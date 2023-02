Kilder til NRK: Slik vil regjeringen endre strømstøtten

Bare detaljer gjenstår før regjeringen kan legge fram endringer i strømstøtten. Endringene blir etter planen lagt fram senere denne uken.

NRK har snakket med en rekke kilder med innsikt i regjeringens arbeid. Her er de viktigste konklusjonene:

Ordningen legges om: I dag blir forbrukerne kompensert på grunnlag av en månedlig gjennomsnittspris. Nå blir det en kompensasjon time for time .

. Det blir ikke innført en makspris på strøm.

på strøm. Regjeringen forslår heller ikke å endre innslagspunktene i støtteordningen. I dag gis det støtte når strømprisen går over 70 øre per kilowattime, 90 prosent i vintermånedene og 80 prosent resten av året. Moms kommer i tillegg.

i støtteordningen. I dag gis det støtte når strømprisen går over 70 øre per kilowattime, 90 prosent i vintermånedene og 80 prosent resten av året. Moms kommer i tillegg. Ordningen for bedriftene styrkes, slik at flere skal kunne få støtte. Men hovedgrepet med fastprisavtaler for å gi bedriftene mer forutsigbarhet, ligger fast.

Koster penger

Årsaken til at selve støtteordningen legges om til et system med støtte time for time, er et ønske om at husholdningene skal få betalt for den strømmen de faktisk forbruker.

Hensikten er at folk skal komme bedre ut av ordningen rent økonomisk, ifølge NRKs opplysninger.

Et argument mot å legge om på denne måten, har vært at det vil kunne ta inntil et halvt år å få en slik ordning på plass.

NRK er ikke kjent med de økonomiske rammene i pakken som snart legges fram, men det er klart at det vil bli lagt mer penger inn i strømstøtten.

Det er satt av rundt 50 milliarder kroner til strømstøtte i 2023, men trolig blir i behovet i utgangspunktet mindre ettersom strømprisen har falt kraftig siden i fjor høst.

Nye grep i ordningen vil imidlertid fort utløse utgifter i milliardklassen for staten.

Bedrifter

Både opposisjonen på Stortinget og flere LO-topper har tatt til orde for en makspris på strøm, for eksempel på 70 øre.

Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gang på gang avvist dette, fremfor alt fordi det ifølge ham tar bort insentivet til å spare strøm og kan føre til mangel på kraft.

Også i bedriftsstøtten blir det endringer.

Mange bedrifter har vært frustrerte over at de i fastpriskontraktene de er blitt tilbudt, har måttet kjøpe strøm til en fast pris også for tider av døgnet da de ikke trenger strøm. Etter det NRK forstår, blir det nå noen endringer i dette systemet.