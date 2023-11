Det har stormet rundt Erna Solberg etter at aksjeskandalen rundt hennes ektemann Sindre Finnes sprakk for to måneder siden. Det har vært mye spekulasjoner rundt hennes fremtid som partileder og statsministerkandidat.

– Jeg er fullt motivert for å være Høyres partileder, og statsministerkandidat i valget i 2025, sier hun på en pressekonferanse.

Solberg sier at hun opplever at hun er ønsket videre som partileder.

– Jeg har i åtte uker sagt at jeg ikke er tilhenger av å ta beslutninger midt i en storm. I går møtte jeg Høyres sentralstyre ansikt til ansikt siden første gang siden pressekonferansen 15. september, sier hun.

– Har gitt meg motivasjon til å fortsette

Til NRK sier Solberg at hun har vært i tvil om hun hadde nok energi og motivasjon til å fortsette.

– Og selvfølgelig også selve alvoret i saken og partiets respons på den. Jeg føler at jeg har fått en stor støtte, som har gitt meg motivasjon til å fortsette, sier hun.

– Har du tillit?

– Det er ingen tvil om at det er flere folk som har mistet tilliten til meg. Da er min jobb å sørge for at jeg bygger den tilliten opp igjen, sier Solberg.

På spørsmål om hva hun hadde gjort om hun ble statsminister i morgen, sier Solberg:

– Hvis jeg ble statsminister i morgen, kommer ikke Sindre til å handle aksjer.

– Har vært noen tøffe uker

– For meg har dette dreid seg om både å måtte tenke gjennom egen motivasjon, det har vært noen tøffe uker, og tilbakemeldingene jeg får fra partiet om jeg faktisk er ønsket, sier hun videre.

Solberg understreker at hun er lei seg for å ha vært inhabil i flere saker som statsminister.

– Jeg tror ikke denne saken gjør meg til en dårligere politisk leder, sier hun.

Økokrim har tidligere varslet at de ikke åpner etterforskning mot Solbergs ektemann, Sindre Finnes.

– Økokrim har gjort en grundig gjennomgang for å og slått fast at det ikke er noen holdepunkter for at det er gjort noe ulovlig, sier Solberg.

Partileder Erna Solberg (til venstre) og nestleder Henrik Asheim på pressekonferansen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tilbudte å gå av

Høyres nestleder, Henrik Asheim, ga full støtte til Solberg på pressekonferansen.

– La det ikke være noen tvil: Dersom det var et utbredt ønske om å skifte leder i Høyre, hadde det skjedd nå. Da hadde vi kalt inn til et landsmøte våren 2024, sier han.

Ifølge ham har Solberg flere ganger tilbudt å trekke seg overfor partiledelsen og sentralstyret, dersom de mente at hun ikke lenger er «et pluss».

– Vi mener altså at hun er et pluss og er veldig glad for at Erna er motivert for å stå på videre, sier Asheim.

– Flere av dem som uttrykte tillit, trakk også fram at Erna siden denne ekstremt vanskelige saken ble kjent, har håndtert den på en ærlig, åpen og tillitvekkende måte, fortsetter han.

Solgte aksjer og verdipapirer over 3000 ganger

Tidligere i år ble det kjent at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, drev langt mer omfattende kjøp og salg av aksjer enn det som hadde vært kjent, i årene Solberg da var statsminister.

Finnes kjøpte og solgte aksjer og verdipapirer over 3000 ganger for cirka 125 millioner kroner.

Solberg har erkjent at hun kan ha vært inhabil i flere saker som ble behandlet av regjeringen hun ledet i årene 2013-2021, blant annet oljeskattepakken.

Erna Solberg (til venstre) og ektemannen Sindre Finnes. Foto: Marit Hommedal / NTB

Og sist uke forklarte Solberg seg i en åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om aksjeskandalen. Det er ikke klart hvor sterk kritikk Høyre-lederen vil få i saken, som fremdeles er under behandling i komiteen.

Solberg er ikke den eneste toppolitikeren som har vært i hardt vær i høst. I stortingshøringen måtte også Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen, Anniken Huitfeldt, Ola Borten Moe og statsminister Jonas Gahr Støre forklare seg etter sommerens mange habilitetsskandaler.

Trettebergstuen, Huitfeldt og Borten Moe er nå ute av Støres regjering.

Hardt ut mot krigen i Midtøsten

Krigen mellom Israel og Gaza var temaet for talen til sentralstyret mandag. Solberg sier at hun fordømmer angrepet Hamas' angrep mot Israel 7. oktober.

– De må frigi gislene, og avslutte rakettangrepene mot Israel, sier hun.

Solberg påpeker at Israel har rett til å forsvare seg. Hun understreker samtidig at de plikter å følge krigens regler.

– Jeg er bekymret for hvordan krigen utvikler seg. Det er grunn til å tro at Israels bakkeinvasjon i Gaza vil eskalere seg, sier hun.

Partilederen trekker også frem situasjonen til jøder i Norge.

– Regjeringen og vi alle må gjøre alt for å beskytte vår jødiske minoritet. Samtidig må det være mulig å kritisere Israel, uten å bli kalt for antisemitt, sier hun.