KrF presset Listhaug ut – får Per Sandberg i stedet

Per Sandberg blir utnevnt som fungerende justisminister etter at Sylvi Listhaug trakk seg tirsdag morgen.

Han har gang på gang provosert KrF. Konflikten nådde sitt klimaks da han i 2015 sa at partiet bærer et stort ansvar for terrorrekruttering, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Sandberg måtte beklage uttalelsene sine.

– Vi er klar til å gi ham en sjanse, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til NRK.

Da nok var nok

Det var på Politisk kvarter at Sandberg lirte av seg kraftsalven mot KrF og partileder Knut Arild Hareide. Da de to møttes på Dagsnytt 18 samme kveld, tok Hareide et kraftig oppgjør med Frp-politikeren.

– Min tålmodighet, den er meget liten. Du har begått en stor feil. Du har forsøkt å beklage. Mitt tydelige budskap til deg er at nå er det nok, Per Sandberg. Nå bør du roe deg ned, tordnet det fra Hareide.

Ved flere andre anledninger har Sandberg brukt en retorikk som vanskelig kan forenes med KrFs kjerneverdier:

I 2008 sa han at «Norske veier må bli så gode at det blir risikofritt å kjøre i ruspåvirket tilstand»

På Frps landsmøte i 2015 stilte han i en T-skjorte med et anker og påskriften «Good Journey», mens flyktningkrisen i Middelhavet var på sitt verste. Sandberg sa det var tilfeldig hvilken skjorte han hadde på seg

Samme år omtalte han islam som den raskest voksende voldelige ideologien i verden

KONTROVERSIELL: Frp-nestleder Per Sandberg på partiets landsmøte på Gardermoen i 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Bedre som statsråd

KrFs knallharde linje mot regjeringen, som til slutt førte til Sylvi Listhaugs avgang, var basert på Listhaugs retorikk.

– Når man bruker en retorikk som godhetstyranni i et samfunn der noen er ensomme mer enn noen gang, da må vi ha nok godhet. Når hun snakker om å folk som kjemper for livet og kommer seg fra sønderbombede hus, som å bli båret på gullstol, da er det en retorikk som KrF ikke kan gå god for, forklarer Bollestad.

KrF-nestleder Olaug Bollestad før KrFs landsstyremøte i går, der de landet på at de ikke lenger hadde tillit til justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hun understreker at Sandbergs mest kontroversielle utspill kom før han ble statsråd i Solberg-regjeringen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Per Sandberg som statsråd frem til nå. Nå må vi først se hvordan han fyller rollen som fungerende justisminister, sier KrF-nestlederen.

– En statsråd skal bygge bruer, ikke murer. En statsråd skal inkludere, ikke ekskludere. Det forventer jeg også av Sandberg, understreker hun.

Lettet Venstre-leder

Venstre-leder Trine Skei Grande, som selv gikk inn i regjering for bare 62 dager siden, sier hun er lettet etter at den potensielle regjeringskrisen ble avverget.

Hun vil ikke si noe om hvorvidt regjeringssamarbeidet er mer spiselig for Venstre-folk etter at Listhaug gikk ut av regjeringen.

– Det vi skal ta inn over oss i dag, er det statsministeren sa om at vi må se på hvordan vi debatterer med hverandre, hvordan vi karakteriserer hverandre, og hvilke standpunkter vi tildeler hverandre, sier Grande til NRK.