Listhaug: – Det eneste riktige valget

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er helt riktig og nødvendig at Ingvild Kjerkol nå går av som helse- og omsorgsminister.

– Dette var det eneste riktige utfallet. Med manglende tillit, ikke bare fra flere partier på Stortinget, men også fra sentrale forskningsmiljøer og studentorganisasjoner ville det vært umulig for Ingvild Kjerkol å fortsette som helse- og omsorgsminister, sier Listhaug.

Hun påpeker at dette var helt nødvendig. Hun frykter at de mange skandalene i Støre-regjeringa kan svekke tilliten til norske politikere.

– Det som har vært utfordringa er at det har vært veldig mange saker i denne regjeringa med juks, aksjehandel og inhabilitet. Skandalesaker som bidrar til å svekke tilliten til hele det politiske miljøet, sier Listhaug.

– Helse- og omsorgssektoren er helt avhengig av tillit i befolkningen, sier hun.

Hun sier avgangen føyer seg dessverre inn i en rekke av rot, juks og kaos under Jonas Gahr Støres ledelse. Nå må det bli slutt på denne typer saker som i verste fall svekker tilliten og legitimiteten til norske politikere, sier Listhaug

– Statsråder og studenter må behandles likt

Lederen i Norsk Studentorganisasjon sier det er bra at Kjerkol nå tar konsekvensene av å ha fusket som student.

– Vi har sett studenter bli utestengt for langt mindre tekstlikhet enn det som er funnet i Kjerkols oppgave, sier leder Oline Sæther.

NSO-leder Oline Sæther Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Hun mener statsråder og studenter må behandles likt.

– I denne saken er Kjerkol både student og statsråd, og da må hun ta konsekvensene deretter. Å bli utestengt fra studiene er som å miste jobben, miste status og vårt økonomiske grunnlag. Mange studenter hadde syntes det var frustrerende dersom den eneste konsekvensen dette hadde fått var at masteren ble annullert.

I mars ble Ingvild Kjerkol gjenvalgt som leder i Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Ikke nødvendig med master

– Det er ikke nødvendig med master for å være en god statsråd. Men håndteringen av denne saken har ikke vært tillitvekkende av Kjerkol, sier Sveinung Rotevatn i Venstre.

Han mener også det er riktig av Støre å konkludere som han nå har gjort.

Sveinung Rotevatn i Venstre. Foto: William Jobling / NRK

Ingrid Liland i Miljøpartiet de Grønne sier hun har forståelse for at dette er tøft for Ingvild Kjerkol.

– Jeg mener det er riktig av henne å gå. Dette er et viktig første skritt for å gjenoppbygge tillit.

Ingrid Liland, nestleder i MDG. Foto: Mari Reisjå / NRK

Hun mener vi nå må bli ferdig med enkeltsakene og begynne en reell debatt om hvordan man skal gjenreise tilliten til det politiske systemet og bygge et sterkere folkestyre.

– Jeg håper de store partiene tør ta debatten som nå tvinger seg fram. Vi må få med flere vanlige folk i beslutningsprosessene. Vi er nødt til å ta en reell debatt om tiltak som makstid på stortinget og om borgerråd for å involvere flere, sier Liland.

SV-leder Kirsti Bergstø synes saken er lei.

– Det er leit, men når saken var slik den var, er dette en forståelig avgjørelse, sier hun.

Olaug Bollestad i KrF mener også det er riktig at Kjerkol ikke fortsetter.

– Dette er et alvorlig tillitsbrudd, og det er viktig at politikere tar ansvar for våre feil.

Hun takker Kjerkol for innsatsen og sier hun håper hun blir godt ivaretatt av folkene hun har rundt seg.