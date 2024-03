Lørdag fikk kongen innlagt en midlertidig pacemaker ved sykehuset Sultanah Maliha på Langkawi, i Malaysia.

Det opplyser kongehuset i en pressemelding.

– Pacemakeren ble implantert på grunn av lav hjertefrekvens. Beslutningen ble tatt i dag tidlig, og inngrepet var vellykket. Kongen har det etter forholdene bra, men trenger fortsatt ro. Inngrepet vil gjøre hjemreisen tryggere, sier kongens livlege Bjørn Bendz.

Sultanah Maliha Hospital der kong Harald er innlagt. Sikkerhetsvakter står på utsiden torsdag. Foto: Vincent Thian / AP

Stimulerer hjertet til å slå

– En midlertidig pacemaker er en pacemakerledning som legges inn via en blodåre vanligvis på halsen, og som kobles til en ekstern pacemaker som kan holde hjerterytmene i gang når den ellers blir for lav.

Lars Aaberge er avdelingsleder Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Foto: Piritta Nyberg

Det sier Lars Aaberge som er avdelingsleder på kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus til NRK.

– Og til motsetning fra permanent pacemaker som opereres inn under huden og blir liggende der, så er en midlertidig pacemaker noe en bruker over kortere tid, sier Aaberge.

Han forklarer at det midlertidig pacemaker er vanlig å bruke i forbindelse med overflytting av pasienter, mellom for eksempel sykehus. Eller i påvente av at man får operert inn permanent pacemaker.

– Det er også viktig å være klar over at det i seg selv er en relativt udramatisk ting, sier Aaberge.

Forsvaret bidrar

Et evakueringsfly landet på ferieøya Langkawi, i Malaysia, fredag.

I en pressemelding skriver Forsvaret at de skal fly kongen hjem til Norge. Det er ikke kjent når hjemreisen skal skje.

Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen, står det i pressemeldingen.

Evakueringsflyet på plass i Malaysia. Foto: Fang Yongbin / NRK

Videre skriver Forsvaret at det ikke deler informasjon om pågående operative oppdrag. For dem er det særlig viktig av hensyn til sikkerheten og helsen til Hans Majestet Kongen.

Et SAS-fly som er bygget om til et medisinsk evakueringsfly tok av fra Oslo lufthavn torsdag. Det er ikke offisielt bekreftet at det er dette flyet som skal hente kong Harald, som er innlagt med infeksjon på et sykehus i Langkawi.

Journalist Kristi Marie Skrede oppsummerer Kongens helsetilstand Du trenger javascript for å se video. Journalist Kristi Marie Skrede oppsummerer Kongens helsetilstand

Syk på ferie

Tidligere denne uken ble kong Harald syk på et ferieopphold i Malaysia. Han ble innlagt på sykehuset Sultanah Maliha i Langkawi.

Ifølge kongehuset ble kong Harald innlagt på grunn av en infeksjon, og får god oppfølging av både malaysisk og norsk medisinsk personell.

Kong Harald ikledd uniform da han ankom den høytidelige åpningen av det 168. Storting i oktober 2023. Foto: Emilie Holtet / NTB

Kong Harald har vært sykmeldt med infeksjon flere ganger tidligere.

I slutten av januar var kongen sykemeldt på grunn av en luftveisinfeksjon, men var tilbake på jobb etter noen dager.

I 2020 byttet kong Harald ut en hjerteklaff ved Rikshospitalet, etter å ha slitt med tung pust.

Også i 2005 gjennomgikk han også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren. Den gang ble aortaklaffen erstattet med en kunstig hjerteklaff.