Sp-grasrotas smertegrense: Strømpris på 60 øre

Det koster omkring 12–13 øre å produsere strøm fra norsk vannkraft. Frøshaug krever ikke priser helt ned på det nivået.

– Men samtidig har vi klassisk hatt priser i Norge de siste 10–15 årene på 30–35 øre i snitt. Prisene fremover bør ligge på mellom 35 og 60 øre, sier han til NRK.

På helgens årsmøte i Frøshaugs fylkeslag Østfold ble det vedtatt strenge krav til strømpolitikken.

Og etter det NRK får opplyst fra kilder som kjenner arbeidet i regjeringen, er planen å presentere endringer i strømstøtteordningen i løpet av uka. Spørsmålet var oppe til diskusjon under regjeringskonferansen i forrige uke, uten at en endelig avgjørelse ble fattet.

KRITIKER: Indre Østfold-ordfører Saxe Frøshaug føler på frustrasjon på Sp-grasrota. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Allerede i januar meldte NRK at regjeringen arbeidet med endringer i strømstøtten. Samtidig bekreftet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at det ville kunne ta inntil et halvt år for disse endringene å tre i kraft.

– De høye strømprisene vi har hatt nå i over ett år, er ikke til å leve med over tid, sier Frøshaug, som også er leder av Sps ordførernettverk.

– Vi er nødt til å ta nasjonale grep for å få ned prisene, krever han.

Nye runder om strøm kan ventes allerede til helgen. Da er det årsmøte i fem av Senterpartiets fylkeslag, blant annet i Hedmark og Oppland, der partileder Trygve Slagsvold Vedum hører hjemme.

MISNØYE: Behovet for en bedre strømstøtteordning preger fylkesårsmøtene i Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Foto: Kristian Skårdalsmo

Skjerper kravene

Og mens regjeringen regner på, vurderer og analyserer mulige endringer i ordningene, raser strømdebatten videre på grasrota i Sp og Ap.

Mange fylkesårsmøter vedtar nå skarpe resolusjoner, med krav til regjeringen.

Frøshaug i Indre Østfold understreker at årsmøtet i Østfold Sp ikke definerte en spesifikk strømpris. Men møtet vedtok en omfattende resolusjon om strøm, der det blant annet heter:

Ordningen med strømstøtte for næringslivet er «ikke på langt nær god nok» .

. Dersom prisnivået fremover ikke ivaretar Sps mål om stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser «må regjeringen gjennomføre en langt mer omfattende strømstøtteordning .»

.» Det kan ikke tillates netto energieksport når vannmagasiner er under median nivå.

Også Oslo Sp vedtok en tydelig strømresolusjon under årsmøtet sitt i helgen.

Fylkeslaget vil ramme inn utenlandskablene i egne prisområder og reforhandle avtalene for strømkablene til Storbritannia og Tyskland. I tillegg vil Oslo Sp forby rene strømselskap, for eksempel ved å sette krav til at selskapet må produsere strøm for å selge annet enn overskuddskraft.

– Vi går inn for konkrete forslag som tar tilbake den nasjonale kontrollen over strømeksporten og dermed strømprisen, sier Sps gruppeleder Morten Edvardsen i Oslo.

En hel meny

Også i Ap, som tirsdag samles til landsstyremøte i Oslo, ulmer det kraftig.

Regjeringens strømstøtteordning er for dårlig og må forbedres, sa Stavanger-ordfører og utvalgsleder Kari Nessa Nordtun da hun nylig la fram rapporten fra Aps interne energiutvalg.

– Dette er uholdbart, sånn som situasjonen er for mange folk nå. Det er ulevelig, sa hun tirsdag i NRKs Politisk kvarter.

Les også: Støre ut mot makspris – tar kablene i forsvar

Nordtun sier det haster å forbedre strømstøtten og forventer nye grep fra regjeringen i god tid før Aps landsmøte i mai.

I selve rapporten pekes det på redusert moms som én mulighet, men NRK kjenner til at en rekke alternativer ble diskutert i utvalget:

Makspris . Flere partier har fremmet forslag om makspris, noe LO-giganten Fellesforbundet også har tatt til orde for.

. Flere partier har fremmet forslag om makspris, noe LO-giganten Fellesforbundet også har tatt til orde for. Lavere innslagspunkt. I dag utbetales strømstøtte for 90 prosent av prisen over 70 øre, uten at moms er medregnet. Ved å senke innslagspunktet fra 70 til for eksempel 50 øre vil husholdningene få mer i strømstøtte.

I dag utbetales strømstøtte for 90 prosent av prisen over 70 øre, uten at moms er medregnet. Ved å senke innslagspunktet fra 70 til for eksempel 50 øre vil husholdningene få mer i strømstøtte. Toprissystem. Senterpartiet har ivret for en slik modell, som har til hensikt å gjøre strømmen billigere for norske husholdninger enn den kraften som eksporteres via kabler ut av landet.

Senterpartiet har ivret for en slik modell, som har til hensikt å gjøre strømmen billigere for norske husholdninger enn den kraften som eksporteres via kabler ut av landet. Omlegging av strømstøtten fra å ta utgangspunkt i månedlig snittpris til pris time-for-time eller dag-for-dag. Dette grepet vil kunne gjøre strømregningene mer forutsigbare for folk flest.

– Vi har vurdert flere ulike tiltak som bidrar til det samme, nettopp å få regningen ned for folk. Så vi lukker ikke døren for noen av disse tiltakene, sa Nordtun til NRK i forrige uke.

UTÅLMODIG: Kari Nessa Nordtun leder Aps interne energiutvalg. Hun er utålmodig og krever snarlige forbedringer i strømstøtten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nei til makspris

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har argumentert mot å innføre en makspris på strøm, slik blant andre Fellesforbundet har foreslått. Forbundsleder Jørn Eggum sa til NRK tidligere i vinter at maksprisen burde være på 70 øre per kilowattime for vanlige forbrukere.

– Makspris tror jeg er en dårlig løsning. Jeg tror det kan føre til en kraftkollaps i Norge, at vi får for lite kraft til behovene vi har, sa Støre til NRK tidligere denne måneden.

I en tale til partifeller på Lillestrøm første helga i februar medga Støre at han var forberedt på interne diskusjoner om strømstøtteordningen fram mot landsmøtet i mai.

«DÅRLIG LØSNING»: Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre er lite begeistret for forslag om makspris på strøm. Foto: Trygve Heide / NRK

– Vi får sikkert diskusjoner om dette, på fylkesårsmøter og inn mot landsmøtet. Det er bra. Sånn skal det være i et demokrati, sa Støre og konkluderte selv:

– Svaret på utfordringene vi står overfor, er mer kraft, mer nett og mer enøk!

Energiminister Terje Lien Aasland snakket om strømstøtten etter et møte med partene i arbeidslivet 18. januar.

– Det tar tid å gjøre om på store systemer. Vi er mange mennesker i Norge, og det må ivaretas at systemene som eventuelt innføres, er gode og treffsikre – og at de gir riktige forhold til den enkelte. Så hvis vi skal gjøre endringer, må vi være sikre på at vi gjør endringer som faktisk virker når vi gjør det, sa han.

Regjeringen satte før jul av godt over 40 milliarder kroner til strømstøtte i år. Men siden har prognosen for strømprisen i 2023 falt som en stein, kunne NRK fortelle for noen uker siden.

Dermed vil strømstøtten etter alt å dømme bli langt rimeligere i år enn antatt.

Strømopprør

Blant Sps mange ordførere er det også stor uro for at dagens situasjon setter mange bedrifter, jobber og verdiskapning i fare.

Ordfører Frøshaug i Indre Østfold er særlig opptatt av å bevare en konkurransefordel norsk næringsliv har hatt i årtier: Nemlig lav kraftpris.

– Da må vi ligge vesentlig lavere enn Sverige, Tyskland og de landene vi konkurrerer mest med, sier han.

Frøshaug etterlyser en langt bredere strømstøtteordning for næringslivet enn dagens system.

– Den ordningen treffer bare de bedriftene som har ekstremt høye strømpriser. Og selv de blir bare kompensert i beskjeden grad.

Han sier nå grasrota må gi et «sterkt og tydelig signal» til Vedum, slik at finansministeren føler han har hele partiet i ryggen når han stiller krav internt i regjering.

– Det er ingen tvil om at dette er en viktig sak i valget til høsten. Det viktigste regjeringen kan bidra med her, er å få på plass tiltak som vi ser virker.

– Blir det et strømopprør i Sp hvis ikke regjeringen kommer med tiltak?

– Det er ingen tvil om at det er stor frustrasjon og utålmodighet rundt om i landet nå. Vi kommer nok til å merke det på fylkesårsmøtene i februar at dette blir et viktig tema.