Flyet med kongen har landet på Gardermoen

Søndag kveld skriver Slottet i en pressemelding at flytransporten gikk bra, og at kongen er i bedring.

– Kongen legges inn på Rikshospitalet for undersøkelser. Kongen blir værende på sykehuset i noen dager, for behandling og ro.

Flyet landet på Gardermoen klokken 22.57.

Politiet ber trafikanter om å vise hensyn og kjøre som normalt når kong Harald skal fraktes til Rikshospitalet.

– Vi har gjort våre tiltak, men hva det er, kommenterer jeg ikke nå.

Det sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB kun timer før kong Harald landet med evakueringsflyet på Oslo lufthavn.

Kortesjen på vei fra Gardermoen til Rikshospitalet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Derfra vil kongen fraktes direkte til Rikshospitalet, en distanse på rundt 50 kilometer, hvor han skal legges inn.

– Trafikantene må ikke bli for nysgjerrig. Hvis man viser hensyn og kjører som normalt vil det gå fint. Man skal ikke være til hinder for trafikken eller stoppe der det ikke lov til å stoppe, sa operasjonslederen.

Dronningen forlot den militære delen av flyplassen like over klokken 23.10.

Flyet med kongen og dronningen om bord har landet på Gardermoen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Malaysia oppleves svært langt unna

Like etter kongen landet, var det 80.000 som fulgte med på flygingen på nettstedet Flightradar24.

Gjennom hele søndag kveld var flygingen til kongen flygingen i verden som flest fulgte med på.

– Kongen har vært langt unna, og Malaysia oppleves som svært langt unna. Jeg tror det nesten er som et nasjonalt instinkt at hvis det skjer noe med kongen, som sykdom, så bør det helst skje når han er i landet. Nokså irrasjonelt kanskje, men det sier noe om monarkens sterke symbolkraft, sier kongekjenner Harald Stanghelle i Kveldsnytt.

– Nå har Slottet vært ganske tilbakeholdne med informasjon med dette sykdomstilfellet. Burde de fortalt mer?

– Ja, de burde nok kanskje det, fordi det blir et slags informasjonsvakuum. Alle slike vakuum inviterer til spekulasjoner og ulike teorier om hvordan det egentlig står til med kongen.

Tidligere i kveld meldte NRKs fotograf om stor aktivitet på den militære deler av flyplassen. Både ambulansetjenesten og flere enheter fra politiet hadde kjørt inn gjennom porten til flystasjonen i forbindelse med at kongen og dronningen skulle ankomme.

Kongekjenner Harald Stanghelle mener kongehuset bør være åpne om kongens sykdom. Du trenger javascript for å se video. Kongekjenner Harald Stanghelle mener kongehuset bør være åpne om kongens sykdom.

Ønsker velkommen hjem

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker kong Harald velkommen hjem.

– Jeg vil på vegne av regjeringen ønske kongen vår velkommen hjem. Jeg er glad for at reisen gikk bra og at kongen nå er trygt hjemme i Norge, sier Støre til NTB.

Statsministeren takker alle som de siste dagene har jobbet for å legge til rette for hjemreisen for kongen og dronningen, både her hjemme og i Malaysia.

– Jeg ønsker kongen vår fortsatt god bedring og ser fram til at han kan fortsette den gode og viktige jobben han gjør for landet vårt, sier Støre videre.

Forsvaret bisto

Forsvaret har støttet regjeringen med lufttransport for kongen.

Det skriver Forsvaret i en pressemelding.

Under oppdraget ble det satt sammen et erfarent team fra Forsvarets sanitet og SAS. Det medisinske teamet har bestått av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere.

– Teamet har blitt spesialtilpasset på grunn av den lange flyturen, samt at det kun har vært én pasient, står det i pressemeldingen.

– Teamet har hatt et tett og godt samarbeid med Slottets personell for å sikre en effektiv og sikker transport, skriver Forsvaret videre.

Rikshospitalet

Ved 05-tiden natt til søndag bekreftet Slottet i en pressemelding at Kong Harald var på vei hjem fra Malaysia, der han har vært innlagt med infeksjon.

– Hans Majestet Kongen vil om kort tid være på vei til flyplassen på Langkawi for medisinsk hjemtransport. Hennes Majestet Dronningen vil reise sammen med Kongen, sto det i pressemeldingen.

Politiet er ved Rikshospitalet i påvente av kongens ankomst. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Kongen vil bli innlagt på Rikshospitalet, skriver Slottet.

– Kongen vil være sykmeldt i to uker. Kronprinsen vil i denne perioden være regent og overta Kongens konstitusjonelle oppgaver, skrev Slottet pressemeldingen søndag morgen.