– Skal du sitte som statsråd så krever det tillit i befolkningen. Norske studenter finner ikke Kjerkols håndtering av saken særlig tillitvekkende, sier Oline Sæther leder for Norsk studentorganisasjon (NSO)

Torsdag ble det kjent at masteroppgaven til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fra 2021 underkjennes på grunn av plagiat.

Dette skjer etter at det tidligere i år ble avdekket en rekke tilfeller av tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse.

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, fikk sin oppgave annullert på grunn av plagiat tidligere i år. Borch valgte å gå av som statsråd.

Sæther mener nå at Kjerkol også bør vurdere sin stilling.

– Vi er opptatt av at hun skal ha tillit. Og hun har en jobb å gjøre for at vi skal finne henne tillitvekkende.

KRITISK: Oline Sæther leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) mener Ingvild Kjerkol har mistet sin tillit i befolkningen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Krever lik behandling

En gjennomgang i januar viste at Kjerkols oppgave hadde over 60 tilfeller av tekstlikhet.

I 2021 leverte Kjerkol masteroppgaven «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste» sammen med en student. Uten innholdsfortegnelse og kildehenvisninger har oppgaven 104 sider. 41 av sidene har tilfeller av tekstlikhet. Fem sider er markert i gult. Da er det kun snakk om tilfeller av tekstlikhet der kilden er oppgitt, men det ikke er brukt anførselstegn. « »

Etter det NRK forstår blir ikke Kjerkol utestengt fra Nord Universitet. Dette fordi det allerede har gått noe tid siden oppgaven ble levert.

Det reagerer Oline Sæther på.

– Vi har sett studenter bli utestengt og fått sin oppgave annullert for langt mindre enn de tekstlikhetene som allerede var påvist i Kjerkols oppgave. Så vi hadde definitivt forventet konsekvenser, sier hun.

– Det skal være likebehandling i fuskeregelverket på tvers av utdanningsinstitusjoner, og mellom studenter og statsråder.

Studentleder ved Nord Universitet, Simen August Randen, ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette er en sak mellom studenten og universitetet. Vi har full tillit til universitetet og at klagenemnda har gjort et godt arbeid, sier han til NRK.

Kjerkols advokat, Marianne Klausen, kan ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Vi har ikke mottatt vedtaket. Dermed har jeg heller ikke fått begrunnelsen for beslutningen. Jeg har bedt klagenemnda ved Nord universitet om å oversende vedtaket så fort som overhodet mulig. Jeg kan derfor ikke kommentere saken før mine klienter og jeg har fått satt oss grundig inn i vedtaket.

Kommunikasjonssjef Andreas Førde ved Nord universitet sier til NRK at heller ikke de vil kommentere saken.

Det vil derimot Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved UiB. Han er helt enig i klagenemndas avgjørelse.

I HARDT VÆR: Ingvild Kjerkol har vært i hardt vær etter at det ble avslørt eksempler på plagiat i masteroppgaven hennes fra Nord Universitet i 2021 Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

En viktig og riktig avgjørelse

– Hun har utgitt andres arbeid som sitt eget, og hun har brukt kilder uten å oppgi det. Det er klokkeklare brudd på regelverket. Så utfallet er som forventet, sier Marthinussen.

Han mener konklusjonen til klagenemnda er en viktig for alle universitet og høgskoler i landet.

– Hvis kopi av dette omfang skulle kunne unnskyldes, da blir det fryktelig vanskelig for oss som utdanner mennesker å kunne sette en karakter og ha skriftlige arbeider. Hvis man hadde latt dette gå, så sender det et tydelig signal til studentmassen vår om at standardene vi holder de til i det daglige, ikke egentlig gjelder og ikke håndheves. Sånn sett er jeg glad for at jeg landet på en riktig konklusjon.

Marthinussen mener videre at Kjerkol bør utestenges fra Nord Universitet, i lys av den strenge praksisen som praktiseres overfor vanlige studenter.

KRITISK: Hans Fredrik Marthinussen ved UIB mener Ingvild Kjerkol har prøvd å undra seg ansvar i plagiatsaken. Foto: Paul André Sommerfeldt

– Men det tror jeg ikke har noen praktiske konsekvenser for Kjerkol. Når du er ferdig med et studieløp og har begynt i yrkeslivet, så har jo utestengelse veldig lite å si.

Marthinussen er spent på hva dette kommer til å få av betydning for helse- og omsorgsministerens fremtid i regjering.

– Du vet hva du gjør når du klikker på «kopier» på PC-en og lim inn i det andre dokumentet. Det ansvaret har hun ikke villet tatt, og det syns jeg er lite tillitvekkende. Det er svært uheldig hvis den type atferd blir belønnet, sier Marthinussen og utdyper:

– Kjerkol er jo ansvarlig for mye forskning og en stor sektor der det er veldig mange forskere. Sandra Borch går av og må jobbe seg inn igjen i politikken, mens den politikeren som prøver å unndra seg ansvar, blir belønnet med å fortsette å ha den posisjonen man har hatt hele tiden.

Statsviter Svein Thore Marthinsen er enda tydeligere i sin kritikk.

– Løy på Dagsrevyen

Da saken ble kjent i januar avviste Kjerkol plagiatanklagene.

Til NRK forklarte da Kjerkol tekstlikhetene med at hun og hennes medstudent hadde brukt samme metode som i oppgaven de ble beskyldt for å ha plagiert.

Statsviter Svein Thore Marthinsen er ikke overrasket over utfallet av klagenemndas vurdering.

– Det har åpenbart vært mange passasjer i den teksten som har vært andres arbeider. Å stjele andres arbeid er noe av det verste du kan gjøre innenfor akademia, sier han.

– I tillegg har Kjerkol løyet om det på Dagsrevyen og sagt at det ikke var plagiering.

– Bør det få konsekvenser for Kjerkols politiske virke?

– Hun var godt voksen da hun skrev denne oppgaven, og har altså da stjålet andres arbeider og latet som at det er hennes eget. I tillegg så har hun løyet om det på Dagsrevyen og forsøkt å bagatellisere det. Etter mitt skjønn så er det såpass graverende at jeg har vanskeligheter med å se hvordan du kan fortsette som helseminister i et av Norges høyeste tillitsverv.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er ekstra alvorlig at den nå underkjente masteroppgaven ble skrevet mens Kjerkol var stortingspolitiker for Arbeiderpartiet.

– Med forbehold om at dette blir det endelige vedtaket i saken til Ingvild Kjerkol, bør Støre vurdere om han har tillit til henne som landets helse- og omsorgsminister, sier Listhaug i en pressemelding.

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, sier at de tar klagenemndas avgjørelse til etteretning.

– Spørsmålet om tillit til helseminister Kjerkol er det statsminister Støre som må ta stilling til, sier han.