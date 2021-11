Kilder til NRK om feriepenger: Bare «småtteri» på bordet

290.000 som har vært permittert eller arbeidsledig i år, ser ut til å få kutt i feriepengene neste år.

Senest tirsdag denne uken, samtidig som budsjettforhandlingene pågikk på Stortinget, tente statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) et nytt håp for de som er rammet.

I forkant av NRKs TV-debatt, ringte han til Fellesforbundets tillitsvalgte Torhild K.R. Løkken (Ap), som også sitter i kommunestyret i Vestre Toten. Ifølge Løkken fikk hun et klart løfte:

– Der lovet han at feriepenger skal på plass, sa hun under direktesendingen.

Men den spesielle seansen har nå ført til flere spørsmål:

Betød Støres telefon at 1,6 milliarder kroner til å rette opp kuttet i feriepenger kommer på plass i 2022, eller først senere i perioden?

– Han sa ikke når, men jeg forventer at det er nå fra 2022, sier Løkken. Og la til at hun kom til å bli ugrei å ha med å gjøre hvis Støre ikke leverer.

FORHANDLER: Aps Eigil Knutsen (t.v.), SVs Kari Elisabeth Kaski og Sps Sigbjørn Gjelsvik har intensive samtaler om neste års statsbudsjett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«Altfor smått»

I dag møttes Ap, Sp og SV til nye intensive budsjettsamtaler på Stortinget.

SVs Lars Haltbrekken bekrefter nå at kravet om feriepenger på dagpenger er løftet inn i forhandlingene.

– Vi har lagt det på bordet i forbindelse med vårt alternative budsjett og sørget for at det kom inn i forhandlingene, sier han til NTB.

Men SV vil ikke være noen «ryddegjeng som sørger for at Ap og Sp retter opp sine brutte valgløfter», understreker Haltbrekken.

Slik kuttes feriepengene i 2022 Ekspandér faktaboks Folk som mottar dagpenger, har ikke krav på å tjene opp feriepenger på samme måte som folk som er i jobb. Under koronakrisen kom likevel en midlertidig ordning på plass. Solberg-regjeringen la opp til at kriteriene for ordningen skulle bli endret i 2022 for å spare rundt 1 milliard kroner: Kutte satsen fra 10,2 til 9,5 prosent.

Arbeidstaker må ha mottatt dagpenger i minst 25 uker innenfor opptjeningsperioden januar til oktober i år for å få feriepenger.

Man kan maksimalt motta 12.000 kroner i feriepenger av dagpenger. Støre-regjeringen kunne fjernet kuttet til Solberg-regjeringen, men har ikke klart å finne penger i budsjettet til å prioritere reverseringen.

Fra en Ap-kilde i regjeringsapparatet får NRK opplyst at regjeringspartiene har lagt et forslag av begrenset omfang på bordet. Tilbudet er «altfor smått» er budskapet fra SV om det som ligger på bordet.

En SV-kilde tett på prosessen reagerer derfor på løftet fra Støre til Løkken og «klarer ikke å se at det var grunn for Støre til å ta den telefonen».

NRK har spurt Torhild Løkken om hva hun synes om at det nå skal ligge et begrenset tilbud på bordet.

– De må bare holde det de lovet. Det er egentlig ingen mellomting, sier hun. Og legger til at det betyr full kompensasjon for 2022.

Løkken minner også om at regninger ikke tar ferie.

FORHANDLINGSLEDER: Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen. Foto: Heiko Junge / NTB

En utfordring for forhandlerne er at en full kompensasjon altså vil koste 1,6 milliarder kroner og legge beslag på en stor del av et allerede trangt handlingsrom.

Ingen av budsjettforhandlerne fra Senterpartiet eller Arbeiderpartiet kan si noe som helst om at feriepengene er «kvittert ut».

– Det er store forventninger til flere saker som er budsjettaktuelle. Men vi kan ikke kommentere på spesifikke saker, sier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen (Ap) til NRK.

FORHANDLER: SVs finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski ber LO og AUF holde presset oppe på regjeringspartiene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski vil ikke kommentere enkeltsaker i forhandlingene. Men:

– Det er kjempeviktig for SV at feriepengene kommer på plass. Så er det Arbeiderpartiet og regjeringens ansvar å legge det på bordet, sier Kaski til NRK, og legger til:

– Det er viktig nå at det presset som har vært, blant annet fra LO og AUF, vedvarer opp mot regjeringspartiene, som har et særlig ansvar her.

SVs hovedprioriteringer i forhandlingene Ekspandér faktaboks Allerede mandag denne uken kunne NRK avsløre hva som er SVs fem hovedprioriteringer i forhandlingene: større klimakutt

raskere grønn omstilling

mer omfordeling i skattesystemet

mer til velferd gjennom billigere tannhelse, skolefritidsordning og reversering av usosiale kutt

starte arbeidet med profittfri velferd SV må ha klare gjennomslag på alle disse fem områdene for å kunne inngå en avtale. Men på dette tidspunktet i prosessen er det fremdeles stor avstand mellom SV og regjeringspartiene på alle de fem hovedpunktene, får NRK opplyst. Partenes mål er å komme fram til en budsjettavtale før finansdebatten i Stortinget torsdag.

«Håper på flertall»

I Aps hundredagersplan står det å lese at partiet vil «gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.»

Men i en e-post til NRK etter debatten og den mye omtalte telefonsamtalen, skrev Støre dette:

FERIEPENGER: LO-leder Peggy Hessen Følsvik legger press på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg snakket med Torhild tidligere i dag. Som jeg sa til henne jobber regjeringen for at dette skal bli en permanent rettighet for arbeidsfolk, det har vi også tatt inn i regjeringsplattformen, sier Ap-lederen.

– Det er mye vi gjerne skulle ha gjort raskere, men det er begrenset hva som lar seg gjøre med høyreregjeringens budsjett som utgangspunkt. Men som jeg sa, håper Ap og Sp at vi kan finne flertall for en løsning, og arbeider for det.

NRK møtte nylig Charlott Pedersen, som jobber på Lampemagasinet i Oslo. Hun rammes av feriepengekuttet og er skuffet.

– Veldig mange av de som er hardest rammet, er jo de som ikke har verdens høyeste lønn, sier hun.

FERIEPENGER: Charlott Pedersen har vært permittert i flere runder under koronapandemien. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Vil ikke ha billigvariant

Presset Kaski snakker om kommer ikke bare fra LO-systemet og fagorganiserte, men også fra Rødt på Stortinget.

Stortingsrepresentant Mimir Kristjansson advarer Støre mot å legge fram en billigvariant.

LØFTE: Regjeringspartiene må gjøre som de har lovt, krever Rødts Mimir Kristjansson. Foto: Annika Byrde / NTB

– Han må følge opp stortingets vedtak og egne løfter om feriepenger til alle som har vært arbeidsledig i 2021, sier han til NRK.

Kristjansson advarer sterkt mot igjen å gjøre de arbeidsløse til taperne.

– De har allerede tapt mange tusen kroner hver måned de har gått ledig. Det er urettferdig hvis Støre viderefører kutt som gjør at mange vil tape flere tusen kroner neste sommer også, sier han.

Heller ikke Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik vil kommentere enkeltsaker.

– Vi har jo vært opptatt av at vi skal svare ut de lovnadene som ligger i Hurdalsplattformen. Det har både statsministeren, ansvarlig statsråd og finansministeren vært veldig tydelige på. Det vil selvsagt regjeringen følge opp, sier han til NRK.