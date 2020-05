Helsedirektøren om fotballens signaleffekt: – Et krevende budskap

Torsdag ble det klart at toppfotballen kan starte normal trening umiddelbart. Dermed er det åpnet for at Eliteserien sparkes i gang 16. juni.

Men før toppfotballen fikk grønt lys, reiste unntaket fra covid-19-forskriften spørsmål om signaleffekten.

Barn og unge vil se forbilder konkurrere som normalt på TV, mens de selv må holde minst én meters avstand.

– Det er naturligvis et krevende budskap. Vi har drøftet dette med Norges Idrettsforbund (NIF), som sier at dette er deres prioriterte ønske. De er også ansvarlige for masseidretten, og de mener det er bra også for den, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

GA TOMMEL OPP: Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Stor forståelse

Guldvog påpeker at toppfotballen kan virke motiverende og gi håp, samtidig som inntekter kan komme masseidretten til gode.

Helsedirektøren understreker at han ikke har vært uenig under drøftelsene.

– Jeg mener det er en god løsning gitt at hele Idretts-Norge står bak og mener at dette er den øverste prioriteten deres, sier Guldvog.

Norges Idrettsforbund har samarbeidet med fotballforbundet om unntaket fra forskriften.

NFFs såkalte koronaprotokoll, som inneholder strenge smittevernsregler, ble til slutt avgjørende for at toppfotballen fikk tillatelse. Håndballen, for eksempel, belager seg derimot på å vente til september med kampoppstart, og håper vanlig trening kan gjenopptas i slutten av juli. Det har de forståelse for.

– Som jeg pleier å si, håndballen er den meste koronavennlige idretten sett fra koronaen sin side, så vi er enige i strategien om at det er fotballen som starter nå, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Årsaken er godt kommunisert

Frank André Gjersund er leder i Bergens-klubben Gneist IL, en av de største breddeklubbene i Norge. Han mener ingen i klubben har reflektert over dette ennå.

– Nå er det viktigste å komme i gang, å trene sammen, møtes og være sosiale.

– Tror du det kommer til å bli en utfordring?

– Nei, jeg tror ikke det. For de yngste iallfall er det ikke så viktig med tøffe dueller og taklinger. Det er andre sider ved fotballen som er mye viktigere, sier Gjersund.

Leder Lars Etholm i Oslo-klubben Korsvoll er enig i at dette ikke er noe problem, ikke så langt iallfall.

– Mitt inntrykk er at dette har vært godt kommunisert. Vi vet at elitefotballen har ressurser til å leve under smitteverntiltak som gjør den helt spesiell. Derfor er det ikke noe rart i at breddefotballen må vente. Selvfølgelig håper vi å kunne trene og spille normalt så raskt som mulig, men forståelsen er god for at det må komme i takt med åpningen av resten av samfunnet, sier Etholm.

– Kan virke veldig rart

Kulturminister Abid Raja mener signaleffekten av fotballstarten er at Norge skal åpne samfunnet gradvis.

– Vi skal starte opp barne- og breddeidretten også. Vi må huske at toppfotballen er i karantene ellers. De kommer ikke til å være på gata eller treffe andre på fester – de skal være i selvkarantene, sier Raja.

Idrettspresident Berit Kjøll skjønner imidlertid at mange kan stusse.

– Jeg har stor forståelse for at det kan virke veldig rart, men nå kommer flere av de andre idrettene også opp og står. Gjennom helgen skal vi jobbe frem retningslinjer sammen med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det skal danne grunnlag for all kontaktidrett, ballidrett og hallidrett, og så får vi ta ting derfra, sier Kjøll.

SER FREMOVER: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen

– Stort ansvar

Veilederen, som publiseres mandag, legger vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt.

Her kan det blant annet bli aktuelt å tillate interne kamper på treninger.

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli, som i dag er samfunnskontakt i Tromsø IL, bidrar også på trenersiden for 9-åringene i Reinen Idrettslag.

Høgli understreker først at han ikke har rukket å tenke særlig over signaleffekten.

– Vi må bruke tid på å forklare gangen i dette. Det kunne hjulpet å vite hvilken tid barn og unge kan begynne. Da hadde kanskje budskapet vært enda enklere, sier Høgli.

Høgli påpeker at fotballen har et stort ansvar for å følge reglene.

– Vi har vært klare på at hvis det ikke lar seg gjøre, må vi avvente. Trenere og foreldre og barna må spille på lag, sier Høgli.