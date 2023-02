Kilder til NRK: Strømstøtte ut 2024 – mer hjelp om sommeren

Det er blant hovedgrepene når statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i kveld klokken 18.30 legger fram endringer i strømstøtteordningen, etter det NRK erfarer.

Allerede i går kveld kunne NRK fortelle at regjeringen tar sikte på å legge om selve ordningen. I dag blir forbrukerne kompensert på grunnlag av en månedlig gjennomsnittspris. Nå blir det en kompensasjon time for time.

Men denne endringen, som vil gi lavere strømregninger for de fleste, vil ikke tre i kraft før 1. september, etter det NRK får opplyst.

Øker støtten

Til gjengjeld blir det mer penger i pungen for norske husholdninger i sommermånedene. Regjeringen vil nemlig gi deg og meg mer i strømstøtte i månedene april, mai, juni, juli, august og september, etter det NRK erfarer.

For mens man i dag får 80 prosent støtte i sommermånedene, når strømprisen går over 70 øre per kilowattime, blir prosenten nå satt til 90 prosent støtte hele året. Moms kommer i tillegg.

I går kveld kunne NRK fortelle om hovedgrepene i pakken:

Det blir ikke innført en makspris på strøm, slik blant annet LO har tatt til orde for.

Det blir ikke redusert moms på strøm, slik Aps energiutvalg pekte på som en mulighet.

Regjeringen forslår heller ikke å endre innslagspunktet i støtteordningen. I dag gis det støtte når strømprisen går over 70 øre per kilowattime. Flere har foreslått å senke dette innslagspunktet til 50 øre per kWh.

Endringer for bedriftene

Regjeringen fastholder at langsiktige fastprisavtaler er løsningen for næringslivet, men gjør visse endringer i opplegget, etter det NRK erfarer.

Mange bedrifter har vært frustrerte over at de i fastpriskontraktene de er blitt tilbudt, har måttet kjøpe strøm til en fast pris, også for tider av døgnet da de ikke trenger strøm.

Flere har derfor fryktet at de vil måtte bruke tid og ressurser på å selge strømmen de ikke trenger på billigsalg.

Nå legges det opp til endringer i dette systemet for å gjøre regelverket mer fleksibelt.

Kjernen er at man endrer reglene slik at bedrifter betaler for faktisk strømforbruk, ikke faste volumer, etter det NRK forstår.

Samtidig ønsker regjeringen at kraftkrevende industri skal ha samme ordninger som andre bedrifter, i praksis kortere kontrakter ned til tre år.

Det er også klart at det vil bli lagt mer penger inn i strømstøtten, men hvor mye er vanskelig å beregne, ifølge NRKs kilder.

Det er satt av rundt 50 milliarder kroner til strømstøtte i 2023, men trolig blir i behovet i utgangspunktet mindre ettersom strømprisen har falt kraftig siden i fjor høst.

Nye grep i ordningen vil imidlertid fort utløse utgifter i milliardklassen for staten.

Forslagene skal etter det NRK forstår sendes på høring før de fremmes for Stortinget.

SV fornøyd med grep

– Vi er glade for at regjeringa omsider kommer med en forsterka strømstøtte. Mange sliter med strømregninga og utfordringene har blitt større siden det meste har blitt dyrere, sier Lars Haltbrekken som sitter i Energi- og miljøkomitteen for SV.

Han mener likevel det må gjøres mer.

– Nå må vi se på strukturelle grep som gjør at vi får strømprisene ned og ikke minst sikre gode støtteordninger for energisparing så fort som mulig.