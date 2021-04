Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ashwin Mittal var selv covid-syk med feber og smerter da bestemoren hans ble fryktelig dårlig. Etter mange telefoner til forskjellige sykehus der han ble møtt med avslag, kjørte han henne rundt til hun til slutt fikk slippe inn på en akuttavdeling.

Historien han forteller til BBC er bare en av mange beretninger som kapasiteten som er fullstendig sprengt på indiske sykehus nå.

På sosiale medier flommer det over av meldinger der indere trygler om oksygen eller en ledig sykeseng, melder nyhetsbyrået AFP. Andre melder om sykehus som legger både to og tre pasienter i samme seng.

Ashwin Mittal fikk beskjed om at sykehuset bare kunne beholde bestemoren hans der for en kort periode. Andre pårørende får beskjed om å hente sine familiemedlemmer når sykehusene går tomme for oksygen.

En helsearbeider trekker en covid-pasient etter seg mens sistnevnte får oksygen. Foto: Adnan Abidi / Reuters En gruppe sørgende tar farvel med et offer for koronapandemien ved et krematorium i New Dehli. Foto: Danish Siddiqui / Reuters En mann sjekker oksygentankene på et gassleverandøranlegg i Bengaluru, før de fraktes videre til flere sykehus i India. Mangel på ekstra oksygen har vært et stort problem ved flere sykehus. Helsearbeidere med beskyttelsesutstyr triller døde etter koronasykdom utenfor Guru Teg Bahadur-sykehuset i New Dehli, India.

Stigende dødstall fem dager på rad

Flere sykehus opplyser at de knapt har en stol ledig. De sender ut en nødmelding om at de trenger mer utstyr for å kunne behandle pasientene, skriver India Today.

For femte dag på rad har India satt en ny rekord i antall døde med flere enn 2800 på ett døgn.

Samtidig skriver The Hindu at det faktisk kan være snakk om enda høyere dødstall. Avisen har sjekket myndighetenes tall opp mot det som rapporteres fra sykehus i Ahmedabad, Surat og andre distrikter. Den oversikten viser langt flere døde.

Ifølge Reuters dør noen av covid-19 hvert fjerde minutt i New Delhi.

Til Ahmedabad kom Dharminder Patel kjørende med en alvorlig syk kamerat. Han fikk ikke plass på sykehuset, men fikk i det minste hjelp.

– Han hadde vært syk av covid-19 i fem dager. Nå var det akutt så jeg kjørte ham hit. Vi hadde med egen oksygen og legen kom og hjalp, forteller Patel til Reuters. Han sier legen også satte drypp på vennen. Han måtte holde seg i bilen, for det var ikke noen ledig seng på sykehuset.

Dharminder Patel hjelper en venn med å få behandling utenfor et sykehus i Ahmedabad. Foto: RTV

Oksygen på svartebørsen

Men hjelpen er på vei. Store tankbiler med oksygen og med politieskorte er kjørt inn i New Delhi. Den livgivende gassen står høyt i kurs nå.

BBC skriver at prisen på svartebørsen har skutt i været. Anshu Priya forteller at hun til slutt betalte 50.000 rupi (ca. 5500 kroner) for en sylinder med oksygen som vanligvis koster 6000 (670 kroner). Dermed fikk svigerfaren hennes litt hjelp med pusten. Nå begynner svigermoren å bli dårlig, men Priya sier til den britiske kringkasteren at hun ikke tror hun har råd til å kjøpe mer oksygen nå.

En kvinne får gratis oksygen av prestene i et sikhtempel i Gurudwara. Foto: Danish Siddiqui / Reuters

Flere land sier nå at de sender hjelp til India. Både EU og Storbritannia har lovet øyeblikkelig hjelp. Også USA, Singapore og Tyskland er blant landene som vil sende hjelp og utstyr.

Blir bedt om å hugge trær til likbålene

Krematoriene jobber døgnet rundt. Bålene som brenner de døde lyser opp gjennom natten. Utenfor hovedstaden står ambulanser i kø for å få avlevert de døde ved krematorier, melder AP.

Nå er flere lokale myndigheter bedt om å hugge trær i byens parker for å skaffe ved til de hinduistiske likbålene.

Likbålene i New Delhi brenner natt og dag. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Myndighetene krever meldinger fjernet

Misnøyen med myndighetenes håndtering av situasjonen er stor. Blant annet ble en twittermelding fra en politiker i Vest-Bengal, der han holdt statsministeren i landet direkte ansvarlig for de mange dødsfallene, strøket.

Søndag bekreftet Twitter at de hadde tatt vekk flere meldinger med kritikk av indiske myndigheters håndtering av koronakrisen, på forespørsel fra Indias regjering.

Fare for mutasjoner

Ved ukontrollert smitte i store deler av verden øker risikoen for nye mutasjoner, som igjen øker faren for at dagens vaksiner ikke virker. Professor i global helse Flemming Konradsen ved Københavns Universitet advarer om at utviklingen i India føre til dette.

– Noen mutasjoner kan bli dominerende og smitte mer og bredere i befolkningen. De kan gi varianter som våre vaksiner beskytter mindre mot, sier han til Danmarks Radio.

Det er allerede påvist mutasjoner fra India, men man vet foreløpig ikke så mye om dem, sier Konradsen.

– Men det er ingen tvil om at hvis det utvikles varianter i en så stor befolkning, er det en risiko at det utvikles varianter av viruset som bekymrer, avslutter han.

Lange køer for å få fylt oksygen. Prisen på svartebørsen har skutt i været. Foto: Sanjay Kanojia / AFP