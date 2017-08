– Tro meg, ikke alle menneskene som var der var nynazister. Det var noen fine mennesker der, sa USAs president i Trump Tower i går.

Et døgn etter at han i en uinspirert og kort tale tok avstand fra nynazister og Ku Klux Klan, forsvarte han i går de høyreekstreme demonstrantene som tok initiativet til helgas markeringer i Charlottesville.

Han forsvarte ikke de voldelige sammenstøtene på lørdag.

Men han forsvarte noen av dem som deltok fakkeltoget gjennom universitetsområdet i den lille byen fredag kveld.

– Noen av dem demonstrerte uskyldig og lovlig. De hadde innhentet tillatelse, sa president Trump.

Denne videoen fra Vice.com viser hvordan det så ut i Charlottesville fredag kveld.

Hvite menn roper slagord:

«Jøder skal ikke erstatte oss»

«Hvite liv betyr noe»

«Hvem sine gater? Våre gater»

Bildene er blitt vist om og om igjen på amerikanske TV-kanaler.

Videoen viser også motdemonstranter som roper:

«Svarte liv betyr også noe»

«No nazis, no KKK, no fascist USA»

– De kom med køller og banket opp folk. Ikke fortell meg at ikke også de er skyldige, sa president Trump om motdemonstrantene på pressekonferansen.

Det lød som han forsøkte å fordele skylden nokså likt mellom de to sidene.

Ekstrem splittelse

Bakgrunnen for Trumps helomvending er trolig misnøye blant hans egne tilhengere på den ytre høyresiden.

Høyrepopulistiske medier som Breitbart, Newsmax og OneAmerica har hele uka pekt på at de store amerikanske mediene i liten grad har kritisert den antifascistiske gruppa Antifa og Black Lives Matter, som begge deltok i motdemonstrasjonene.

Men Trump ventet nesten 48 timer før han tok avstand fra de mest ekstreme gruppene som hadde tatt initiativet til demonstrasjonen. Kommentatorer mener det i går var lett å se hvorfor han ventet så lenge.

– Vi så den virkelige Donald Trump i dag. Mandag så vi den falske Donald Trump. Uttalelsen han kom med da lignet en gisselvideo, sier Harvard-professor David Gergen, som jobbet som rådgiver for presidentene Nixon, Ford, Reagan og Clinton, til CNN.

– Jeg ble sjokkert av det jeg så i dag. Han ser verden så annerledes enn de flest av oss gjør. Han ser likheter mellom nynazister og de som protesterte mot dem.

Andre kommentatorer ba foreldre slå av TV-en dersom barna var i nærheten, og noen gråt mens de kommenterte det Trump hadde sagt.

– Republikanerne må bryte med Trump

Flere ledende republikanere, med senator Marco Rubio i spissen, tar sterk avstand fra det Trump sa på pressekonferansen.

Mye lengre går imidlertid John McCains tidligere kampanjesjef, Steve Schmidt.

– Etter det presidenten sa i dag må han bli avvist av hver eneste folkevalgte republikaner i dette landet, sier Schmidt til MSNBC.

Flere kommentatorer kaller det som skjedde for et sannhetens øyeblikk for republikanere som lurer på om de fortsatt skal stå bak sin president.

Hvorfor er det så farlig?

Det er svært politisk ukorrekt i USA å vise sympati med nynazister og andre høyreekstreme grupper som ønsker hvitt overherredømme. Svaret på hvorfor finnes i amerikansk historie.

I slavetida, borgerkrigen og raseskillepolitikken etterpå. Mange jøder flyktet også til USA under og etter Holocaust.

Oppslutningen om høyreekstreme grupper har økt etter at Trump ble kandidat og president. Hatkriminaliteten har også blitt mer omfattende.

Trump understreket i går at han ikke forsvarte nynazister, men «andre» som demonstrerte.

Men tidligere KKK-leder David Duke takket Trump for den fornyede støtten på Twitter.

Trump kom til makten ikke minst fordi han satte befolkningsgrupper opp mot hverandre og utnyttet frykten og sinnet i deler av den hvite befolkningen.

Det som skjedde i Charlottesville er det så langt klareste uttrykket for hvor sterkt dette sinnet er her i USA.

Derfor var det forventet at Trump ville bruke denne anledningen til å berolige og samle folket sitt nå som han faktisk er president.

Det var forventet at Trump ville oppføre en president og ikke en presidentkandidat.

Men Trump har slett ikke reagert som forventet etter at Charlottesville ble utsatt for det de fleste eksperter mener var et terrorangrep.

Da han ble spurt om han vil besøke Charlottesville etter det som har skjedd, svarte han:

– Jeg vet ikke. Visste dere at jeg har et hus i Charlottesville? Jeg eier en av de største vingårdene i USA. Den ligger i Charlottesville.

Demonstrasjonene i Charlottesville endte med flere voldelige sammenstøt. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Hva skjer nå?

Hva vil så den videre reaksjonen bli i et USA som allerede er på kokepunktet?

Seks av næringslivslederne som har sittet i Trumps råd av rådgivere har trukket seg siden lørdag. Flere av dem har sagt at de heller vil jobbe for positive verdier i samfunnet.

Allerede i går kveld ropte demonstranter «New York hater deg», da Trump kom til sitt gamle hjem på 5th Avenue.

Vil folk lage mer bråk i gatene?

Vil noen i Trumps stab trekke seg? Flere av rådgiverne hans skal ha vært svært overrasket over den utagerende pressekonferansen.

Bildene av stabssjef John Kelly som ser alvorlig ned i gulvet er ikke gode å se på. Det har en stund blitt spekulert i om han vil sørge for at de lengst til høyre i administrasjonen, som Steve Bannon, blir sparket. Men det Trump sa i går, gir inntrykk av at han er på linje med Bannon.

Det største spørsmålet er selvsagt det mange kommentatorer har stilt lenge:

Hvor lenge vil republikanernes ledere bli stående bak presidenten velgerne deres valgte?

Og er dette begynnelsen på et USA med mye mer folkelig uro?