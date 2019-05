Klesbransjen krever like regler for alle

De siste dagene har NRK skrevet om plasten i klærne vi går med, og problemet med mikroplast som havner i havet.

Over 60 prosent av klærne som produseres i dag inneholder plastfibre

Forbrukerrådet vil at alle klær i norske butikker skal merkes med hvor miljøfarlige de er. Ett forslag er fargekoding lik dem som brukes i energimerking av elektriske apparater.

Klesbransjen sier de er positive til en merkeordning, men at det må være like kriterier internasjonalt som gjelder for alle.

– Eller så kan man netthandle fra Kina og kjøpe produkter man overhodet ikke vet hvordan er produsert eller hva det inneholder. Så det må gjelder for alle, og det må være en internasjonal standard, sier Bror William Stende, direktør faghandel i Virke.

SIER DE LÆRER: Bror William Stende, direktør for faghandel i Virke, holder opp en fleecegenser, og sier at resirkulering av plast til klær var et stort fremskritt for noen år siden. Foto: NRK

Hevder bransjen tar ansvar

– Det høres ut som er noe som vil ta veldig lang tid å få til. Har vi tid til å vente på noe sånt?

– Vi har vel kanskje ikke det når vi ser plastproblemene. Men så tar jo også bransjen ansvar, og man passer på hele tiden å prøve å gjøre det bedre, sier Stende.

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at 50 prosent av nordmenn svarer at de hadde brukt klærne lenger dersom klærne var av bedre kvalitet.

– Er bransjen åpen for å si mer om hvor lenge plaggene vil vare?

– Det er vanskelig å si, for det er forskjellige egenskaper for hvilke klær. Klær du bruker hver dag vil naturligvis vare kortere enn en jakke du bruker på fjellet og ikke bruker så ofte, svarer Stende, som legger til at syntetiske klær kan gi mer beskyttelse i vær og vind vi har mye av i Norge.

Lærer

Stende holder opp en fleecegenser, og gir et eksempel på at verden forandre seg.

– Det er ikke så mange år siden vi var veldig stolte da vi omdannet brusflasker til en fleecegenser. Så har vi blitt mye klokere og vet at det belaster miljøet, og så må vi gjøre noe med det, sier han.

Tekstilindustrien er verdens nest mest forurensende industri etter oljeindustrien, ifølge FN.

Samtidig kjøper vi mer klær enn noensinne. Det produseres mer enn 100 millioner tonn tekstiler hvert år, og globalt ventes klesforbruket å vokse med 63 prosent innen 2030.

Stende sier de er veldig klar over at tekstilbransjen er en belastende industri.

– Man vet at ressursene er knappere, og man jobber mye med sirkulærøkonomi, sier han.

Selv om nye regler internasjonalt tar tid, mener faghandel-sjefen at bransjen selv kan være tidligere ute.

– Det kan være en konkurransefordel for dem som gir flere opplysninger. Dette kan være en måte å markedsføre ting på, håper Stende.