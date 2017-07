Kraftig nedgang i skolefraværet

Fra forrige skoleår er nedgangen i fraværet 40 prosent for dager, og 33 prosent for timer. Det viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet.

En elev i videregående skole har nå på landsbasis i typisk tre dager og åtte timer fravær dette skoleåret. I det forrige skoleåret var tallet typisk på fem dager og 12 timer.

– Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Tallene Utdanningsdirektoratet har publsiert er regnet i median, ikke gjennomsnitt. Direktetoratet mener dette gir et bedre mål enn vanlig gjennomsnitt fordi det viser det typiske fraværet og er mindre sårbart for ekstremverdier og feilregistreringer.

Halvert fravær i yrkesfag

Fraværet har gått mest ned blant elever på yrkesfag, der fraværet nå er lavere enn det er på atudieforberedende.

Yrkesfag har nå et typisk fravær på tre dager en halvering fra i fjor, sammenlignet med studieforberedende som har et typisk på tre dager og ni timer fravær.

– Det er interessant å se at fraværet har gått så mye ned på yrkesfag, hvor det tradisjonelt er flest elever som dropper ut. Det er for tidlig å si sikkert om fraværsgrensen vil påvirke frafallet i videregående skole på lengre sikt, men de foreløpige tallene er svært positive, understreker kunnskapsministeren.

Dagens pressemelding inneholder ikke tall på hvor mange som mister retten til karakter på grunn av 10 prosentsgrensen. I mars kom det frem at andelen yrkesfagselever som stryker hadde steget.

Nedgang i alle fylker

Dagsfraværet har hatt aller størst nedgang i Oslo og Finnmark.

Elever i de to fylkene har i typisk tre dager fravær. Det er mer enn en halvering av fjoråret da typisk fravær var på syv dager begge steder.

Aust-Agder og Sør-Trøndelag har størst dagsfravær med fire dager median, mens Rogaland har lavest med ett snitt på to.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en nedgang i samtlige fylker.

Foto: Utdanningsdirektoratet, Statistikkportalen

Har møtt kritikk

Fraværsgrensen har fått en blandet mottakelse.

Elevorganisasjonen har tidligere sagt at de mener grensen vil skape flere skoletapere. En halvårsrapport viste også at flere elever fikk strykkarakter etter innføringen av regelen.

Tall som kom ut i mars viste at andelen elever som har mistet retten til karakter i et fag hadde steget fra 12, 2 til 13,5 prosent på alle linjer.

Dagens pressemelding inneholder ingen informasjon om karaktersnitt.

Sluttrapport til høsten

Den mye omtalte fraværsregelen sier at elever som har mer enn ti prosent fravær i ett fag ikke vil få karakter i faget. Regelen ble innført fra skoleåret 2016–2017.

I enkelte tvilstilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opptil 15 prosent. Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert for eksempel sykdom, organisasjonsarbeid, eller politiske verv.

Den første delrapporten i evalueringen av fraværsgrensen kommer i løpet av høsten, og sluttrapport skal leveres høsten 2019.