Ifølge flere kilder er volden og overgrepene i leiren, der også norske barn og kvinner fortsatt sitter internert, iferd med å eskalere kraftig.

I en video NRK har fått tilgang til, peker engstelige tilskuere ned i en grøft der kvinnen ble funnet i forrige uke. Hun var ille tilredt og hadde vært savnet i halvannen måned.

– For en uke siden fant vi en drept kvinne i kloakksystemet. Kvinnen hadde vært savnet i over halvannen måned. Vi trenger hjelp fra verdenssamfunnet nå, sier Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria til NRK.

Kvinner som fortsatt støtter IS har stor innflytelse på situasjonen inne i leiren. Her sees noen av dem rope til NRK under et besøk i juni (arkivfoto). Foto: Christine Svendsen / NRK

– Vi klarer ikke å stå imot dette problemet alene. Det er mye som skjer her nå. Situasjonen i Al Hol-leiren er virkelig veldig farlig, forteller han.

Forteller om drap

NRK har vært i kontakt med flere kilder i Syria. De forteller om dramatiske endringer i sikkerhetssituasjonen i Al Hol.

Les også: Opptøyer i Al Hol-leiren

Det er stadig angrep på vaktene og andre kvinner i leiren.

– For to uker siden ble to mennesker drept i den delen av leiren der irakiske flyktninger bor. En kvinne ble slått med en øks i hodet og en annen ble halshugget. For to dager siden fant vi en veibombe inne i leiren. Verdenssamfunnet må ta ansvar. Dette klarer vi ikke alene, sier Abdulkarim Omar på telefon til NRK.

Han er talsmann i de kurdiske selvstyremyndighetene i det nordøstlige Syria.

NRK får på annet hold opplyst at leirledelsen har skiftet ut flere sikkerhetsoffiserer og soldater i leiren som et ledd i flere tiltak for å forsøke og få kontroll over situasjonen.

Men så langt har disse sikkerhetstiltakene ikke fungert tilfredsstillende, forteller personer i området til NRK.

En høytstående etterretningsoffiser i Syrian Democratic Forces (SDF), som vil være anonym, forteller til NRK at Al Hol-leiren er på randen av kollaps.

– IS er i Al Hol-leiren og er veldig aktive med å rekruttere andre kvinner. De gjennomfører religiøs undervisning, og har Sharia-domstoler som straffer og dreper andre kvinner. Vi har begrenset med kapasitet.

– Kan dere garantere sikkerheten til de norske barna som befinner seg i Al Hol?

– Jeg må være ærlig med deg, og si at vi ikke klarer sikkerheten alene hvis vi ikke får hjelp fra det internasjonale samfunnet.

I Norge har utfordringene til en syk norsk 4-åring i leiren vakt mye oppmerksomhet og debatt. Fredag 4. oktober skal Stortinget stemme over et representantforslag om å be regjeringen hente barnet hjem til Norge sammen søsken og mor.

Bekymret for barna i leiren

Sist uke oppstod skyting mellom en gruppe IS-kvinner og vaktene leiren. Vaktene prøvde å redde en annen IS-kvinne da de ble skutt på.

– Femti IS-kvinner samlet seg for å straffe en annen IS-kvinne i en intern rettssak fordi kvinnen angivelig ikke fullgte reglene til IS i leiren. Da politiet i leiren skulle gripe inn, oppdaget de at IS-kvinnene hadde våpen på seg. Kvinnene åpnet ild, forteller Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria til NRK.

Abdulkarim Omar forteller at det er store problemer med sikkerheten i leiren. Foto: Christine Svendsen / NRK

En IS-kvinne skal ha blitt drept og 40 andre arrestert.

I leiren befinner det seg flere kvinner og barn med bakgrunn fra Norge. Det skal være ti norske kvinner i leiren som tidligere var tilknyttet terrorgruppen IS. Det antas at det også kan være over 30 barn med norsk tilknytning.

Omar forteller til NRK at barnas situasjon i leiren er hans største bekymring.

– Det foregår militær trening inne i leiren og også ideologisk kursing. Hvis barn blir værende i denne radikale atmosfæren, vil vi få en helt ny generasjon med terrorister som er mye farligere enn vi har her. Europa gjør en stor tabbe ved ikke hente sine egne kvinner og barn. De må ta ansvar og det haster, forteller den kurdiske talsmannen.

Les også: Syk fireåring mister vekt: Regjeringen endrer ikke politikk

Les også: IS-kvinne med syk fireåring: Vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter