IS-søstrene fra Bærum: Familien prøver å få kvinnene til Somaliland

Nå kan NRK fortelle at familien til søstrene arbeider for å få de norske kvinnene ut av Syria. Målet er å få dem til Somaliland, der de er født og har familie.

De to søstrene rømte fra Norge til Syria i oktober 2013, mens de fortsatt var tenåringer. Historien deres har vært mye omtalt, særlig etter Åsne Seierstads prisbelønte bok «To søstre» fra 2016.

Det var lenge usikkert om de to hadde overlevd tiden med terrorgruppa IS, men i juni fant Aftenposten dem i den overfylte leiren Al Hol. Kvinnene fra Bærum var blant de aller siste som klarte å komme seg levende ut av Baghouz, det siste lille området IS hadde igjen i Syria.

Nå er de blitt 22 og 25 år gamle, og har til sammen tre barn som ble født i Syria. Etter norsk lov er barna deres også norske statsborgere.

NRK har vært i kontakt med søstrenes familie, som ikke ønsker å kommentere saken.

68.000 personer bor i den overfylte leiren Al Hol. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Fått penger fra Norge

NRK har snakket om søstrene med flere uavhengige kilder, som kommer med nye opplysninger:

De skal ha fått tilsendt penger fra privatpersoner hjemme i Norge.

Senest i oktober var søstrene i telefonkontakt med personer i Norge. Da var de fortsatt i Al Hol.

Leiren er kontrollert av den kurdiskdominerte militsen SDF, men overbeviste IS-kvinner setter sitt tydelige preg på livet bak gittergjerdene. Kvinnene har opprettet egne sharia-domstoler i leiren, og skal ha straffet andre kvinner med døden.

Kurdiske selvstyremyndigheter har gjentatte ganger oppfordret verdenssamfunnet til å ta ansvar for statsborgerne sine i leiren.

Kurderne har forhandlet frem flere løslatelser, men krever at et land henvender seg til dem og ber om å få statsborgeren sin utlevert.

Somaliland må spørre

Det betyr at en eventuell flytting til Somaliland er avhengig av at Somaliland ber om å få søstrene dit.

NRK har snakket med en representant for myndighetene i Somaliland. Han sier at det ikke har kommet en forespørsel til dem om kvinnene, og stiller også spørsmålet om ikke Norge heller bør ta ansvar for dem.

Somaliland er en uavhengig republikk, med egne institusjoner, og styres uavhengig av resten av Somalia. Men Somaliland er ikke internasjonalt anerkjent som eget land.

Ifølge Aftenposten sa kvinnene i sommer at de ønsket å komme til Norge med barna sine, men det er uvisst om kvinnene faktisk har bedt Utenriksdepartementet om hjelp.

Da Aftenposten snakket med den yngste søsteren i sommer, hevdet hun overfor avisa at de ikke dro til Syria for å knytte seg til en terrorgruppe.

Ifølge avisa ville ikke søstrene si hva de mener om terrorgruppa IS.

UD ønsker ikke å svare på om søstrene har bedt om bistand og viser til taushetsplikten.

Seniorrådgiver Astrid Sehl skriver i en epost til NRK at UD oppfordrer de som eventuelt ønsker hjelp om å ta kontakt:

«Vi oppfordrer de som er i området og som ønsker konsulær bistand til å etablere kontakt med utenrikstjenesten. Dette kan eventuelt gjøres gjennom familie, advokat eller ICRC.»

Hargeisa, hovedstaden i Somaliland. Foto: Christine Præsttun / NRK

Søstrene er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltagelse i en terrororganisasjon. De er etterlyst internasjonalt, men politiet har ikke bedt om å få dem utlevert til Norge.