– Jeg er ikke en korrupt person og jeg visste ikke at han var en spion, sa den tiltale 53-åringen i sin forklaring.

Politiets sikkerhetstjeneste mener 53-åringen har overlevert informasjon til en russisk etterretningsoffiser mot penger. De fryktet at han blant annet kom til å overlevere opplysninger om gassrør til Russland.

For å hindre dette, grep PST inn i en middag mannen hadde med russeren. Tirsdag startet rettssaken mot 53-åringen.

Mannen nekter straffskyld. Han hevder han trodde russerens jobb var å få selskaper fra Russland til å samarbeide med Norge. I retten beklaget tiltalte situasjonen overfor venner og familie.

– Jeg er lei for alt dette rotet. Jeg har blitt forhåndsdømt av media og kanskje også av PST, sier 53-åringen.

Delte informasjon på minnepinner

Den korrupsjonstiltalte mannen jobbet i DNV, tidligere kjent som Det Norske Veritas, da han ble pågrepet.

Ifølge PST skal han hatt mellom 14 og 15 møter med russeren.

I tiltalen heter det at norskinderen skal ha mottatt mellom 40.000 og 50.000 kroner fra den russiske mannen han møtte i restauranten. Den tiltalte 53-åringen erkjenner å ha mottat penger, men sa i retten at han tjente så godt at han ikke hadde behov for pengene.

– Jeg er verken politi eller advokat som stiller kritiske spørsmål, sier mannen, som forklarte i retten at han trodde han møtte en russisk konsulent.

Partene er enige om at det meste av det tiltalte gav russeren var åpen informasjon som ikke var sensitiv. Informasjonen ble gitt på minnepinner.

Les også: PST fryktet norsk borger ville gi opplysninger om gassrør til Russland

Følelsesladet

53-åringen forklarte videre at han møtte russeren for første gang på en teknologikonferanse på Fornebu i mars 2018, der tiltalte hadde holdt et foredrag.

– Han tok kontakt med meg. Jeg gav ham kortet mitt. Så fikk jeg en e-post tilbake om at han gjerne ville treffe meg, sier 53-åringen i retten.

PST skal ha blitt klar over tiltalte 16. juni 2020, i forbindelse med et møte mellom ham og russeren på en restaurant på Grünerløkka i Oslo. Alle møtene mellom tiltalte og russeren skal ha skjedd på restauranter, der tiltalte ble påspander middager.

I retten fortalte 53-åringen at han var glad for at PST skal ha filmet møtet på pizzarestauranten i Oslo i august 2020.

– Jeg står for alt jeg sa da. Jeg skulle ønske PST også hadde filmet alle de andre møtene.

Han ble etter hvert svært preget av følelser da han snakket om hvor glad han er i Norge og nordmenn, og hvor godt han blitt tatt imot i Norge.

– Norge og India er som min far og mor. Jeg kunne ikke skade nasjonale interesser. Min intensjon har alltid vært å hjelpe bedriftene.

Mannen norskinderen møtte jobbet ved den russiske ambassaden i Oslo. PST mener han var ansatt i den russiske utenriksetterretningstjenesten. Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Droppet spionsiktelse

Den tiltalte norskinderen ble opprinnelig siktet for spionasje, men denne siktelsen ble henlagt. Mannen ble i stedet siktet og tiltalt for grov korrupsjon.

– Hvorfor er ikke dette en spionsak når en person møter en russisk etterretningsoffiser og får penger for å gi informasjon.

– Fordi det er et vilkår etter spionasjebestemmelsene at den informasjon som gis eller deles må kunne skade grunnleggende nasjonale interesser. Og vurderingen i denne saken er at den type informasjon har tiltalte ikke delt.

Påtalemyndigheten mener norsk-inderen har delt opplysninger om teknologi som blant annet brukes i olje- og gassektoren.

PST mener russeren den tiltalte mannen møtte var ansatt i utenriksetterretningstjenesten mens han var ansatt ved ambassaden i Oslo i 2020.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari sier til NRK at russeren ble erklært uønsket i Norge og forlot Norge et par dager etter at norskinderen ble pågrepet.

Det er satt av fire dager i rettssaken i Oslo tingrett. Den øvre strafferammen for grov korrupsjon er seks år i fengsel.