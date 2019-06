Kilder til NRK: Frp kan true med å forlate regjeringen uten bompenge-seier

NRK har det siste døgnet snakket med en rekke kilder på ulike nivåer i partiet som mener faren for at Frp hopper av Erna Solbergs regjeringsprosjekt i nær fremtid ikke har vært større siden Frp gikk inn i regjering i 2013.

– Bompengesaken er ekstraordinær og kritisk. Store deler av partiet er i opprør og krever nye og store gjennomslag umiddelbart. Får vi ikke det så tror jeg ikke det går så bra denne gangen, sier en sentral kilde.

Onsdag klokken 16 samles landsstyret i Frp på partikontoret i Oslo. Like i forkant holder stortingsgruppen sitt ukentlige gruppemøte. Dersom Siv Jensen kommer til disse møtene uten noe substansielt nytt å presentere, vil det bli tatt dårlig i mot, ifølge flere av de som skal være tilstede.

– Vi skal ikke møtes for moro skyld, så jeg regner med at hun vil vise frem en ny enighet hun har oppnådd, sier Christian Tybring-Gjedde til NRK. Han er stortingsrepresentant og ble nylig også valgt inn i sentralstyret.

– Jeg forstår ikke hvilken kanin Siv skal trekke opp av hatten som kan stagge uroen. Lokalpolitikerne våre som skal ut og stå på stands i valgkampen vil ha ryggen fri, og har ingenting å møte særlig bompengelistene (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) med så lenge vi sitter og kompromisser, sier en annen kilde.

Uroen i Frp har tiltatt i takt med dårlige enkeltmålinger og fokus på bompengesaken i mediene. På den siste meningsmålingen i Bergen fikk Frp 2,7 prosent oppslutning, mens den lokale bompengelisten fikk 25,4 prosent og var størst av alle.

KRITISK: - På et tidspunkt må partiet spørre seg om det er verdt å fortsette i regjering og inngå kompromisser, mener sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Hagens 100 milliarder

Da Frp holdt landsmøte på Gardermoen den første helgen i mai vedtok partiet med stort flertall et forslag fra tidligere formann Carl I. Hagen om å tappe oljefondet for det nødvendige antall milliarder som trengs for å slette all bompengegjeld og rive alle bomstasjoner.

Både Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug advarte mot forslaget, som er anslått å koste rundt 100 milliarder kroner, da de mente det var helt urealistisk å få gjennomslag for.

Men partiledelsen tapte, og flere av de som skal møte i landsstyret kommende onsdag deler ikke oppfatningen om at forslaget er urealistisk.

– Vi må ta Hagens forslag på alvor, sier fylkesleder Tone Ims Larssen i Oslo Frp.

Også Christian Tybring-Gjedde mener interne signaler fra fylkes- og lokallag i ukene som er gått siden landsmøtevedtaket tilsier at vedtaket faktisk må innfris.

– Hvor viktig er dette med tanke på å sitte i regjering eller ikke?

– Svært viktig. Jeg tror alle nå forstår alvoret. Vi har kompromisset i mange saker og akseptert mye. Vi har stått last og brast med regjeringen. På et tidspunkt må vi spørre oss selv om det er dette vi skal være med på. Om det er dette vi er valgt inn på.

– Jeg regner med at Siv kommer med ny og reforhandlet avtale før møtene på onsdag, der hun legger frem betydelige innrømmelser som går i retning av Frps politikk. Så får man vurdere om dette er godt nok. Det kommer an på resultatet hun presenterer, sier Tybring-Gjedde.

Jensen vil ha råd om strategi

Men etter det NRK erfarer har Siv Jensen i skrivende stund ingen ny bompenge-enighet med regjeringspartnerne i Høyre, KrF og Venstre å vise til.

Ifølge regjeringskilder jobbes det intenst med å kartlegge hvilket handlingsrom som finnes for nye politiske grep, som ikke strider mot Granavolden-plattformen de fire partiene skrev under på da KrF gikk inn i regjeringen i januar.

Et Frp-forslag om å innføre moms på elbiler allerede neste år for så å bruke de syv milliardene det vil gi i inntekter på å kutte bompenger, ble skutt ned av statsminister Erna Solberg denne uken.

NRK får opplyst at Siv Jensen i landsstyremøtet onsdag planlegger å skissere ulike mulige strategier for Frp i bompengesaken, og be om landsstyrets innspill og tilslutning til en vei å følge.

BLE FEIRET: Lørdag fylte Siv Jensen 50 år, noe som ble behørig feiret på landsmøtet for en måned siden. Nå frykter flere i Frp at hennes store politiske prosjekt kan gå mot slutten nesten seks år etter at hun på historisk vis ledet Frp inn i regjering. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mulige utganger

Det er lite sannsynlig at finansministeren selv kommer til å ta til orde for noe som kan innebære at Frp går ut av regjering, men hun skal være forberedt på at andre i landsstyret kan gjøre nettopp det.

En mulig utgang som nevnes av flere er at landsstyret instruerer Frps stortingsgruppe til å faktisk fremme Hagen-forslaget om å bruke milliarder av oljefondet på å kutte bompengegjeld, bare for å la det bli nedstemt i Stortinget.

Siv Jensen skal sies å anse dette som en symbolhandling, som vil gi Venstre og KrF «lov» til å kjøre sololøp i senere saker, og bare bidra til å forsure forholdet mellom partiene i flertallsregjeringen.

Derfor, tror flere av NRKs kilder, utfallet av onsdagens møter kan bli at Frp stiller andre - mer realistiske - bompengerelaterte krav til Høyre, KrF og Venstre, men samtidig i ytterste konsekvens truer med å forlate regjeringen om de ikke får gjennomslag.

– Å gå ut av regjering er en større diskusjon som må bli tatt internt. Det er ikke slik at det løser et problem. Vi får ikke mindre bompenger av å gå ut av regjeringen. Det har betydning å sitte med hånda på rattet, og så må vi se hvor lenge det er verdt det, sier fylkesleder Frode Hestnes i Vestfold og Telemark.

– Bare landsstyret som bestemmer

– I utgangspunktet står ikke regjeringsdeltagelsen på agendaen når landsstyret møtes onsdag. Siv har et behov for å oppdatere fylkeslederne på ståa og hva som har skjedd siden landsmøtet. Samtidig er dette en sak som opprører mange i vårt parti, og det er bare landsstyret som bestemmer om vi skal være i regjering eller ikke, sier en kilde nær Frp-lederen.

Og alle er ikke like bekymret. Et medlem av landsstyret skriver følgende i en SMS til NRK på spørsmål om h*n tror partiet er på vei ut av regjering:

– Du vet aldri, men tror ikke vi er helt der. Det pleier å ordne seg bare man møtes og snakker sammen, skriver kilden.

– Nå må Siv og partiledelsen få arbeidsro frem til landsstyremøtet. Men smertegrensen må ikke bli trådd over, sier fylkesleder Bente Thorsen fra hardt bompengekrise-rammede Rogaland, uten å ville gå inn på hvor grensen går.

Landsstyremøtet i Frp avholdes på partikontoret i Oslo onsdag klokken 16. Landsstyret består av 25 personer: De 11 fylkeslederne, sentralstyrets ni medlemmer og fem faste representanter fra stortingsgruppen.