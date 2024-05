Over en periode på fire år, fra 2017 til 2021, skal nordmannen ha utført operasjoner der han blant annet har fjernet menns testikler og penis hjemme i leiligheten sin i London.

Han ble betalt av mennene som skal ha ønsket operasjonen utført. Operasjonene ble filmet og strømmet direkte via en egen betalingsnettside kalt «The Eunuch Maker».

Mannen i 40-åra skal ha tjent over 4 millioner kroner på denne virksomheten, før han ble arrestert i mars 2021.

Nettsida hadde 22.841 registrerte brukere fra hele verden da politiet grep inn.

Viser bilder i retten

– Den lå ikke på det mørke nettet, den var tilgjengelig for hvem som helst. Det var sånn mennene kom i kontakt med hverandre. Han rekrutterte likesinnede til sin farlige virksomhet, sier aktor Caroline Carberry.

Hun forteller at kirurgien foregikk i flere forskjellige leiligheter, og også på hotellrom.

– Han var ringlederen, som manipulerte andre som var sårbare, sier Carberry.

I sin prosedyre torsdag viste aktor fram flere bilder og hun kom med detaljerte beskrivelser av hvordan «operasjonene» var. Retten fikk se bilder av fryseren hans, hvor det var pakker med frosne kroppsdeler.

Torsdag og fredag skal dommen leses opp i London. Nordmannen er med via videolink fra Wandsworth Prison, siden rettssal 5 ikke er rullestolvennlig. Dommer Mark Lucraft skal lese opp 150 sider, og selve straffeutmålingen kommer trolig først på fredag.

Nordmannen strømmet operasjonene han utførte på nettet, mot betaling. I England blir han kalt «Evnukkmakeren». Foto: Skjermdump fra www.the-EM.com

Gjennomgikk selv operasjoner

Ifølge britisk presse skal nordmannen være del av et miljø preget av ekstrem kroppsmodifisering, kalt «nullos». Det er en forkortelse for genital nullifikasjon, ved å få penis og testikler fjernet.

Dette er ikke en ny bevegelse. I 2012 fikk en japansk 23-årig kunstner fjernet kjønnsorganet sitt, som han så kokte og serverte til betalende gjester, skriver CBS.

I et nettintervju fra 2022 som britiske medier refererer fra, sa drammenseren at han hadde kastrert 58 andre menn, og at han oppbevarte kjønnsorganene i alkohol i fryseren sin. Han sa også at grunnen til at han hadde fått seg selv kastrert, var at han ville «se ut som en Ken-dukke nedentil».

Politiet mener denne kniven ble brukt da nordmannen betalte en annen for å få fjernet penis. Foto: Metropolitan police

Han ble kalt «Evnukkmakeren» i britiske aviser, og har amputert bort både penis, en brystvorte og et ben.

Nordmannen skal ha uttalt til pressen at han utførte operasjonene på andre på en profesjonell måte.

Drammenseren bodde i Haringey i Nord-London. Foto: Trude Lorentzen / NRK

Rykter om drap

NRK var onsdag i området hvor nordmannen bodde, i Haringey i Nord-London. Det ser ut som en klassisk bydel i en engelsk storby, med flere flotte bygninger. Drammenseren bodde i en kjellerleilighet.

– En dag var det flere ambulanser og politibiler der. Det gikk rykter om at det hadde skjedd et drap, men etter noen uker fant vi ut hva som egentlig hadde skjedd i leiligheten, sier David.

Han så aldri mannen selv, men fortalte at det en periode kom ambulanser dit jevnlig.

En annen londoner, Justin, forteller at han aldri har hørt om noe liknende.

– Siden det var så mye politi der, i en ukes tid, trodde vi de hadde funnet et halvt dusin kropper gravd ned i kjelleren eller i veggen eller noe sånt, sier han.

På den lokale puben The Salisbury nyter Michael, Rado og Neil en øl etter jobb. De har fulgt med på saken de siste åra.

– Det er en veldig, veldig rar sak, og jeg ble sjokkert da jeg hørte hva som hadde skjedd. Det er litt kriminalitet her, men det er stort sett gatekrim. Dette var på et helt annet nivå.

Michael, Rado og Neil snakker om evnukkmakeren på puben The Salisbury. Foto: Trude Lorentzen / NRK

Innrømmet grov kroppsskade

Mannen fra Drammen er dømt for:

Fem tilfeller av grov skade på annen persons kropp.

Konspirasjon for å påføre andre slik skade.

Produksjon og distribusjon av uanstendige bilder.

Innehavelse av ulovlige eiendeler.

Det var flere rettshøringer i saken i 2023. Da han møtte til innledende høringer, erkjente han verken skyld eller uskyld. Men i november innrømmet han grov kroppsskade på annen persons kropp, skriver BBC.

Nordmannen er også dømt for oppbevaring og distribusjon av overgrepsbilder av barn. Han har sittet fengslet siden han ble arrestert i desember 2021.

NRK har spurt om et intervju med drammenseren, via hans advokater:

– Vi har tatt opp forespørselen, men han ønsker ikke det. Vi har ikke anledning til å snakke med noen om denne saken, skriver Hetheringtons Solicitors til NRK i en e-post.

Betalte for å bli lemlestet

Tre menn ble i januar dømt for å ha fjernet penis, brystvorte og bidratt til amputasjon av nordmannens ben. Nordmannen skal selv ha bedt dem utføre inngrepene.

Beinet hans skal ha blitt frosset ned med tørris, for å sikre at det ble så ødelagt at en amputasjon var nødvendig.

En tidligere sykepleier har innrømmet å ha stjålet bedøvelsesmidler fra et lokalt sykehus. Han fortalte i retten at han sommeren 2019 delvis fjernet brystvorten til nordmannen.

Disse tre ble i januar dømt for å ha forvoldt grov kroppsskade på nordmannen. Foto: Metropolitan police

En annen mann, som ifølge britiske aviser var en mannlig eskortearbeider, har innrømmet at han fjernet nordmannens penis i februar 2017, mot en betaling på nesten 7000 kroner.

Han fortalte i retten at han ble kvalm og kastet opp etterpå.

I januar ble alle tre mennene dømt til fengsel i tre, to og fem år for grov kroppsskade.

– Forferdelig materiale

Etter at dommen ble klar uttalte kriminalinspektør Amanda Greig i Metropolitan Police seg slik:

– Dette har vært en langvarig etterforskning som var ekstremt utfordrende på grunn av lovbruddenes kompleksitet. Teamet mitt har gått gjennom et enormt volum av forferdelig materiale, for å identifisere ofre og lovbryterne.

Hun oppfordrer videre folk som har erfaringer med dette, til å kontakte politiet.

– Forbryterne er en del av et større nettverk av menn som har deltatt i ulovlige bakgateoperasjoner, ofte med livstruende konsekvenser. Vi har identifisert nettverket som spenner over Storbritannia og flere land, noe som gjør at vi deler etterretning med en rekke politistyrker.