortinget. Arbeiderpartiet stemte imot, og lovet at de ville lage et bedre forslag hvis de vant valget. Da vil de ikke avkriminalisere mindre brukerdoser narkotika. Oktober 2021: Støre-regjeringen ble etablert etter rød-grønn valgseier i Stortingsvalget. Regjeringen lovet en behandlingsreform i Hurdalsplattformen, som er et dokument der regjeringspartiene har blitt enige om hva politikken deres skal være de neste fire årene.

Støre-regjeringen ble etablert etter rød-grønn valgseier i Stortingsvalget. Regjeringen lovet en behandlingsreform i Hurdalsplattformen, som er et dokument der regjeringspartiene har blitt enige om hva politikken deres skal være de neste fire årene. Mars 2022: Støre-regjeringen lovet å foreslå en forebyggings- og behandlingsreform i en stortingsmelding i løpet av 2023.

Støre-regjeringen lovet å foreslå en forebyggings- og behandlingsreform i en stortingsmelding i løpet av 2023. April 2022: Høyesterett fjernet straffen for mindre doser narkotika til eget bruk for rusavhengige. Debatten om hva det vil si å være rusavhengig, og hvordan politiet skal skille på de som har avhengighet og de som ikke har det, raste.

Høyesterett fjernet straffen for mindre doser narkotika til eget bruk for rusavhengige. Debatten om hva det vil si å være rusavhengig, og hvordan politiet skal skille på de som har avhengighet og de som ikke har det, raste. Mai 2023: Støre-regjeringen satte ned et utvalg bestående av jurister som skal finne en definisjon av rusavhengige. Konklusjonen skal offentliggjøres i juni 2024.

Asheim: – Svært dårlig løsning

Henrik Asheim, nestleder i moderpartiet Høyre, ønsker debatten om legalisering velkommen.

– Men jeg er ikke helt overbevist om at han får med seg det store flertallet på landsmøtet til å vedta dette. Så langt har dette vært avvist ganske tydelig i Høyre, og det tror jeg det blir denne gangen også, sier Asheim til NRK.

– Er dette veien å gå for å strupe pengestrømmene til kriminelle gjenger?

– Nei, jeg tror ikke det. Og jeg tror dette er en litt enkel løsning på et mye mer komplisert problem. Vi må også sørge for at færre unge benytter seg av ulike rusmidler.

Nestleder Henrik Asheim i Høyre mener det er en «svært dårlig løsning» med mindre politi i kampen mot kriminelle gjenger på narkotikamarkedet. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen / NRK

Asheim mener løsningen er å styrke internasjonalt samarbeid, hindre rekruttering til gjenger og å sikre penger til mer synlig politi i gatene.

Derfor er han rivende uenig med Svenneby i at mer politi ikke er løsningen.

– Det tenker jeg er en svært, svært dårlig løsning. Det er også helt i strid med det vi har foreslått i Stortinget, nemlig penger til mer synlig politi, ikke minst i de områdene som er hardest belastet, sier Asheim.

Flere ungdomspartier støtter

Flere stater i USA har legalisert cannabis. Nylig legaliserte også Tyskland bruk og oppbevaring av planten til eget bruk.

Flere andre ungdomspartier støtter legalisering av cannabis.

Unge Venstre ønsker i likhet med Svenneby regulert salg av cannabis på Vinmonopolet.

– Unge Venstre har lenge vært tilhengere av å legalisere cannabis. Får vi Høyre med på laget, skal vi ikke se bort fra at det kan bli en borgerlig regjerings politikk i 2025, sier UV-leder Ane Breivik til NRK torsdag morgen.

Ane Breivik i Unge Venstre mener tiden er overmoden for å legalisere cannabis. Målet er å ta kontroll over svarte markeder og sikre at stoffene folk tar ikke er livsfarlige, sier hun til NRK. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Også Grønn Ungdom, Rød Ungdom og FpU vil legalisere cannabis.

FpU-leder Simen Velle stod nylig frem i VG og fortalte at han tidligere er domfelt for oppbevaring av narkotika. Han og to kompiser ble tatt med rundt 100 gram hasj, som de forklarte var til egen bruk.