Hagen ber Frp, KrF og Venstre avklare om Solberg har tillit

Tirsdag morgen forklarte tidligere statsminister Erna Solberg seg om habilitetssaken for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Carl I. Hagen sier det snart er på tide at Fremskrittspartiet, Venstre og KrF tar stilling til om de har tillit til Solberg som statsministerkandidat.

– Det er en umulig situasjon for Høyre og Erna Solberg om hun ikke støttes av de tre partiene i 2025, sier Carl I. Hagen til NRK.

Han mener det er naturlig at tilliten til Solberg avklares i etterkant av innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som er ventet i god tid før jul.

– Partiene vil måtte konkludere når innstillingen er klar. Det kan også skje i selve debatten i stortingssalen, sier Hagen.

Høyres Svein Harberg, som i likhet med Hagen er medlem av kontrollkomiteen, ser ingen grunn til at avklaringen om Solbergs kandidatur som statsminister i 2025 må avklares før jul.

– Høyre holder seg til det denne saken handler om, nemlig regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket. Erna Solberg har selv sagt at hun vil avklare dette i god tid før valget, sier han.

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg under høringen tirsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Solberg: – Opp til Høyre

Under høringen spurte Carl I. Hagen Solberg om hun mener det også er opp til de andre borgerlige partiene å avgjøre om hun er statsministerkandidat i 2025.

– Det er opp til Høyre hvem som er Høyres statsministerkandidat. Og så er det selvfølgelig opp til andre partier om de er enige i det. I sum må det være sånn, svarer Solberg.

– Hvilke politiske konsekvenser skal det være at man har brutt habilitetsregelverket en rekke ganger? spør Hagen videre.

– Jeg mener det er opp til denne komiteen å vurdere og ikke meg. Jeg vil si at jeg de siste åtte ukene har opplevd en rekke konsekvenser, i form av den påkjenningen det er å stå i en slik sak, svarer hun.

Solberg ble spurt av tre ulike medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen om hun burde gått av dersom aksjehandlene ble kjent da hun var statsminister.

– Det ville ha vært et spørsmål som partiene som sto bak statsministeren måtte ha tatt en avgjørelse på. Det er et hypotetisk spørsmål, men det ville innebåret at man måtte forholde seg til at det kunne ha vært vanskelig å være statsminister på det tidspunktet, sier Solberg.

– Burde spurt og gravd mer

Solberg benyttet under høringen anledningen til å beklage det som har skjedd og sa at hun er lei seg for at hun har behandlet saker som statsminister hvor hun har vært inhabil på grunn av mannens aksjehandler, som hun ikke kjente til.

– Når det i ettertid viser seg at han likevel har drevet omfattende handel i det skjulte, er det klart for meg at jeg burde ha spurt og gravd mer om dette, sier hun.

Audun Lysbakken (SV) sier til NTB at han synes Solberg svarer unnvikende rundt egen undersøkelsesplikt:

– Jeg synes fortsatt ikke hun er så tydelig som hun burde være på at hun har det politiske ansvaret for habilitetsbruddene. Hun vegrer seg for å si det rett ut, og viktig at det blir sagt rett ut, det handler om å vite at uavhengig av skyld og hva du har visst, har den på toppen ansvaret og skal ta ansvaret, sier Lysbakken.