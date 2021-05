Koronaledighet skaper press på sommerjobbene – Sina vant kampen mot 800 andre

– Det var overraskende, og jeg er kjempeglad for at jeg fikk sommerjobb hos Miljødirektoratet. Jeg gleder meg veldig til å starte der, sier Sina Jenhaug Ringlund.

NRK møter Sina i en pause utenfor SV-fakultetet på Blindern, Universitetet i Oslo, hvor hun studerer. Det er lange dager på lesesalen, en kaffepause i vårsolen gir overskudd til å fortsette økten. Sina tar master i samfunnsgeografi, frem til nå har hun slitt med å få en relevant jobb ved siden av studiene.

– Tidligere har jeg jobbet i butikker og i kafeer, så dette er en kjempefin mulighet for meg hvor jeg får brukt faget mitt. Dessuten får jeg en unik sjanse til å få en fot innenfor og bygger CV-en med relevant erfaring, forteller 25-åringen.

Les også: Vil ha unge og arbeidsløse ut i åkeren

Råd til unge på jobbjakt Ekspandér faktaboks Vær åpen for alle jobbmuligheter. All erfaring er relevant.

Bruk nettverket ditt, venner, foreldre, lærere og naboer.

Kontakt gjerne bedrifter du kunne tenke deg å jobbe i, men vær forberedt.no

Hvis du ikke har noen jobberfaring, jobb frivillig det gir verdifull kompetanse

Legg inn et søk på Finn

Tenk stort,- søk jobber også utenfor hjemkommunen

Ikke gi deg. Får du avslag en sommer, prøv gjerne igjen neste år.

Ikke bli slått ut av at du ikke får jobb, prøv igjen og igjen.

Skriv en relevant og kortfattet søknad.

Tenk over hva som er dine sterke sider

Krevende med mange søkere

I Miljødirektoratet er ledelsen overveldet over at så mange som 800 studenter ønsker å bruke sommerferien til å jobbe hos dem. Det var vært en omfattende utsilingsprosess for å lande på riktige sommervikarer.

STOR SØKERBUNKE: HR-sjef Kristin Grimstad er overveldet over at hele 800 unge har søkt sommerjobb i Miljødirektoratet Foto: NRK

– Vi bruker mye tid på dette, vi ser etter kandidatenes motivasjon for å jobbe hos oss, og selvsagt fagkompetanse og kommunikasjonsferdigheter, dessuten er digital kompetanse viktig, sier HR-sjef Kristin Grimstad.

Og jobbintervjuene foregår i disse tider digitalt, på grunn av smittevernhensyn.

Korona har ført til tøffe tider for en rekke bedrifter og virksomheter, og mange sjefer er forsiktige med å ansette vikarer nå. Men interessen blant unge for å tjene ekstra med penger er ikke blitt mindre.,

På Finn.no er sommerjobb det meste brukte søkeord de siste månedene, ifølge Finns informasjonsavdeling.

I mars og april i fjor var det 40717 søk etter sommerjobber, mens i år er det tilsvarende tallet 71062. Altså en oppgang på hele 75 prosent på søk etter sommerjobber.

Nav merker også stor pågang fra unge som ønsker seg jobb.

– Det er liten tvil om at det er mange om beinet i år, siden det er så mange arbeidsledige. Dermed er det større konkurranse om sommerjobbene, sier seniorrådgiver Johannes Sørbo i Kunnskapsavdelingen i Nav.

Det samme bildet tegner NHO; det er et tøft arbeidsmarked for unge på sommerjobbjakt, og korona har gjort konkurransen enda vanskeligere. Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 15 prosent av bedriftene sier de vil ansette færre ferievikarer sammenlignet med tidligere år.

STOR KONKURRANSE: Tora Voll Dombu og Sina Jenhaug Ringlund opplever at det er tøff konkurranse om sommerjobber og at det er mange unge som ikke får jobb i sommerferien. Foto: Stig Jørvik / NRK

Stor konkurranse

Og på runden vår på universitetsområdet på Blindern møter NRK mange studenter som ennå ikke har fått seg sommerjobb.

En av disse er Tora Voll Dombu. Hun har søkt mange jobber uten å ha fått napp.

– I år har jeg ikke fått meg sommerjobb ennå dessverre, selv om jeg har søkt mange jobber. Jeg er ikke deppa, men det er jo en bekymring som jeg deler med mange andre når det gjelder usikkerhet om økonomi, samtidig prøver jeg å tenke at det ordner seg etterhvert, sier Tora Voll Dombu, som også er i innspurten på mastergraden i samfunnsgeografi.

Regjeringen ønsker å gi 40 millioner i støtteordning til bønder for å få flere unge og arbeidsledige ut i åkeren, for mange bønder mangler arbeidskraft.

Utenlandske sesongarbeidere har utfordringer med å komme inn i Norge på grunn av korona.

– Kunne du tenke deg å plukke jordbær?

– Ja, hvorfor ikke, det kan jeg godt ha gjort. Det er fint å ha noe å gjøre i sommer og det er veldig greit å tjene penger, jobb er bedre enn ingen jobb, sier Tora Voll Dombu.

Sina Ringlund vet hvordan det er å ikke få sommerjobben hun drømmer om. Hun søkte i fjor også, men fikk ikke napp da.

– For meg handlet det om flaks. Jeg har mye kunnskaper om klima, både i kommuner og internasjonalt, og i år trengte de akkurat den kompetansen jeg har, sier Sina Ringlund.

Sina Ringlunds råd til Tora og andre er – Ikke gi deg, fortsett å søk og bruk tid på å skrive en god søknad hvor du fremhever både kompetansen din og motivasjon til den aktuelle jobben.

Les også: Det er ingen vits i å søke