Solberg-saken: Slik begrunner Økokrim avgjørelsen

– Gitt omfanget av Finnes’ transaksjoner er det ikke holdepunkter for at han samlet har truffet påfallende godt med sine investeringer hva gjelder «timing», skriver Økokrim i sin begrunnelse.

– Vi har etter en grundig gjennomgang ikke funnet at det foreligger holdepunkter for at straffbare forhold har funnet sted, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth på pressekonferansen fredag formiddag.

Åpner ikke etterforskning

Han sier at Økokrim skal vurdere om det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.

– I denne saken er det en kompleks vurdering, fordi, som dere vet, aksjehandel i seg selv er en lovlig og ønskelig virksomhet i vårt økonomiske system, sier han.

– Det må foreligge holdepunkter for at straffbart forhold er begått for at vi kan åpne etterforskning, fortsetter han.

Lønseth sier Økokrim har vurdert saken både med informasjonen Finnes selv har fremlagt, i tillegg til data fra Finanstilsynet og Verdipapirsentralen. De har også sett på informasjon fra datostemplede mediesaker.

– Jeg registrerer at noen mener vi har forskjellsbehandlet sakene til Borten Moe, Huitfeldt/Flem og Solberg/Finnes. Det er korrekt. Vi har forskjellsbehandlet sakene fordi de er ulike i faktum. Ulike saker vil innebære ulik vurdering, sier han på pressekonferansen.

Økokrim-sjefen sier videre at i både i sakene til Huitfeldt/Flem og Solberg/Finnes forutsetter innsidehandel at det også har skjedd et taushetsbrudd fra de to politikerne. Samtidig sier han at disse sakene er forskjellige, særlig på grunn av volumet i sakene.

– Det må gjøres helhetlige vurderinger. En som handler mye vil treffe med noen investeringer. Finnes har ikke truffet påfallende godt, noe som isolert sett kunne vært en indikasjon på innsidehandel, sier han.

Ikke kontaktet Solberg eller Finnes

Økokrim har ikke snakket med Sindre Finnes eller Erna Solberg angående denne saken.

– Hvis vi skulle snakket med Sindre Finnes eller Erna Solberg så ville vi vært over i en etterforskning. Det er et inngrep mot borgerne, enten man har vært statsminister eller ikke, sier Lønseth og fortsetter:

– Vi har et vilkår om at vi åpner ikke etterforskning, uten at det foreligger omstendigheter som tilsier det. Og det har vi altså ikke funnet. Og sånn sett har det ikke vært grunnlag for å ta kontakt med dem.

Lønseth sier Sindre Finnes har krav på å bli ansett som uskyldig, og at han ikke har gjort noe straffbart.

– Han er ikke siktet, tiltalt og først og fremst ikke dømt, sier han videre.

Før beslutningen i Solberg-saken ble tatt har Økokrim undersøkt Finnes' handler i forbindelse med flere selskaper og hendelser.

På pressekonferansen sier Økokrim-sjefen:

– Vi har i bunn og grunn sett på alle transaksjoner, fordi denne saken lå slik an at vi burde gjøre det. Ikke alle har blitt sett på like grundig, men alle har vært med i en helhetlig vurdering.

Dette er noen av selskapene Økokrim har undersøkt:

Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA er et børsnotert selskap som planlegger gruvedrift i Norge.

30. september 2013 investerte Sindre Finnes omtrent 12 500 kroner for å kjøpe 33 000 aksjer i selskapet, skriver Økokrim.

– Den 3. og 4. oktober 2013 kjøpte han ytterlige 57 500 NOM-aksjer for 23 575 kroner, står det videre i begrunnelsen.

Aksjekjøpene ble gjort i tiden før regjeringen Solberg la fram regjeringsplattformen høsten 2013. Da åpnet regjeringen for å tillate sjødeponi for mineralnæringen.

Indikasjoner på at myndighetene ville tillate sjødeponi kunne ha betydning for prisen på aksjen til Nordic Mining, mener Økokrim.

– Hva gjelder de to siste kjøpene, legger vi til grunn at det ikke forelå innsideinformasjon på kjøpstidspunktet. Det kan ikke utelukkes at dette stiller seg annerledes for det første kjøpet. Det forholdet ble uansett foreldet 30. september, noe Økokrim var kjent med at ville inntreffe.

– Det ville uansett ikke ha vært aktuelt å iverksette etterforskning for en transaksjon i størrelsesorden 10.000 kroner som ligger ti år tilbake i tid, skriver Økokrim videre.

Under pressekonferansen spurte TV2 hvor beløpsgrensen går når Økokrim oppgir kronebeløp som en årsak til å ikke etterforske denne handelen.

– Det er nok riktig at hvor grensen går for straffbarhet og for prioriteringene vi gjør, er ikke nødvendigvis enkelt å forstå for allmennheten. Vi må gjøre konkrete vurderinger av komplekse saksforhold, sier Økokrim-sjefen.

Norsk Hydro ASA

I 2016 vedtok Solberg-regjeringen en lovendring som innebar at selskaper, som Hydro, kunne eie offentlige kraftselskaper.

NRK og flere andre mediehus har tidligere skrevet at Erna Solberg kan ha vært inhabil i forbindelse med vedtaket, fordi Finnes hadde aksjer i Norsk Hydro.

Økokrim har undersøkt om Finnes kan ha handlet aksjer i selskapet på bakgrunn av innsideinformasjon.

– Sindre Finnes eide 2 000 aksjer i Norsk Hydro gjennom året 2016. Finnes handlet ikke i Norsk Hydro i løpet av året 2016, og kan derfor ikke ha handlet på mulig innsideinformasjon dette året, skriver Økokrim i begrunnelsen.

NEL ASA

NEL er et hydrogenselskap som er notert på Oslo Børs og opererer internasjonalt.

Sindre Finnes har gjort mer enn 200 kjøp og salg i NEL-aksjen, samt i ulike finansprodukter knyttet til aksjen.

I begrunnelsen fra Økokrim står det at myndighetene har ved flere anledninger kommet med utspill som kunne styrke investorers verdsettelse av NEL. Transaksjonene til Finnes relatert til NEL, har i sum gitt betydelig gevinst.

– Våre undersøkelser viser at Finnes ikke eide aksjer i NEL da myndighetene kom med sine utspill. Mulig kunnskap om ennå ikke offentliggjorte utspill fra myndighetene synes derfor ikke å ha vært utnyttet av Finnes da han kjøpte aksjer i NEL, skriver Økokrim.

Nedstengning og pandemitiltak

Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer i dagene før Norge stengte ned i mars 2020.

Økokrim skriver imidlertid i sin begrunnelse at det er vanskelig å se i handelsmønsteret til Finnes at han posisjonerte seg med kunnskap om at Norge skulle stenge ned.

Utover høsten kom det nye pandemitiltak, men Økokrim skriver blant annet at Oslo Børs synes å være upåvirket av pandemitiltakene som ble annonsert.

Flere selskaper

I begrunnelsen til Økokrim som ble kjent fredag formiddag har Økokrim også kommentert Sindre Finnes handler i selskapene Mowi, Nekkar ASA, Nordic Nanovector (nå Thr Medical), Hexagon Composites, DNB, Golden Ocean Group Ltd, Aker BP, Belships, IDEX Biometrics og Wallenius Wilhelmsen.

Konklusjonen til Økokrim er altså at det ikke åpner etterforskning mot Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg eller ektemannen Sindre Finnes.

I beslutningsdokumentet til Økokrim står det at handlene er vurdert opp mot flere momenter som ofte kjennetegner innsidehandel: