Kan bli aktuelt med en tredje vaksinedose allerede til høsten

Med over 350.000 nye smittetilfeller mandag ligger India fremdeles på smittetoppen på verdensbasis.

Målt i antall registrerte smittetilfeller er India verdens nest hardest rammede land etter USA. Men mens smitten går ned i USA, stiger den nå raskt i India. En stor, andre smittebølge brøt ut i midten av februar.

Nye og mer smittsomme virusvarianter er påvist i landet. Dersom smitten får fortsette den eksplosive økningen kan nye varianter komme til.

Må regne med flere smittsomme varianter

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier den indiske varianten har ting til felles med de brasilianske og den sørafrikanske variantene.

– Vi vet at det er en av flere varianter hvor du har flere mutasjoner som endrer litt på denne piggen som stikker ut av viruset. Det kan gjøre at det blir mer smittsomt, men også at vaksineeffekten blir redusert over tid, sier Nakstad til NRK.

Foreløpig er det bare påvist en håndfull tilfeller av den indiske varianten i Norge. Den har så langt ikke ført til utbrudd. Nakstad sier man fortsatt analyserer mange positive virusprøver for å overvåke forekomsten av nye varianter.

– Vi må være forberedt på at vi kan få flere tilfeller av virus i Norge som sprer seg lettere eller at vaksinene virker dårligere, sier Nakstad.

I mars i år ble det i tillegg påvist fem smittetilfeller av en undergruppe av viruset, ifølge VG. Disse undergruppe-virusene hadde lignende mutasjoner som den indiske og sørafrikanske varianten.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier til avisen at dette er én av mange hundre undergrupper av viruset, men ikke en egen variant.

Påfyll allerede til høsten?

Tidligere har det vært snakket om at det kan bli nødvendig å supplere vaksinen med en tredje dose etter hvert som viruset endrer seg, muterer og dukker opp i nye varianter..

Nakstad tror det kan skje raskt.

– Vi må være forberedt at vi må få påfyll av en justert vaksine allerede til høsten. Det virker som at EU er i ferd med å forberede seg på dette med tanke på de avtalene de inngår med vaksineleverandørene, sier Nakstad.

Han sier at selv om dagens vaksiner har en viss effekt mot nye varianter, kan de føre til at flere blir smitteførende enn ellers.

– Siden så mange i verden ikke er vaksinert, vil det fortsatt være en utfordring med mutasjoner. Pandemien vil fortsette å leve i verden, sier Nakstad.

– Det spørs hvor mye vi påvirkes i Norge når de fleste voksne er vaksinert med vaksiner som, tross alt, har en ganske god effekt på disse mutasjonene.