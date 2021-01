Kongefamilien besøkte Gjerdrum

Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag Gjerdrum kommune.

Etter å ha snakket med redningsmannskapene og frivillige på Gjerdrum kulturhus, fikk kongeparet møte kommunestyret og NVE.

Deretter tente de lys i Gjerdrum kirke med biskop Atle Sommerfeldt, før turen gikk videre til Olavsgård hotell.

– Nå har vi hatt en bevegende dag bak oss. Jeg har problemer med å finne ting å si, for dette er helt forferdelig. Det er veldig vanskelig å sette ord på dette, synes jeg, sier kong Harald.

Kongeparet sier det er viktig for dem å vise ofre og pårørende at de ikke er alene, og berømme nødetater og frivillige for jobben de gjør.

– Det er rystende fortellinger, men alle er glade for at de har livet i behold. De er forferdelig lei seg for naboer de kanskje ikke ser igjen. Det er sterke opplevelser, men vi er sterke som folk også, sier han.

Kongefamilien i Gjerdrum kirke. Foto: Lise Åserud / NTB

– Varmende og imponerende

En tydelig rørt dronning Sonja forteller at det var sterkt å se faklene og menneskene som hadde møtt opp for å ønske dem velkommen på vei til Ask.

– Vi har fått et meget godt innblikk i arbeidet som er gjort i nødetatene. Det er meget imponerende, dyktige mennesker, godt samhold. Det gjorde et enormt inntrykk. Denne lille kommunen har en hjertevarme som vi har opplevd så sterkt i dag. Viljen og den medmenneskelige følelsen har gjennomsyret alt vi har møtt i dag, sier hun.

Kongeparet roser både samholdet i kommunen og dugnadsånden fra andre.

– Det er en medmenneskelighet som er til å ta og føle på. Det er varmende og imponerende, sier dronning Sonja.

Redningsmannskapene tror fortsatt det er mulig å finne overlevende i skredområdet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kronprinsen: – Ekstremt sterke inntrykk

Mens kongeparet var på Olavsgård, dro kronprins Haakon tli Clarion Gardermoen, der han møtte pårørende og evakuerte.

– Det er tydelig for meg at det er mange i Norge som føler med de som er berørt etter katastrofen på Gjerdrum. De som er her gir uttrykk for de setter pris på støtten og den positive kommunikasjonen som har kommet fra folk i hele Norge.

Kronprins Haakon snakker med pressen etter besøket hos de evakuerte og pårørende på Gardermoen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Jeg tenker først og fremst på de berørte og alle som står rundt for å hjelpe. Det viktigste er kanskje å lytte. Det er mest det jeg gjør, sier han.

Kronprinsen retter også en stor takk til redningsmannskaper og frivillige.

– Det er ekstremt sterke inntrykk og voldsomme historier de som har vært midt oppi det, forteller. Det er vondt å kjenne på hvordan de har det. Samtidig synes jeg det er veldig fint å se at folk sender klær, og ønsker å stille opp for de som er rammet, sier han.

– Stolt og rørt

Kong Harald sa også i nyttårstalen at kongefamilien er dypt berørt av jordskredet i Gjerdrum.

– Den forferdelige hendelsen gjør dypt inntrykk på oss alle. Jeg føler med dere som går inn i det nye året med sorg og uvisshet, sa han.

Kongen berømmet også innsatsen til letemannskaper, nødetater, lokalsamfunnet og myndigheter.

– Dere har fremdeles mye tungt arbeid foran dere. Og nok en gang ser vi at folk mobiliserer for å hjelpe medmennesker i nød. Det gjør meg både stolt og rørt, sa han.

Lys for ofrene på Ask i Gjerdrum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fem funnet omkommet

Søndag morgen opplyste politiet at en femte person er funnet omkommet i skredområdet. Fem personer er fortsatt savnet.

Hittil er det bare en av de omkomne som er identifisert. Det var 31 år gamle Eirik Grønolen.

Redningsaksjonen fortsetter med full styrke, og mannskapene leter fortsatt etter overlevende.

Søndag vil det være fem letegrupper i området, fordelt på to sektorer. I natt ble også Forsvarets spesialkjøretøy for brolegging satt inn for å sikre redningsmannskapene i leteområdet.

Sivilforsvaret har samtidig begynt å pumpe ut vann fra en dam som lekker inn i området.