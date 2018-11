Forsvarsministeren vil svare i Stortinget om Helge Ingstad-havariet

Bare timer etter at Statens havarikommisjon (SHT) hadde lagt frem sin foreløpige rapport om kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS, kom kravet fra Martin Kolberg (Ap):

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) måtte redegjøre for saken i Stortinget.

Nå kommer svaret

– Vi har vært helt åpne på at vi gjerne kommer til Stortinget, men vi har sagt at vi gjerne vil ha litt mer kunnskap om hendelsen før vi kommer. Men at vi kommer for å informere om dette, mener jeg er veldig viktig, sier Bakke-Jensen.

Dette gikk galt

Kollisjonen var et faktum like etter klokken 04.00 torsdag 8. november i år. I Havarikommisjonens foreløpige rapport står det blant annet:

SHT har gjort et sikkerhetskritisk funn relatert til fartøyets vanntette inndeling. Fregatten fikk vannfylling i tre vanntette seksjoner. SHT anbefaler å iverksette tiltak for å ivareta sikkerheten og om funnene gjelder andre fartøy.

Sola TS lå til kai ved terminalen da fregatten først fikk øye på den. Dekket på tankskipet var belyst fordi besetningen forberedte avgang. SHT mener i sin rapport at det var vanskelig for besetningen på fregatten å skille mellom lysene fra skipet og fra terminalen. Det var heller ingen bevegelse i lysene ettersom tankskipet fortsatt lå til kai. «Dette bidro til at besetningen etter all sannsynlighet fikk inntrykk av at lysene tilhørte et stasjonært objekt.»

«Sola» seilte med dekkslyset på etter avgang fra Sture. Det kan ha medvirket til at «Helge Ingstad» ikke kunne se lanternene. – Hvorvidt det var lov eller ikke har vi ikke tatt stilling til, sier Dag Sverre Liseth, leder av sjøfartsavdelingen i SHT.

KNM Helge Ingstad visste ikke at de snakket med tankskipet. Fregatten trodde de snakket med et av de tre nordgående fartøyene de fulgte på radaren. Da fregatten meldte at de ikke kunne svinge styrbord av frykt for å seile inn i det de trodde var land. Det var først etter dette at fregatten oppdaget at de var på kollisjonskurs. Da var det for sent å unngå kollisjon.

Forsvarsminister Bakke-Jensen vektlegger imidlertid at rapporten ikke er endelig.

– Vi skal ha klart for oss at det er en foreløpig rapport havarikommisjonen kommer med. Samtidig er det veldig bra at de kan komme ut med informasjon nå. Det viser det vi har visst, at dette er et komplekst bilde, det er mange involverte, det er viktig at vi bruker havarikommisjonen som institusjon og at vi lar politiet etterforske denne hendelsen. Alvorlighetsgraden tilsier det.

Se fra pressekonferansen til Statens havarikommisjon. Du trenger javascript for å se video. Se fra pressekonferansen til Statens havarikommisjon.

Norge er i kontakt med verftet

Ett av punktene havarikommisjonen pekte på, var at fregatten fikk vannfylling i tre vanntette seksjoner. Dette blir definert som et sikkerhetskritisk funn.

– Det er nytt og veldig overraskende. Vi er i kontakt med verftet for å få avdekket mulighetene, samtidig gjør Forsvaret både umiddelbare tiltak og vi ser på semi-permanente og permanente tiltak for å få rettet opp i dette.

– Kan det være snakk om erstatningsansvar?

– Det er det for tidlig å si. Nå skal vi se hva som ligger i funnene Havarikommisjonen kommer med. Vi tar det på største alvor, og derfor har vi også gjort tiltak på fregattene. Så skal vi forberede semi-permanente og permanente tiltak. Kontakten med verftet går på å grave oss litt lenger ned i hva som kan ligge funnene, sier Bakke-Jensen.

– Kan det også være feil på de andre fregattene?

– Ja, det kan det være. Det er det vi undersøker.

– Hva synes du om rapportens konklusjon?

– Jeg vil ikke spekulere på hvorfor noe kan ha skjedd. Jeg registrerer at Havarikommisjonen har beskrevet et hendelsesforløp, men de er også helt åpne på at det er en foreløpig rapport. Da skal vi la dem jobbe videre. Men alvoret i hendelsen og alvoret i situasjonen tas på alvor, og det jobber vi med hver dag, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.