Tre Trump-rådgivere trekker seg

Donald Trump gjorde det klart tidlig i sin presidentperiode at han ønsket råd fra amerikanske næringslivstopper og opprettet American Manufacturing Council (AMC) som gir råd til Trumps administrasjon i saker som har med handel å gjøre. Men nå har flere trukket seg på grunn av politikken han fører.

I sommer takket Tesla-gründer Elon Musk og Disney-sjef Robert Iger seg fra AMC etter at Trump varslet at USA vil trekke seg ut av Parisavtalen.

Denne uken hadde tre nye rådgivere fått nok.

Gikk til personangrep

Først trakk konsernsjefen for medisinfirmaet Merck, Kenneth C. Frazier seg. Han fikk nok etter Trumps avventende kommentar etter Charlottesville-opptøyene, der hvite nasjonalister og nynazister demonstrerte i gatene og en bilfører kjørte ned og drepte en motdemonstrant.

«Som konsernsjef i Merck og på grunn av min personlige samvittighet føler jeg ansvar for å kjempe mot intoleranse og ekstremisme», skriver Kenneth C. Frazier på Twitter (meldingen nederst i saken).

Dermed var mannen som Trump hyllet som et business-geni i juli nå redusert til en svindler i presidentens øyne.

«Nå som Ken Frazier fra Merck legemiddelfirma har sluttet i Presidentens industriråd, vil han få mer tid til å SENKE SVINDELPRISER PÅ LEGEMIDLER», skriver Trump på Twitter.

– Vil ikke bidra til splittelse

I dag ga konsernsjefene i Intel og Under Armour Trump den samme beskjeden.

«Jeg trekker meg fra rådet for å rette oppmerksomhet mot de alvorlige problemene den dype politiske splittelse har ført til», skriver Intel-sjef Brian Krzanich i et blogginnlegg i dag.

«Vi er fortsatt fast bestemt på å bedre forholdene for amerikansk industri, men Under Armour engasjerer seg i sport ikke i politikk», skriver Under Armour-sjefen Kevin Plank på Twitter.

Nå vurderer også fagorganisasjonen AFL-CIO å trekke seg fra rådet.

Demonstrasjoner utenfor Trump Tower

Trump selv har det han kaller arbeidende sommerferie og kom for første gang siden han ble innsatt som president i januar tilbake til hjembyen New York. Der ble han møtt av flere hundre illsinte demonstranter som ropre slagord mot landets president.

Noe som tydeligvis ikke affiserte Trump på Twitter.

