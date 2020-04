Psykolog: – Hva barneidretten betyr kan ikke overvurderes

Vurderer kamper på nøytral bane

Den engelske fotballsesongen for kvinner kan bli ferdigspilt med samtlige kamper på Det engelske fotballforbundets anlegg i Burton, ifølge BBC.



– Vi vurderer å spille på nøytral bane, sier en talsperson for fotballforbundet (FA) til BBC.



Det står igjen 45 kamper i superligaen. Chelsea, med den norske landslagstrioen Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir, ligger best an i kampen om å bli seriemester.



Tidligste startdato for kampene skal være helgen 6.-7. juni.