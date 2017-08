Hevder «krefter» i Det hvite hus vil fjerne Trump

Anthony Scaramucci gjorde i dag sitt første TV-intervju siden han ble sparket som kommunikasjonssjef fra Trump-staben forrige måned, etter bare ti dager i jobben. I intervjuet sa han at personer i Det hvite hus jobber med å fjerne Trump.

– Det som skjer i Washington er at … presidenten representerer ikke det politiske etablissementet, så av forskjellige grunner har de bestemt seg for at de vil kaste ham ut.

Kritiserer Trump-staben

Den tidligere kommunikasjonssjefen sa videre at de samme personene ikke jobber etter Trumps interesser, og at presidenten trenger mer lojale støttespillere for å få gjennom sin politiske agenda.

Han ville ikke svare på hvem det er snakk om, men sier at han allerede har navngitt noen av dem. I intervjuet rettet han spesielt anklager mot Trumps sjefrådgiver Stephen Bannon og forhenværende stabssjef Reince Priebus.

Scaramucci kritiserte også presidentens uttalelser etter bilangrepet i Virginia i går, og mener han burde gått hardere ut i fordømmelsen av angrepet.

– Med den moralske autoriteten til presidentembetet må man si ting som de er.

Trump har blitt kritisert fra flere hold for å ikke ha omtalt demonstrantene i Charlottesville som hvite nasjonalister eller nazister.