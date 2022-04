Klimasøksmålet: Staten ber om at klagen ikke tas til følge

Denne uken kom norske myndigheter med sitt svar til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Svaret er en del av behandlingen av det norske klimasøksmålet i EMD.

Her gjør staten det klart at EMD bør avvise klagen eller vise til at det ikke foreligger brudd på Den europeiske menneskrettskonvensjon.

Etter å ha tapt slaget i det norske rettssystemet klaget seks unge klimaaktivister, Natur og Ungdom og Greenpeace det norske klimasøksmålet videre til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Nå argumenterer staten for at klagen ikke holder mål:

Verken organisasjonene eller individene er ofre: Staten mener at den nødvendige sammenhengen mellom de påklagede handlingene og de påståtte negative virkningene ikke er tilstede. De ser heller ikke hvordan saksøkerne har blitt direkte berørt.

Staten mener at den nødvendige sammenhengen mellom de påklagede handlingene og de påståtte negative virkningene ikke er tilstede. De ser heller ikke hvordan saksøkerne har blitt direkte berørt. De individuelle søkerne var ikke en del av søksmålet i Norge: I følge staten kan deres uttalelser derfor ikke brukes som faktagrunnlag.

I følge staten kan deres uttalelser derfor ikke brukes som faktagrunnlag. Den generelle klagen mot norsk olje- og klimapolitikk ligger utenfor rammene for det EMD skal ta stilling til i denne saken

Søknaden er åpenbart grunnløs og må erklæres uaksetabel i henhold til artikkel 35.

Staten viser også til at lisensene som ble tildelt i den 23. konsesjonsrunde er blitt tilbakelevert og at det derfor ikke vil bli noen utslipp fra det påklagede vedtaket.

Det ble arrangert markeringer over hele landet til støtte for klimasøksmålet mot staten. Her fra Eidsvolls plass i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det norske klimasøksmålet er en av tre klimasaker som nå behandles i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Domstolens behandling av sakene vil bli en milepæl i spørsmålet om klima, menneskerettigheter og vår felles fremtid.

Det skriver fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter, Jenny Sandvig, i en tidligere kronikk.

Selv om EMD har bestemt seg for å behandle klagene kan de bli avvist senere i prosessen.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) Ekspandér faktaboks EMD behandler tvister om forståelse og bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Domstolen ble opprettet i 1959.

EMD holder til i Strasbourg i Frankrike og er en del av Europarådet.

Klager på brudd på konvensjonen fremmes i hovedsak av enkeltpersoner mot vedkommendes hjemland.

Før en sak kan bringes inn for domstolen, må klageren ha utnyttet alle muligheter for behandling av saken i landet det gjelder. KILDE: Store norske leksikon

Vil stanse leteboring i Barentshavet

Generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA), Andrew Kroglund, sa før svaret forelå at norske myndigheter har et stort press på seg og viste til de siste delrapportene fra FNs klimapanel.

Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til rettssak mot staten for å få stanset leteboring i Barentshavet. De mener staten fratar fremtidige generasjoner retten til å ha et levelig klima. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon var partshjelpere.

– Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden og overlate en klode og et klima, til barn og barnebarn, som risikierer å løpe løpsk, sier Kroglund.

Saksøkerne mente at tildelingen av ti nye utvinningstillatelser for olje og gass i Barentshavet var ulovlige, men tapte i alle tre rettsinstanser.

Etter å ha tapt slaget i det norske rettssystemet klaget seks unge klimaaktivister, Natur og Ungdom og Greenpeace til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Les klagen her.

Retten til liv

I EMD vil Miljøorganisasjonene prøve ut artikkel 2 og 8 i Den europeiske menneskerettskommisjon. Artiklene handler om retten til liv og retten til respekt for privatliv og familieliv.

den europeiske menneskerettskonvensjon Ekspandér faktaboks En internasjonal avtale inngått av samtlige 47 medlemsland i Europarådet, der statene forplikter seg overfor hverandre til å sikre individenes friheter og rettigheter.

Konvensjonen ble vedtatt 4. november 1950 og trådte i kraft 3. september 1953.

EMK er det menneskerettsinstrumentet som har hatt – og fortsatt har – størst praktisk betydning i både europeisk og norsk rettsliv. KILDE: Store norske leksikon

Miljøorganisasjonene mener disse rettighetene er truet av klimaendringer som skyldes norsk petroleumspolitikk og at letetillatelsene medfører så store klimagassutslipp at de vil bidra til farlige klimaendringer som krenker retten til liv og fysisk integritet.

I det opprinnelige klimasøksmålet kom Høyesterett enstemmig til at rettighetene i EMK ikke var brutt. Argumentet var blant annet at framtidige virkninger av tillatelser til leting etter olje og gass ikke utgjør en «aktuell og nærliggende risiko for liv».

Staten mente at disse bestemmelsene ikke var krenkende fordi de ifølge staten ikke omfatter risiko for farlige klimaendringer som følge av fremtidige klimagassutslipp.

I det ferske svaret til EMD holder staten fast ved at dersom EMK kommer til anvendelse i denne saken så mener staten at det i alle tilfeller ikke foreligger brudd EMK.

Fagdirektør i NIM, Jenny Sandvig, har tidligere uttalt at tolkningsspørsmålet er av allmenn interesse.

Tilsammen tre saker i EMD

EMD behandler også søksmålet til seks unge portugisere som har klaget til EMD over ekstrem hete, skogbrann og havstigning.

Ungdommene har anlagt søksmål mot 33 europeiske land. Blant landene er også Norge. Barna mener landene ikke har gjort nok for å hindre klimakrisen.

Sofia Oliveira (15) er fra Lisboa og blant barna som saksøker 33 europeiske land for å ikke gjøre nok for klimaet. Foto: Glanlaw Foto: Glanlaw

I den tredje klimaklagen er det eldre sveitsiske kvinner og organisasjonen KlimaSeniorinnen, som saksøker Sveits. De mener staten ikke beskytter dem mot hetebølger som følge av økte temperaturer.

EMD har ikke avsagt noen dom i disse sakene.