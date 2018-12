Kilder til NRK: Forsvarsministeren sa trafikksentral kan ha lekket lydlogg

Tirsdag 20. november møttes utenriks- og forsvarskomiteen i møterommet i kjelleren på Stortinget. Forsvarsministeren og forsvarssjefen var til stede for å gi den årlige redegjørelsen om forsvarets operative evne, og derfor var det et lukket møte.

På sakskartet den ettermiddagen sto også en oppdatering på Helge Ingstad-ulykken.

Spekulerte i hvem som hadde lekket lydloggen

NRK har snakket med flere av dem som var til stede på møtet. Ingen ønsker å stå fram med navn siden dette i utgangspunktet var et lukket møte, men selve orienteringa om fregattulykken var ikke gradert informasjon.

Flere sier til NRK at de ble svært overrasket da ministeren, ifølge dem, helt uoppfordret tok opp hvem som hadde lekket lydloggen fra ulykka til VG.

De som var til stede på møtet har litt ulike versjoner av hvilke ord forsvarsministeren brukte, men alle er enige om at han pekte på trafikksentralen på Fedje som mulig lekkasjested. Flere oppfattet det som en direkte anklage.

HELGE INGSTAD: Alle lurer på hva som skjedde da KNM Helge Ingstad 8. november krasjet med tankskipet Sola TS. Foto: NRK

Forsvarsministeren skal ikke ha kommet med noen begrunnelse for at han pekte på Fedje. Ifølge flere sa han at dette skal etterforskes, og at det var Havarikommisjonen som skulle se på saken.

Rart å nevne navn

En av dem som var til stede på møtet sier han reagerte på at forsvarsministeren valgte å legge vekt på hvem som skulle ha lekket til media da han orienterte komiteen. En annen sier Bakke-Jensen sa man ikke visste hvem som hadde lekket lydloggen, men samtidig valgte å navngi trafikksentralen på Fedje.

Den delen av møtet som handlet om Helge Ingstad-ulykken var lagt opp slik at forsvarsministeren først hadde en planlagt innledning med informasjon om utvikling i saken, så var det åpent for spørsmål.

Utsagnet om trafikksentralen skal ifølge NRKs kilder ha kommet seinere i møtet, på initiativ fra statsråden.

Anklaget media for å spekulere

Tidligere samme dag som møtet i utenriks- og forsvarskomiteen kom Bakke-Jensen med sterke beskyldninger om pressens dekning i fregattsaken. Han antydet blant annet at media «tilslører, farger, sminker eller fordreier» saken. Han sa også at pressen bør vente på konklusjonen til Havarikommisjonen, før de selv krever svar fra myndighetene.

ANGREP MEDIA: På formiddagen den 20. november kom Frank Bakke-Jensen med krass kritikk av media sin dekning i fregatt-ulykken. Du trenger javascript for å se video. ANGREP MEDIA: På formiddagen den 20. november kom Frank Bakke-Jensen med krass kritikk av media sin dekning i fregatt-ulykken.

NRK har sendt følgende spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen:

Vi har snakket med flere som var til stede på møtet på Stortinget 20. november som bekrefter at du pekte på at trafikksentralen på Fedje kunne ha lekket lydloggen. Stemmer dette? Hvis det stemmer, hvorfor ble de nevnt ved navn hvis dere ikke vet hvem som lekket lydloggen? Tidligere samme dag anklaget du media for å drive med spekulasjoner og ba media vente på Havarikommisjonen. Hvorfor venter ikke du selv på at Havarikommisjonen skal finne ut hvem som lekket lydloggen?

– Kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen

Før NRK sendte disse konkrete spørsmålene mottok vi en uttalelse fra forsvarsministeren som han mener er svar på spørsmålene over.

«Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen. Jeg har hele tiden vært klar på at jeg ikke vet hvor lydloggen kommer fra, eller hva den forteller. Det vi vet er at lydloggen alene ikke gir et fullstendig bilde. Som Havarikommisjonen påpekte på sin pressekonferanse torsdag 29. november, så handler dette om et komplekst hendelsesforløp med mange aktører. Data fra en rekke forskjellige sensorer danner grunnlaget for Havarikommisjonens og politiets arbeid med å kartlegge hendelsesforløpet og lydloggen er bare en liten del av dette.»

NRK har også vært i kontakt med trafikksentralen på Fedje. Regiondirektør i region sørvest i Kystverket John Erik Hagen svarer:

– Vi kjenner ikke til at trafikksentralen på Fedje er blitt utpekt som mulig kilde for lekkasje. Vi har et tett samarbeid med politiet, og for oss er dette helt ukjent.