Italiensk Krekar-sak utsatt igjen: – Han kommer aldri til å bli utlevert

Mandag skulle det etter planen avholdes et rettsmøte i Italia med Najmuddin Farah Ahmad i sentrum.

Krekar, som befinner seg i Norge, risikerte å bli dømt in absentia, altså uten å være til stede, som leder av det påståtte terrornettverket Rawti Shax.

Mandag ettermiddag opplyser imidlertid Enrica Franzini, Krekars rettsoppnevnte advokat i Italia, til ABC Nyheter at saken er utsatt for tredje gang.

Ifølge Franzini skal dommerne ha godtatt en henvendelse fra norske myndigheter om at Krekar bør bli kontaktet. Franzini sier retten godtok dette, selv om det ikke er nødvendig ut fra italienske rettsregler. I tillegg skriver Franzini følgende, ifølge ABC Nyheter.

«Italia vil ikke sende noen ny begjæring om utlevering av Krekar».

NRK sendte mandag formiddag en rekke spørsmål til Franzini per e-post, men har foreløpig ikke fått svar.

Meling: – Gledelig

NRK har mandag vært i kontakt med Krekars norske advokat Brynjar Meling, som gjentar det han har sagt den siste uken: At verken han eller klienten hans har blitt kontaktet av italienske myndigheter om saken.

Før helgen sendte Meling et brev til den italienske domstolen i Bolzano. I brevet, som NRK har sett, heter det blant annet at Meling og Krekar ikke har blitt kontaktet om rettssaken, og at nettverket ikke er en terrororganisasjon.

Meling sier han selv ikke har fått førstehånds opplysninger om at forhandlingene igjen er utsatt. Samtidig reagerer han med dempet begeistring på meldingene om at Italia angivelig ikke kommer til å sende en ny begjæring for å få utlevert Krekar.

– Det er ikke overraskende, men likevel gledelig. Det er helt åpenbart at han aldri kommer til å utleveres. Saken er et falsum, og et forsøk fra justisministerens kontor på å forlede italienske myndigheter til å tro at dette er en sak som handler om Italia, sier Meling NRK.

– Nokså meningsløst

Forrige helg påpekte Meling overfor NRK at det Krekar skal være tiltalt for skjedde mens Krekar satt fengslet i Kongsvinger, der han sonet i 2012.

Han oppfordret derfor PST til å overta etterforskningen av saken, og fulgte i helgen opp med å sende et brev til retten i Italia, der han ba om at saken overføres til Norge.

Statsadvokat Marit Bakkevig, som har vært aktor i flere av rettssakene mot Krekar, sier hun ikke kan se at Melings forslag har noe for seg.

– Det er en italiensk sak, og det vil være nokså meningsløst å begynne å se på den nå, før den eventuelt er avsluttet der, eller de ber oss om å overta det. Så vidt meg bekjent har de fortsatt en ambisjon om å iretteføre saken samlet sett i Italia, sier Bakkevig.

Statsadvokat Marit Bakkevig (sittende) og PSTs politiadvokat Signe Kathrine Aalling i forbindelse med en trusselrettssak mot Krekar i 2012. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

PST reiste ikke til Italia

Statsadvokaten forklarer at norsk påtalemyndighet og PST har bistått med etterforskning av Krekar etter anmodning fra italiensk politi. Bakkevig påpeker også at norsk politi ikke har oversikt over hele saken mot Krekar, som ifølge italiensk påtalemyndighet involverer personer i flere europeiske land.

Etter det NRK får opplyst skal PST for en tid tilbake ha blitt bedt om å stille med en representant som skulle vitne om den norske etterforskningen av Krekar i den italienske rettssaken.

Etter det NRK forstår skal PST ikke ha reist til Italia i forbindelse med rettsrunden som var varslet mandag. PST har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser mandag.

Mulla Krekars norske advokat Brynjar Meling er svært kritisk til rollen til den italienske advokaten Enrica Franzini. Foto: Runa Victoria Engen

Vil kvitte seg med advokat

Krekars norske advokat har flere ganger de siste ukene gitt uttrykk for at han ikke er fornøyd med bistanden fra den italienske advokaten Enrica Franzini. Forrige helg sa Meling til NRK at Franzini hadde fått sparken for to rettsrunder siden. I helgen fulgte Meling opp med å kritisere Franzini for at hun aldri har tatt kontakt med Krekar, for å forberede Krekars forsvar.

Før helgen sendte Meling en krass e-post til Franzini, der han understreker at Krekar ikke ønsker hennes bistand. Dette har Meling også gitt uttrykk for i et brev til den italienske domstolen i Bolzano.

«Enrica Franzini er uttrykkelig gjort oppmerksom på at hun ikke er ønsket som mulla Krekars forsvarer», heter det i brevet som NRK har fått tilgang til.

Franzini skal på sin side ha opplyst at hun er oppnevnt som Krekars advokat av retten, og at hun derfor ikke har noe annet valg enn å akseptere jobben.