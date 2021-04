Internasjonal hjelpedugnad for koronarammet India

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

India har den siste tiden registrert et stadig økende antall smittede og døde. En del sykehus er overbelastet og mangler oksygen og annet utstyr. På gatene utenfor sykehusene venter folk på en ledig seng. Mange får enkel behandling i bilene som står i kø.

Bare i dag rapporteres det om 323.144 nye tilfeller, ifølge Reuters. Totalt har landet fått påvist 17.6 millioner smittetilfeller.

– Kommer til å bli et helvete

Andre steder er jernbanevogner og hoteller tatt i bruk til å huse pasienter, men det hjelper lite når det er mangel på leger og sykepleiere, skriver Reuters.

– Dessverre er det ikke nok med bare senger for å behandle pasienter, sier doktor Devi Shetty til nyhetsbyrået.

I Surat i delstaten Gujarat må de private sykehusene stenge snart, hvis de ikke får nye leveranser med oksygen.

– Situasjonen er kritisk. Denne pandemien er den verste vi noen gang har opplevd. De to neste ukene kommer til å bli et helvete, sier doktor Shaarang Sachdev som leder akuttmottaket ved Aakash Healthcare Super Speciality Hospital i New Delhi.

Doktor Shaarang Sachdev sier de neste ukene blir et helvete. Foto: Sky

En kollega, Piush Girdar, forteller til Sky News at han får opptil 50 telefoner om dagen.

– De spør om en seng, eller oksygen eller medisiner. Men vi har ingenting å gi og pasienter dør.

Mens antall døde i landet nå nærmer seg 200.000 sier mange av verdens land at de vil hjelpe.

Hjelp er på vei

Fra Storbritannia har allerede de første sendingene med medisinsk utstyr ankommet. 100 respiratorer og 95 oksygenkonsentratorer er blant de etterlengtede varene.

– Et internasjonalt samarbeid er i gang, sa en talsmann for det britiske utenriksdepartementet som understreket at det var et stort behov for mer hjelp.

Også USA, Tyskland, Israel og Pakistan har tilbudt hjelp.

Frankrike sender også respiratorer og utstyr til produksjon av oksygen. Det skal være nok utstyr til å hjelpe 10.000 pasienter i døgnet, ifølge den franske helseministeren. Det er ventet å komme til India neste uke.

En pasient på sykeseng i en spisesal omgjort til sykesal. Foto: Money Sharma / AFP

Det haster, Norge vil hjelpe

– Situasjonen er mer enn hjerteskjærende, sier lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Statssekretær Jens Frølich Holte i det norske utenriksdepartementet sier de er klar over hvor alvorlig det er for India nå.

– Vi vurderer nå hvordan vi best mulig kan bidra med støtte, og er allerede i dialog med indiske myndigheter og ulike organisasjoner om dette, opplyser han til NRK.

Også regjeringen i Danmark vurderer å sende hjelp til India.

– Det er hjerteskjærende bilder vi ser fra India. Jeg kan bekrefte at relevante danske helsemyndigheter nå undersøker om og hvordan vi kan hjelpe, sier utenriksminister Jeppe Kofod i en uttalelse.

Setter inn hæren

Indiske myndigheter har innkalt vernepliktige for å håndtere krisen. General Bipin Rawat sier at de vil frigi oksygen fra styrkenes reserver. Samtidig skal soldater bidra ved overfylte sykehus, melder Reuters. Pensjonert helsepersonell skal også kalles inn.

Også krematoriene i landet er overfylt mange steder. I hovedstaden New Delhi brenner bålene døgnet rundt.

Australia har stanset alle flyginger fra India i frykt for at nye mutanter av koronaviruset.

