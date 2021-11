Støre ringte og sa han ville reversere feriepengekutt

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år ble det foreslått å stramme inn igjen på ordningen som ble utvidet til å gjelde permitterte og arbeidsledige under pandemien.

Støre-regjeringen hadde i sin 100-dagersplan på lista å gjeninnføre dette når de kom i regjering. Men i budsjettet som ble lagt fram i november droppet regjeringen å innfri dette.

Fikk løfte fra Støre i kveld

Torhild K.R. Løkken (Ap), kommunestyrerepresentant i Vestre Toten (Ap) og tillitsvalgt for fellesforbundet i LO stod selv på stand i valgkampen og reklamerte for løftet.

– Det var artig å stå og love dette. Men jeg ble veldig skuffa over at det ikke var med i den første bolken som kom. Det er ganske mye politikerforakt ute og går, og hvis vi ikke holder slike ting. Det går bare ikke an, sa Løkken i Debatten på NRK i kveld.

Men der slapp Løkken også bomben om at regjeringen nå skal ha snudd og likevel vil holde valgløftet sitt.

– Jeg fikk en telefon nå i ettermiddag fra Støre. Der lovet han at feriepenger skal på plass, sier Løkken.

– Sa han når?

– Han sa ikke når, men jeg forventer at det er nå fra 2022. Hvis ikke blir jeg igjen denne grinete kjerringa fra Eina som er litt ugrei å ha med å gjøre, sier Løkken.

Lavtlønte rammes

Ifølge Løkken skal Støre ha sagt at de jobbet med saken og håpet å komme i mål så snart som mulig og sikre en avtale med Senterpartiet.

Løkken mener det er avgjørende at feriepengeordningen blir gjeninnført nå.

– De som har gått aller lengst ledig er lavtlønnsyrker. Og de har ikke store dagpengeutbetalinger fra før av, sier Løkken.

Jonas Gahr Støre tidfester ikke når reverseringen vil skje, men svarer følgende i en epost til NRK nå i kveld:

– Jeg snakket med Torhild tidligere i dag. Som jeg sa til henne jobber regjeringen for at dette skal bli en permanent rettighet for arbeidsfolk, det har vi også tatt inn i regjeringsplattformen. Det er mye vi gjerne skulle ha gjort raskere, men det er begrenset hva som lar seg gjøre med høyreregjeringens budsjett som utgangspunkt. Men som jeg sa, håper Ap og Sp at vi kan finne flertall for en løsning, og arbeider for det, skriver Støre.

LO på krigsstien

Også LO-leder Peggy Hessen Følsvik har gått ut med krav om at Støre snur.

Følsvik vil gi klar beskjed til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) når de møtes på Kartellkonferansen på Gol onsdag, skriver VG og FriFagbevegelse.

– Jeg kan bekrefte at jeg i min tale på Gol vil kreve at feriepenger på dagpenger må gjeninnføres som en fast ordning. Og det må skje nå. Krisen rammet i år, og regninger tar ikke ferie, sier Følsvik til VG.

LO-lederen har støtte hos LOs to mektigste fagforbund, Fellesforbundet og Fagforbundet. De tre danner felles front mot regjeringen.