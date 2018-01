Hun blir Norges første eldreminister

Michaelsen trosser kraftig influensa når hun møter opp på Slottsplassen klokken 14 onsdag ettermiddag.

57-åringen fra Mandal representerte Vest-Agder på Stortinget fra 2005 til 2017, men tok ikke gjenvalg i fjor.

På Stortinget har hun sittet i transport- og kommunikasjonskomiteen, justiskomiteen, kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og valgkomiteen.

Hun har imidlertid aldri sittet i stortingskomiteen som har ansvar for eldreomsorg.

Michaelsen er opprinnelig utdannet interiørarkitekt. Hun har også tatt utdanning som treningsinstruktør, drevet bensinstasjon og jobbet i SAS.

Åse Michaelsen med Frps kvinnelige stortingskandidater i 2009. F.v. Solveig Horne, Bente Thorsen, Åse Michaelsen, Vigdis Karen Giltun, Siv Jensen, Ingebjørg Amanda Godskesen, Mette Hanekamhaug, Karin Ståhl Woldseth og Laila Marie Reiertsen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Frp-krav

Ifølge kilder har det vært viktig for Høyre og Frp å finne en ny statsråd fra Sørlandet.

Landsdelen leverer mange borgerlige stemmer ved hvert valg, men har ikke vært representert rundt Kongens bord siden Tine Sundtoft (H) gikk av som miljøminister i 2015.

– Det har vært en del av bildet, både krav om eldreminister som Frp har hatt i mange år, og å bli representert fra Sørlandet. Høyre har markert at de er uenige i å ha en egen eldreminister, så det er helt opplagt at dette er et krav Frp har prioritert og fått gjennom, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

Eldrestatsråden blir plassert i Helse- og omsorgsdepartement, noe helseminister Bent Høie (H) etter det NRK får opplyst skal være positiv til.

Frp har etterlyst en statsrådspost for eldresaker siden 2009, lenge før de selv kom i regjering.

– Jeg er usikker på om landet trenger det, men jeg tror Frp trenger det. For dem er eldreomsorg en svært viktig sak i tillegg til innvandring og skatter og avgifter. Jeg tror at de med en egen ministerpost ser at de kan profilere seg sterkere på det området, sier Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen.

Frp-leder Siv Jensen varsler at forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen skal videreføres og utvides. Hun lover også en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger, forskriftsfestet samboergaranti og flere sykehjemsplasser.

– En gledens dag

Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman. Foto: privat

Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, mener landets 950.000 alderspensjonister trenger sin egen minister på lik linje som barna.

– Pensjonistforbundet har etterlyst en eldreminister i lang tid, så dette er en gledens dag for oss. Det bør være det for landets eldre også, sier han.

Norman mener de største utfordringene er overgangen mellom arbeidslivet og pensjonisttilværelsen og overgangen fra å bo hjemme til å bo på institusjon.

– Det gjør at det er viktig at eldreorganisasjoner har en talsperson i regjeringen som er dedikert eldre, sier han.

Norman ber Michaelsen ta kontakt med forbundet for å få nær kontakt med brukerne og sette seg inn i de eldres problemstillinger.

– Lytt til de eldre. Ta de eldre med på råd på en ordentlig og fornuftig måte. Det er jeg helt sikker på at hun kommer til å gjøre, sier Norman.