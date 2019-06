Kommentatorer: Bompengesaken er alvorlig for regjeringen

Dersom Fremskrittspartiet ikke får større gjennomslag for sin bompengepolitikk, kan de true med å forlate regjeringen, forteller kilder NRK har snakket med.

Onsdag samles landsstyret i Frp på partikontoret i Oslo.

– Der tror jeg alt kan skje. Dette er en stor og vanskelig sak for Frp, sier politisk kommentator Hanne Skartveit i VG.

5. mai støttet Frps landsmøte et forslag fra Carl I. Hagen om å bruke 100 milliarder fra oljefondet for å fjerne bompenger, noe Siv Jensen advarte mot.

– Det at landsmøtet gikk imot sin partileder på dette punktet forteller at det er stort opprør i Frp akkurat nå, sier Skartveit.

– En fare for Erna Solberg

FÅ MULIGHETER: DNs Kjetil Alstadheim mener det er begrenset hva Siv Jensen kan love for å roe gemyttene i Frp. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Det hasteinnkalte landsstyremøtet i Frp på onsdag kan komme til å bli dramatisk hvis Siv Jensen ikke kan presentere en betydelig bom-seier.

– Dette er alvorlig for Erna Solbergs regjeringsprosjekt. Bompenger er en kjernesak for Frp. Når vi ser hvor dårlig de gjør det i de store byene, hvordan det truer partiet foran kommunevalget, så utgjør det også en fare for Erna Solberg. For et svakt Frp er ikke bra for regjeringssamarbeidet, sier Skartveit.

DNs Kjetil Alstadheim tror ikke Siv Jensen kan komme med noen store lovnader for å roe gemyttene på landsstyremøtet.

– Det blir i høyden noe om at det kan komme ting i budsjettet for 2020. For eksempel ligger det noe i Granavolden-erklæringen om skattefradrag for folk med høye bompengeutgifter. Men det blir et relativt begrenset tiltak. Det å få til store ting, koster veldig mye, og det er vanskelig for henne å få gjennomslag for hos de andre regjeringspartnerne, sier Alstadheim.

– Ikke til å leve med

HØRER OM GRASROTOPPRØR: NRKs Magnus Takvam sier mange på grasrota i Frp sier nok er nok på grunn av regjeringens bompengepolitikk. Foto: Nyhetsspiller / NRK

De fire regjeringspartiene driver nå forhandlinger og møtevirksomhet for å løse den politiske bomstriden, sier NRK-kommentator Magnus Takvam.

– Men handlingsrommet blant disse fire partiene, med Venstre og Frp på hver sin side av denne konflikten, gjør at det er veldig vanskelig. Så langt jeg kan forstå har man ikke greid å finne noen store grep som kan bidra til å snu dette, sier Takvam.

Han sier presset vokser fra grasrota i Frp som ser partiet i transportkomiteen på Stortinget har vært med på å støtte riksveiprosjekter med milliardbeløp i bompenger.

– Mange på grasrota i Fremskrittspartiet mener partiet ikke kan leve med å for eksempel støtte denne typen vedtak i Stortinget om store bompengebeløp fremover.

Utelukker ikke regjeringskrise

Hverken Hanne Skartveit eller Magnus Takvam vil utelukke at Frp går ut av regjering på grunn av denne saken.

– Det er ingenting som er umulig i denne saken. I Frp blir det sagt at man rett og slett ikke vet det, og at det er et åpent spørsmål gitt nettopp den uroen og protesten som har spredd seg i deler av samfunnet og dermed i Frp. Det er ingen tvil om at det er krefter i Frp som mener nok er nok om man ikke får til store endringer, sier Takvam, som likevel ikke tror det er mest sannsynlig med regjeringskrise.

Skartveit mener det er vanskelig å spå.

– Det er klart Frp har i likhet med de andre partiene svelget mange kameler opp gjennom disse snart seks årene i regjering. Bompengesaken er veldig, veldig vanskelig for Frp. Det er uforutsigbart hva partiet kommer til å gjøre der. Det våger jeg rett og slett ikke å svare på.

Alstadheim tror Frp kan bruke trusselen til å få oppmerksomhet om saken. Han tror ikke regjeringskrise er det mest sannsynlige, men sier det ikke kan utelukkes avhengig av dynamikken i saken og partiets resultat i kommunevalget.

– Jeg tror Frp først og fremst vil prøve å lage mest mulig ståk om denne saken nå for å markere at Frp egentlig er imot den bompengepolitikken som partiet er med på å føre i regjering. Som vi har sett i mai, går Frp noe frem på de nasjonale målingene, så partiet tjener på at bompenger er et stort tema, sier Alstadheim.