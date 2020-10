Ber regjeringen få opp dampen for reiselivet: – Ting tar altfor lang tid

Etter en overraskende god sommer, var det bråstopp for Hattvika Lodge i Lofoten 11. august. Rorbuanlegget i den lille bygda Ballstad fikk berget sommeren av norske turister, som etter sommeren var tilbake på jobb.

Samtidig gikk kompensasjonsordningen for næringslivet ut i august. Nå tikker klokken for dem, sier daglig leder hos Hattvika Lodge, Kristian Bøe.

– Ting tar altfor lang tid. Tid er definitivt usikkerhet. Løsningene har vist seg å treffe svært dårlig på små og mellomstore bedrifter, sier Bøe, og forklarer at kompensasjonsordningen har dekket avgifter som betalinger av renter, mens små bedrifter har utgiftene andre steder.

Mange reiselivsbedrifter har tatt lån for å kunne betale regninger, siden få besøkende gjør at de ikke har penger i kassen.

– Å ta opp enda mer lån er absolutt siste løsning. Det er en enorm risiko, sier Bøe.

– Null forutsigbarhet

Før helga ble Frp og regjeringspartiene enige om den nye krisepakken for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronaepidemien, deriblant 250 millioner kroner til å forlenge den lave momssatsen for reiseliv, kulturliv, idrett og fornøyelsesparker

Men Frp og regjeringen er fremdeles ikke enige om selve kompensasjonsordningen for reiselivet.

Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal mener regjeringen for en uke siden la frem en pakke som holder reiselivet for narr.

– Den aller største kritikken er ikke hjelper næringen til å vite hva de har å forholde seg til. Null forutsigbarhet. Det viser seg faktisk at ingenting er på plass i denne krisepakken.

Lyngedal, som er turistpolitisk talsperson for Ap, viser til at det ikke er klart hvor mye bedriftene kan få i kompensasjon, og at det ikke er definert hvem som skal regnes som reiselivsbedrifter. Hun stusser også på at regjeringen ikke hadde klart noe etter sommeren

– Jeg undrer meg på hva regjeringen trodde kom til å være situasjonen etter fellesferien, og om de ikke skjønte at næringen kom til å slite.

KRISEHJELP: Regjeringen må få opp dampen med krisepakkene, slik at reiselivsnæringen får den hjelpen de trenger, sier Ap-politiker Åsunn Lyngedal. Foto: kari skeie / nrk

– For lenge

Sivert Bjørnstad fra regjeringens samarbeidsparti Frp slutter seg til mye av kritikken fra Lyngedal.

– Dette er i beste fall en halvferdig pakke. Stortinget har ikke fått noen pakke på kompensasjonsordningen fra reiselivet. Den er ventet et par uker etter statsbudsjettet er lagt frem, så altså i slutten av neste måned.

ARBEIDSPLASSER: Staten må hjelpe reiselivsnæringen for å berge viktige arbeidsplasser, sier Sivert Bjørnstad, som representerer Frp på Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kompensasjonsordningen som ble innført i høst ga utbetalinger med en gang. Denne krisepakken er planlagt utbetalt etter nyttår, selv om den gjelder fra oktober.

– Det er for lenge, sier Bjørnstad.

Frp vil legge press på regjeringen for å få en ordning som berger bedrifter som har livets rett.

– Det er jo klart at det er myndighetspålagte krav som gjør at mange av de her bedriftene sliter.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN ARBEIDSLEDIGE

FØR KORONA ARBEIDSLEDIGE

ETTER KORONA Reiseliv og transport 3.4% 8.7% Kontorarbeid 3.2% 5.7% Industriarbeid 3.3% 5.7% Ledere 2.4% 5.4% Butikk- og salgsarbeid 2.9% 5.1% Vis alle

Svarer på e-post

Da regjeringen la frem krisepakken en milliard 21. september, sa de at de skulle ga i samtaler med partene i arbeidslivet for å utforme detaljene.

Verken statsråd Iselin Nybø eller noen av de tre statssekretærene i Næringsdepartementet har hatt mulighet til å stille til intervju med NRK. I en e-post skriver statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V):

JOBBER: Statssekretær i Næringsdepartementet Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) sier at regjeringen jobber med detaljene i reiselivspakken. Utover det har de ingen detaljer. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Regjeringen har kommet med flere tiltakspakker for reiselivsnæringen, og jobber nå med en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Næringsministeren er i dialog med partene i arbeidslivet om dette, med sikte på at ordningen skal utformes slik at den treffer best mulig. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en mer detaljert skisse til ordning når dette er klart.

På spørsmål om de kan gi detaljer på prosessen, svarer departementet at de ikke har noe mer å si om detaljene nå.

– Vant til å ha vondt i magen

Arbeiderpartiet mener regjeringen må få på plass en ordningen som omfatter pakkereiser, overnattingsbedrifter og servering. Og pengene må komme etter endt måned, slik som kompensasjonsordningen gjorde, sier Lyngedal.

– Det er klart at det må komme noen ting og at det må komme så fort som mulig, og det må regjeringen levere på. Her tror jeg at jeg har med meg store deler av opposisjonen på Stortinget på, sier hun, og understreker at regjeringspartiene er i mindretall.

Hos Hattvika Lodge frykter de at oppsigelsene gjør at de mister viktig kompetanse, som gjør at de blir satt flere år tilbake når turistene vender tilbake.

– Nattesøvnen for oss som bor i Lofoten er relativt bra, men du blir jo vant til å ha vondt i magen.