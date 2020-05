Koronaidrett: De minste barna må spille i små grupper

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne saken er oppdatert etter at Helsedirektoratet tok kontakt med NRK.

Helsedirektoratet presiserer at det ikke er riktig at barn opp til 10 år kan ha fysisk kontakt, og har derfor bedt NRK om å gjøre endringer i saken.

Helsedirektoratet presiserer at også de minste barna må forholde seg til en meters avstand.

– For de minste barna kan det være vanskelig å holde avstand. Vi anbefaler at de trener i små grupper. Her gjelder også en meters avstand, presiserer Jakob Linhave i Helsedirektoratet til NRK.

Også Norges idrettsforbund skrev at barn opp til 4. klasse nå kan ha fysisk kontakt.

– Her har de nok tolket det litt vel langt. Jeg skjønner at folk er veldig klare for å starte opp igjen, men de samme smittevernreglene gjelder altså for alle aldersgrupper, sier Linhave til NRK.

Koronatrening

– Vi må holde på «koronatrening» en stund til, sa helseminister Bent Høie på dagens pressekonferanse.

Breddeidretten og toppidretten må fortsatt forholde seg til en avstand på minst én meter. Det er nå tillatt med idrettsarrangementer med inntil 50 personer til stede.

– Vi vil gjøre det så enkelt så mulig å trene trygt. Arrangementer opptil 50 personer er tillatt med en meters avstand og ansvarlig arrangør. Organisert trening er ikke et arrangement i denne sammenheng. Der anbefales det maksimalt 20 personer, sa Høie.

Opp til hver enkelt idrett

Norges idrettsforbund er nå i dialog med de forskjellige særforbundene for å finne løsninger i forhold til det oppdaterte regelverket.

– Det er opp til hvert enkelt særforbund å lage sin egen veileder for de ulike idrettene. Vi jobber med å tilpasse råd til de ulike foreningene, sa Høie.

Helsedirektoratet vil høste erfaringer fra åpningen av toppfotballen.

– I denne veilederen gis det råd om hvordan idrettslag og foreninger åpner opp. FHI og Helsedirektoratet vil sammen med NIF se på hvordan erfaringene fra toppfotballen blir. En ny vurdering vil bli gitt til sommeren, sa Bjørn Guldvog.

Fotballstart

Sist torsdag fikk Eliteserien og Toppserien grønt lyst til å starte med seriespill 16. juni. Høie understreket at det er Norges Fotballforbund som står ansvarlig for at det gjennomføres på en forsvarlig måte i forhold til smittevernloven.

– Norges Fotballforbund må utarbeide retningslinjene, det er derfor opp til dem når de enkelte starter trening igjen, sa Høie på dagens pressekonferanse.

Norges Fotballforbund har et strengt smittevernregime, som gir toppfotballen unntak i covid-19-forskriften.