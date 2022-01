Jehovas vitner nektes statsstøtte for 2021

I en melding på sine nettsider skriver Statsforvalteren at de har funnet flere brudd på trossamfunnsloven hos Jehovas vitner.

«Etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer, har Barne- og familiedepartementet bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas Vitners egne redegjørelser og publikasjoner. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven», skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det var Vårt Land som først meldte om saken.

NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra Jehovas vitner.

Ifølge Statsforvalteren innebærer eksklusjonspraksisen at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer. I praksis betyr dette at de som melder seg ut ikke kan ha kontakt med familie og venner i menigheten, mener Statsforvalteren.

Etter vår vurdering hindrer dette retten til fri utmelding, og er i strid med trossamfunnsloven § 2. Dette mener Statsforvalteren strider med retten til fri utmelding og trossamfunnslovens paragraf 2.

NRK Brennpunkt har gjennom dokumentarserien Guds utvalde hatt en rekke saker om religiøse trossamfunn, deriblant Jehovas vitner og deres praksis rundt eksklusjon.

– Hindrer retten til fri utmelding

Statsforvalteren er også kritisk til at trossamfunnet åpner også for å ekskludere døpte mindreårige.

«Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter», skriver Statsforvalteren.

– Vi har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd, skriver Statsforvalteren.

– Dette føles som en seier

Tidligere Jehovas Vitne-medlem Louise Myrland er strålende fornøyd med avgjørelsen.

– Jeg ble superglad. Jeg gikk rett på sosiale medier og kontaktet venner. Dette føles som en seier, at jeg har vunnet en sak, sier hun til NRK.

– Jeg er selv et offer for denne eksklusjonsordningen som Jehovas vitner har. Den innebærer at jeg ikke får se min familie eller vennene jeg er vokst opp med.

Hun fortalte sin historie i Brennpunkt-dokumentaren Guds utvalgte i likhet med Ida Kårhus.

– Tanken på at jeg betaler skattepenger som har gått blant annet til støtte trossamfunnet som driver denne eksklusjonsordningen har aldri føltes riktig for meg siden jeg gikk ut som 21-åring. Det har vært kjipt å støtte noe som tar fra meg glede.

Mottok varsler

Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter i Oslo og Viken, opplyser at de er blitt varslet fra tidligere medlemmer av Jehovas vitner om de mener er lovbrudd.

– Den trossamfunnsloven vi har nå er blitt endret, slik at vi er pliktige til å ha tilsyn med trossamfunnene for at de skal følge lovverket. Og da ser vi at de har en eksklusjonspraksis som ikke er i tråd med det lovverket vi har, sier hun.

– For eksempel; hvis et medlem melder seg ut av Jehovas vitner, så får ikke det medlemmet lov til å ha kontakt med familien sin som er igjen som medlemmer, sier Svarstad Haugland.

Vedtaket kan klages på til Barne- og familiedepartementet innen 3 uker etter at det er mottatt.

I fjor skrev NRK at Datatilsynet skulle undersøke om Jehovas vitner lagrar opplysninger om medlemmers sexliv.

Ifølge en oversikt fra Barne- og familiedepartementet var det registret 12.686 tilskuddstellende medlemmer i Jehovas vitner i 2021. Ifølge Statsforvalteren vil de dermed gå glipp av 16 millioner kroner.

Svarte NRK etter dokumentar

I forbindelse med NRK Brennpunkts dokumentarserie Guds utvalde skrev Dag-Erik Kristoffersen ved Jehovas vinters Skandinavia-kontor, følgende i en e-post til NRK i 2020:

«Vi respekterer den enkeltes rett til å si og uttrykke sin mening. Av prinsipielle årsaker ønsker vi ikke å kommentere konkrete saker.»

Når det gjelder bruken av religiøse domsutvalg, skriver Kristoffersen følgende:

«I tilfeller hvor det er fastslått eller bevist at noen har gjort noe som bryter med Bibelens prinsipper i alvorlig grad, oppstår spørsmålet om det som har skjedd, får betydning for personens forhold til menigheten.

Et religiøst domsutvalg får i oppgave å avgjøre hvorvidt vedkommende fortsatt ønsker og er kvalifisert til å kalle seg et Jehovas vitne. Når de eldste tjener i et domsutvalg, er oppgaven deres av åndelig, religiøs karakter.

Deres mål er først og fremst å hjelpe vedkommende til å angre og gjenvinne sin åndelige helse. Ved hjelp av Bibelen bedømmer de om den som har begått en alvorlig bibelsk synd, viser anger eller ikke.

Hvis personen ikke angrer, blir vedkommende ekskludert fra menigheten. Da vil domsutvalget på en kjærlig måte forklare for ham eller henne den bibelske grunnen for eksklusjonen og hvilke skritt han eller hun må ta for å kunne bli gjenopptatt i menigheten på et senere tidspunkt.

Dette gjøres i håp om at den som har begått den alvorlige bibelske synden, skal forandre innstilling og med tiden angre og vende tilbake til menigheten. Men hvis vedkommende oppriktig angrer, kan han eller hun fortsette å være et av Jehovas vitner.

Oppgaven til et slikt domsutvalg er altså utelukkende av religiøs karakter og vil ikke komme i stedet for det myndighetene eventuelt gjør for å behandle en straffesak, hvis et brudd på landets lover er inne i bildet.»