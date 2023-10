Den nå 34 år gamle mannen var vaktsjef på Sjøforsvarets fregatt KNM «Helge Ingstad» under kollisjonen med tankskipet «Sola TS».

Ankesaken går nå for Gulating lagmannsrett. I tingretten ble vaktsjefen dømt til betinget fengsel i 60 dager for uaktsomhet.

I dag gjorde han seg ferdig med sin forklaring, etter et utall spørsmål fra fagdommere og statsadvokat.

Også i dag stilte vaktsjefen i retten i uniform. Foto: John Inge Johansen / NRK

Åtte minutter

Han skulle egentlig ikke startet vakta si før klokka 04.00 den 8. november 2018. Men siden han våkna litt tidligere, gikk han opp på broa og tok vaktoverlevering med avtroppende vaktsjef litt før.

Klokka 03.53 er vaktskiftet registrert. Kollisjonen skjedde klokka 04.01.

Det er disse åtte minuttene som er i fokus når påtalemyndigheten skal klargjøre for retten hvem som har ansvar for hva, og hva som skjedde i hvilken rekkefølge.

Vaktsjefen hadde ansvar for opplæring av ny vaktsjef i minuttene før ulykka skjedde.

– Det var vaktsjefen under opplæring som førte skipet, men jeg har hele tiden mulighet til å overprøve beslutninger, fortalte han i retten i dag.

– I korte trekk har vi ingen formell opplæring i hvordan vi skal lære videre. Det er erfaringsbasert.

Grafikk: Havarikommisjonen

– Jeg er ansvarlig for navigasjonen

Formalitetene viser at den egentlige kommandoen ikke ble overtatt før han ropte «hardt babord!», og rormannen adlød ordre. Det var sekunder før det smalt.

– Men det er klart at det er jeg som er ansvarlig for navigasjonen på broa også i opplæringsøyemed, sa han i retten.

I løpet av de åtte minuttene vakta hadde vart, kom det flere alarmer på radaren, men ingen som varslet at «Sola TS» var på kollisjonskurs. For at det skulle skjedd, måtte mannskapet ha markert båten som et «aquired target». Det ble ikke gjort, siden de oppfattet at dette var et objekt som lå i ro ved land.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta mener at vaktsjefen hadde et handlingsrom som han ikke benyttet.

– Han kunne redusert farten, han kunne gjort nærmere undersøkelser og brukt andre optiske eller radartekniske hjelpemidler, sier statsadvokaten.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta er aktor i ankesaken. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Vurderte du i det hele tatt å justere ned hastigheten? spør Sylta.

– Nei, er det kontante svaret.

– I en optimal og perfekt verden ville jeg redusert farten, men jeg visste i dette tilfellet ikke hvem som var avsender på VHF. Ingen av de på broteamet kom heller med noen korrigering av min forståelse.

En av meddommerne spør om han trodde at han ville kollidere med land eller objektet dersom han dreide mot styrbord.

– Ja, svarer vaktsjefen.

Spill av lyd Losen: – Helge Ingstad, høyrer du Sola TS? Vaktsjefen: – Helge Ingstad. Losen: – Er det du som kjem her? Vaktsjefen: – Ja, det stemmer. Losen: – Ta styrbord med ein gong. Vaktsjefen: – Nei, då går vi for nærme e....blokkene/båkene. Losen: – Sving styrbord over viss det er du som kjem her. Vaktsjefen: – Eg...eit par grader styrbord over så fort vi har passert e...., passert e..... plattformen vi har om styrbord.

Forsvaret mistet en av sine fem fregatter i ulykken. Foto: Kystvakten

Visste ikke hvem som sendte beskjeder på VHF

Sylta ville vite mer om VHF-kommunikasjonen. I dette sjøområdet er skipene pliktige til å lytte på kanal 16 som nødkanal og kanal 80 som er arbeidskanalen til Fedje VTS.

– Hva tenkte du da du hørte navnet på skipet ditt på denne kanalen? Trigget det noe? spør Sylta.

– Når jeg hører Ingstad, svarer jeg så raskt jeg kan, sier vaktsjefen.

– Framsto det som trivielt at Ingstad ble nevnt?

– Ja, jeg hørte bare snakk om Helge Ingstad. Det i seg selv er ingen alarmknapp.

Lydloggen viser at losen på tankskipet sa «Må svinga styrbord med en gang».

– Da du blir bedt om å gå styrbord, er det en ordre, eller det framstår i alle fall som et imperativ, sier statsadvokaten.

– Jeg oppfatter ikke det som så spisst som det du framstiller nå. Når jeg leser det her, ser det sånn ut, ja, men det var ikke slik vi oppfattet det om bord. Vi visste ikke hvem avsenderen på VHF var. Jeg tror vi hadde åtte oppkall på 12 sekunder, svarer vaktsjefen.

KNM «Helge Ingstad» sank etter hvert helt etter kollisjonen og redningsforsøket. Foto: Kystverket, Kystvakten/Forsvaret

– Viser ikke situasjonen slik den var

Etter kollisjonen mellom «Helge Ingstad» og «Sola TS» seilte politiet, Forsvaret og etterforskerne samme rute og forsøkte å gjenskape hva man kunne se. Ikke som en rekonstruksjon, men for å observere.

– Det er utfordrende å kommentere bilder fra en observasjonsseilas, som ikke viser hvordan situasjonen egentlig var, og så kommentere det fem år etter hendelsen.

Det sa vaktsjefen i siste del av sin forklaring i lagmannsretten i dag.

På ett av bildene er tankskipet så langt ut i fjorden at man ser lys fra Gjona lykt. Ut fra vanlig navigasjonskunnskap må det forstås som at det er sjø mellom Stureterminalen, Gjona lykt og «objektet».

Vaktsjefen svarte bekreftende på dette, men fastholdt at bildet så ikke slik ut denne aktuelle kvelden.

– Bildene (fra observasjonsseilasen) viser ulike situasjoner, men disse er ikke i samsvar med hva som faktisk skjedde, sa vaktsjefen i retten i dag. Foto: John Inge Johansen / NRK

«Bombardert med spørsmål»

Forsvareren hans Christian Lundin sier vaktsjefen har blitt «bombardert med spørsmål» i retten i dag.

– Han har forklart at han handlet etter beste evne, men trodde ikke at det var en kollisjon med et fartøy – selv etter kollisjonen. Og det var flere av de som var på broa som heller ikke forsto det.

Kapteinen på tankskipet forsøkte også å varsle med en blinkende lyskaster – en såkalt aldis-lampe. Dette var det ingen på fregatten som så, på grunn av dekksbelysningen på tankskipet.

l morgen skal vaktsjefen som overleverte vakta til den tiltalte forklare seg for retten. Han har tidligere sagt at han trodde den tiltalte hadde fått med seg navnet «Sola TS» under gjennomgangen. Avtroppende sjef hadde ikke fått med seg at tankskipet hadde meldt seg klar for avgang over radioen.