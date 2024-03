Kjendislege om kongen: – Bare et spørsmål om tid før man blir frisk

Kongens allmenntilstand er tilfredsstillende, og legene er fornøyde med utviklingen, skrev Slottet i en pressemelding onsdag.

– Det er en kjempepositiv pressemelding. At en infeksjon har snudd, er det viktigste når det gjelder å bli frisk fra infeksjoner, sier Kaveh Rashidi, spesialist i allmennmedisin, til NRK.

Han peker også på at det å sette inn i permanent pacemaker er et lite inngrep som man gjør daglig overalt i hele Norge. Enkelt for selv en 87 år gammel mann.

Rashidi påpeker at infeksjoner generelt kan være farlige dersom man ikke får snudd dem. Får man derimot stanset infeksjonen og får den under kontroll, ser det ifølge ham svært lyst ut.

– Bare det at man er på bedringens vei, sier noe om at det er bare et spørsmål om tid før man blir frisk.

Lege Kaveh Rashidi ser lyst på situasjonen etter at kongehuset meldte at kongens infeksjon er under kontroll. Foto: Snorre Tønset / NRK

Kong Harald og dronning Sonja er rørt over støtten og engasjementet fra det norske folk etter at kongen ble syk på ferie i Malaysia.

Kongeparet skriver i en hilsen at de føler et stort behov for å takke for all omsorg, hjelp og støtte i forbindelse med at kongen ble syk på ferien de var på i Malaysia.

«Vi har kjent varmen strømme fra det norske folk i denne tiden. Det store engasjementet har rørt oss, og styrket oss. Tusen takk til alle for omtanken dere har vist oss i familien,» heter det i en melding på Kongehuset.no fra kongeparet.

– Svært takknemlige

Kongeparet takker også malaysiske myndigheter og ansatte ved Sultanah Maliha Hospital, sykehuset på Langkawi i Malaysia der kongen ble innlagt for en drøy uke siden.

«Sammen med norsk helsepersonell gjorde de alt de kunne for at kongen skulle komme seg godt gjennom sykdommen og bli klar for hjemreisen.»

Videre takker kongeparet også dem som fikk kongen hjem til Norge.

«Vi er svært takknemlige overfor den norske regjeringen, Forsvaret og øvrige som bisto med å gjøre reisen hjem så trygg og smidig for oss.

På Rikshospitalet er kongen nå under kyndig behandling. Vi takker hver og én som har gitt oss omsorg, praktisk og helsefaglig hjelp i en utfordrende situasjon.»

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Gjennombrudd

Kongeparets takk kommer samme dag som det kom gode nyheter om kongens helse:

I dag slo nemlig kongehuset for første gang fast at kong Haralds infeksjon er under kontroll. Det opplyste Slottet i en pressemelding i ettermiddag.

At infeksjonen nå er under kontroll, gjør også at kongen snart kan få innlagt permanent pacemaker. Ifølge Slottet vil det trolig skje tidlig i neste uke.

Kongen trenger en permanent pacemaker på grunn av for lav hjertefrekvens.

Overlege ved Oslo universitetssykehus forklarer hva permanent pacemaker er. Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem. Du trenger javascript for å se video. Overlege ved Oslo universitetssykehus forklarer hva permanent pacemaker er. Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem.

Fikk midlertidig pacemaker

Lørdag ble det kjent at kongen hadde fått innlagt en midlertidig pacemaker ved sykehuset Sultanah Maliha på Langkawi på grunn av lav hjertefrekvens.

Beslutningen ble tatt lørdag morgen og skulle gjøre hjemreisen tryggere, opplyste kongens livlege Bjørn Bendz i en pressemelding da.

Kongen har også tidligere vært gjennom inngrep knyttet til hjertet.

I 2020 byttet kong Harald ut en hjerteklaff ved Rikshospitalet, etter å ha slitt med tung pust.

Også i 2005 gjennomgikk han også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren. Den gang ble aortaklaffen erstattet med en kunstig hjerteklaff.

Malaysisk politi eskorterte ambulansen som kjørte kong Harald til flyplassen da han skulle fraktes hjem fra Langkawi. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Syk på ferie

For en drøy uke siden opplyste kongehuset at kong Harald var blitt syk i løpet av et privat ferieopphold i Malaysia og var innlagt på sykehus der.

Kongen var på ferie i Malaysia sammen med dronningen.

Ifølge kongehuset ble kongen innlagt med en infeksjon og fikk god oppfølging av både norsk og malaysisk helsepersonell.

Kongens livlege, som til vanlig er lege ved Rikshospitalet, dro selv til Malaysia etter kongens sykehusinnleggelse.

I fjor hadde kong Harald 431 arbeidsoppdrag – slik er hans arbeidshverdag: