Fraværsgrensa har ført til mindre fravær – men flere elever stryker

Halvveis ut i årets skoleår i Oslo er fraværet totalt 18 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Likevel er andelen elever som har mistet retten til karakter i et fag steget fra 12, 2 til 13,5 prosent på alle linjer.

Det samme gjelder i Akershus, der flere elever stryker etter at fraværsregelen ble innført i høst, selv om fraværet har gått ned.

Fra skolestart til 15 januar i fjor hadde 5,6 prosent av elevene ved videregående skolene i Akershus for mye fravær. I år har det økt til 8,5 prosent.

Den mye omtalte fraværsregelen sier at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag, ikke vil få karakter i faget.

Lokker med frokost

På Hellerud skole i Oslo, som tidligere har hatt høyt fravær, serverer de frokost hver morgen for å motivere eleven til å møte opp til første time.

– Jeg tok en yoghurt, for jeg er litt sulten. Jeg rakk ikke spise mat hjemme, sier Nicolas Martinsen, ved studiespesialiserende linje.

Melk, påsmurte brødskiver, yoghurt og kaffe for dem som ønsker, har sammen med fraværsgrensa ført til at en gjennomsnittlig elev her har redusert fraværet fra 6 dager og 20 timer, til 2 dager og 11 timer.

– Nå møter jo flere elver opp til første time. Man blir litt ekstra fristet til å gå på skolen når man er trøtt og sulten, og vet at det er mat her, sier han.

Nicolas Martinsen er elev ved Hellerud skole, på linjen studiespesialisering. Han spiser ofte frokost på skolen. Foto: Thomas Martinsen / NRK

Byggfag skiller seg ut

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl er fornøyd med at fraværet i Oslo har gått ned. Foto: Rushda Syed / NRK

Det er 2.-klassingene på videregående som har redusert fraværet sitt mest i Oslo, etter at den nye fraværsgrensa ble innført. Der er fraværet hele 27 prosent lavere.

Men eleven på byggfaglinja skiller seg ut i statistikken. Der er nemlig 30 prosent av elevene så sjelden på skolen eller ikke leverer nok arbeid som kan vurderes, at de ikke får karakter i ett eller flere fag.

I fjor var tallet 23 prosent.

– Jeg er glad for at det ikke har gått i været slik man har sett i enkelte andre fylker. Vi må bare fortette å jobbe på. Det viktigste er å sørge for økt tilstedeværelse og å gjøre tiltak som lokker eleven til skolen, slik for eksempel som skolefrokost, sier skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

– Vi må snu alle steiner for å se hvordan vi kan øke motivasjonen til elevene slik at de kommer på skolen. Det er gledelig at tilstedeværelsen til eleven har økt betydelig, men det vi må passe på er å sikre at de får karakter i de ulike fagene, sier skolebyråden.

Bør jobbe mot frafall, ikke fravær

Elevorganisasjonen er også glad for at fraværet har gått ned, men mener likevel ikke regelen fungerer som den skal.

– Når vi ser hvor mange som ikke har vurderingsgrunnlag i flere fag, så ser vi på det som et veldig stort problem som må håndteres av politikerne, sier fylkesleder i Oslo, Johanne Heitmann Akerø.

Heitmann Akerø sier det er farlig at spesielt så mange byggfagelever, som hun mener skolen ikke prioriter, mister muligheten til å bli vurdert i et fag. Hun mener politikere og skole burde jobbe mot frafall, ikke fravær.

– I videregående opplæring har du ansvar for egen læring. Det å innføre en rigid regel på noe som egentlig ikke bestemmes av fraværet ditt, men av kompetansen du utnytter, det er ikke riktig måte å håndtere frafall på, sier hun.