Tror Anne-Elisabeth Hagen er drept – varsler nye avhør

– Det er planlagt nye avhør av ulike personer, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK onsdag kveld.

Foruten å fortelle om politiets nye hovedhypotese holder han kortene tett til brystet om arbeidet med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

– Er det manglende gjenstander fra huset som skal tilhøre Anne-Elisabeth Hagen?

– Slik vi vurderer det er dette huset absolutt et mulig åsted.

Politiinspektør Tommy Brøske fortalte i dag om politiets nye hovedhypotese. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kryptovaluta-kontoen ble opprettet noe tid før forsvinningen. Når en teori nå er at forsvinningen var fingert for å skjule et drap, kan du da si noe om hvor lenge før dette må ha blitt planlagt?

– Jeg må understreke at heller ikke jeg sitter på svarene i denne saken, så det blir kun spekulasjoner. Men at det kan være elementer i denne saken som tyder på planlegging, det har vi også tidligere bekreftet.

– Kan denne kidnappingen ha blitt konstruert på stedet etter et drap?

– Som det framgikk på pressekonferansen i dag holder vi mange muligheter åpne, og det er mange hypoteser fortsatt som denne saken etterforskes etter.

Ny hovedhypotese

Tidligere på dagen holdt politiet en pressekonferanse hvor de fortalte om en endret hovedhypotese i arbeidet med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Fra å fokusere på en angivelig kidnapping av kvinnen jobber politiet nå ut fra at Hagen har blitt drept.

Politiet vet nå hvor papiret som ble brukt til løsepengekravet og truslene i forbindelse med forsvinningen er produsert og solgt.

Advokaten er uenig

Familiens bistandsadvokat Svein Holden er ikke overbevist om at en mulig kidnapping er et feilspor.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg er usikker på om at det er grunnlag for å si at det er en fingert kidnappingssak. Slik jeg ser det, er nok hovedteorien til politiet at det kan være snakk om noe som startet som en kidnappingssak og som nå har utviklet seg til noe annet.

Det uroer ikke etterforskningsleder Tommy Brøske.

– Vi registrerer og tar til etterretning at familiens bistandsadvokat tilsynelatende er noe uenig med politiet i vurderingen og vektleggingen av sakens ulike hypoteser, uten at vi ser på det som dramatisk.