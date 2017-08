Donald Trumps første reaksjon etter at en kvinne (32) ble drept av en bilist med nazi-sympatier under en motdemonstrasjon mot høyreekstreme, var å legge skylden på begge sider.

Først etter flere dager og mye press, fordømte han rasisme og de høyreekstreme kreftene.

Tirsdag sa han derimot igjen at begge sider må ta skylden for volden i Charlottesville.

Dette har satt sinne i kok hos demokrater så vel som republikanere.

Partikolleger reagerer

– Det må være tydelig. Forestillingen om et hvitt overherredømme er frastøtende. Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for. Det er ikke rom for moralsk tvetydighet, skriver lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan på Twitter.

Paul Ryan, som leder Representantenes hus og er en av de fremste lederne på republikansk side, går kraftig ut etter partifelle og president Donald Trumps siste uttalelser. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Florida-senator Marco Rubio er også sterkt kritisk til sin tidligere motstander fra nominasjonskampen før valget i fjor:

– President, du kan ikke tillate at forkjemperne for et hvitt herredømme kun får deler av skylden. Deres tanker vil koste nasjonen og verden så mye smerte, skriver han på Twitter.

Indiana-senator Todd Young skriver:

– Dette er enkelt. Vi må fordømme og marginalisere grupper som kjemper for hvitt herredømme, ikke oppmuntre og heve dem frem.

Også en general i Trumps eget militære har vært ute på Twitter og reagert.

Robert Neller skriver:

– Det er ingen plass for rasehat eller ekstremisme i det amerikanske militæret. Våre kjerneverdier mot og forpliktelse definerer måten medlemmer av marinen lever og handler.

Trump: – Det finnes en alt-left-bevegelse

Trump selv begrunner sine uttalelser med at begge sider var bevæpnet.

– Denne historien har to sider. Dere snakker om en alt-right-bevegelse. Men det finnes også en alt-left-bevegelse, og noen av dem var bevæpnet med køller. Hadde den siden også skyld? Jeg mener det, sa Trump på en pressekonferanse tirsdag.

Alt-right er en betegnelse enkelte bruker på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.

«Når høyreekstreme hyller deg, gjør du noe feil»

Demokraten Chuck Schumer, som leder mindretallet i Senatet, skriver dette på Twitter:

– Ved å si at han ikke velger side, er det nettopp det Donald Trump gjør. Når David Duke og andre høyreekstreme hyller uttalelsen dine, gjør du noen veldig, veldig feil.

Duke er tidligere leder for Ku Klux Klan, og takket tirsdag presidenten for at han igjen plasserer deler av skylden på motdemonstrantene i Charlottesville.

– Takk, president Trump, for din ærlighet og ditt mot til å fortelle sannheten om Charlottesville og fordømme venstresidens terrorister, skrev Duke på Twitter.