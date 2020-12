Redningsarbeidere: – Det er mulig å overleve veldig lenge

Ti personer er fortsatt savnet etter at det tidlig onsdag morgen gikk et kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune.

Søket etter overlevende har snart pågått i to døgn og fortsetter med full styrke.

Operativ leder i Norsk Folkehjelp, Harald Wisløff, sier til NRK at de fortsatt har håp om å finne overlevende.

– Vi leter etter overlevende fortsatt. Vi innser at dette ikke ser veldig bra ut, men det er fortsatt en redningsaksjon, og ikke et søk etter antatt omkomne, sier Wisløff til NRK.

– Hvor lenge er det mulig å overleve når det er så kaldt som det er nå?

– Våre eksperter vet at man kan overleve mange, mange døgn i en konstruksjon hvis man har tilgang til luft. Så det er ingen grunn til å nedskalere dette, det er fortsatt en redningsaksjon, sier han.

– Svært krevende

Harald Wisløff, operativ leder Norsk Folkehjelp. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Politiet sier det med stor sikkerhet befinner seg folk i skredområdet. Det kan være både flere og færre personer i området enn de ti savnede.

– Søket fortsetter i uforminsket styrke, og det vil pågå utover natten. Vi gjør fortløpende vurderinger på hvilke tiltak vi mener er fornuftig, sier innsatsleder Håkon Berg torsdag kveld.

Det har så langt vært for farlig til å bevege seg inn i skredområdet til fots og det har foregått søk med bruk av helikoptre.

Ifølge Wisløff er det frustrerende for redningsarbeiderne å ikke kunne være på bakken og lete etter savnede.

– Hvilken følelse er det for dere å ikke kunne gå ned i søket og delta der nede hvor mennesker som er savnet befinner seg?

– Både for oss som har redningsarbeid som hobby og for oss som har redningsarbeid som jobb, så er dette selvfølgelig frustrerende. Det er liv vi har lyst til å redde. Det å stå her i beredskap uten å kunne gå ned og redde liv, er veldig frustrerende og en påkjenning for mannskapet at man ikke kan være «boots on the ground», sier Wisløff.

Nytt utrygt område i Gjerdrum

Ytterligeere 46 personer er torsdag evakuert fra 14 hus i et område nord for skredet i Gjerdrum. Det er sprekkdannelser i grunnen, opplyser NVE.

– Det er sprekker i grunnen og synlig leire i noen bekkefar i området, sier regionleder Toril Hofshagen i NVE til NTB.

Området det er snakk om, ligger ved Kokstad gård, rundt 2 kilometer nord for skredet i Ask. 1000 personer var evakuert onsdag kveld, og det er varslet at ytterligere evakuering kan bli aktuelt.

Torsdag formiddag opplyste NVE at det fremdeles er fare for at det kan gå nye kvikkleireskred i Gjerdrum.