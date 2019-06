Norge har fått de fem foreldreløse barna til norsk IS-kvinne

Barna er mellom 1 og 7 år gamle og ble funnet i flyktningleiren Al Hawl nordøst i Syria i april.

I en uttalelse NRK har fått, bekrefter kurdiske selvstyremyndigheter at de fem barna er overlevert til norske myndigheter.

– Målet er å redde barna fra en ekstremistisk tilværelse og gi dem en mulighet til å bli rehabilitert og bli reintegrert i sine samfunn, heter det i uttalelsen fra talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, Kamal Akef.

Ifølge uttalelsen ble barna gitt til norske myndigheter etter en forepørsel fra Norge. En avtale ble signert i byen Ain Issa.

Foreldrene til barna er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til terrorgruppa IS. Faren skal være død og moren forsvunnet.

Det var Aftenposten som møtte fire av de fem barna da de besøkte leiren i april. Da ble barna ivaretatt av en kvinne som var venninne med barnas mor, ifølge avisa. Etter at det ble kjent åpnet statsminister Erna Solberg opp for å hente hjem barna, men understreket at det ville bli en krevende prosess.

Diskuterte skjebnen til barna

En delegasjon fra norske myndigheter møtte kurdiske selvstyremyndigheter i går. I et to timer langt møte diskuterte norske myndigheter skjebnen til de fem foreldreløse barna som har sittet i flyktningleiren Al Hawl nordøst i Syria.

Norske myndigheter møtte Abdel Karim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i går. Foto: Eirik Veum / NRK

– Møtet var veldig vellykket, sa en representant for norske myndigheter, ifølge Rudaw.

Utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndigheten, Abdel Karim Omar, bekreftet på Twitter i går at han hadde vært i møte med norske myndigheter.

Utenriksdepartementet bekreftet dette.

– Utenriksdepartementet bekrefter møte med lokale kurdiske myndigheter i Syria. I møtet ble den humanitære situasjonen i nordøst Syria diskutert. Norske myndigheter har over lengre tid arbeidet for å finne en løsning for de foreldreløse barna, slik det har vært sagt siden 23. april. Utover det har vi ingen kommentar, skriver pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i en tekstmelding til NRK.

Det er kurdiske selvstyremyndigheter som kontrollerer nordøst Syria. De har samlet IS-kvinner og barna deres i store leirer i området.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fortsatt norske barn i leiren

Norske myndigheter har fått kritikk for at de ikke har hentet hjem de norske barna tidligere. Senest i går kritiserte Røde Kors regjeringen for å være passive.

Da NRK besøkte i leiren i mars, var forholdene svært vanskelige. Nå mener Leger uten grenser at det er en humanitær krise i Al Hawl. Over 200 barn har mistet livet i leiren, og ifølge organisasjonen har flere kvinner og barn dødd av sykdommer som kan behandles.

Fortsatt er minst tre norske barn internert i leiren. I tillegg er tre søsken, som er født i Norge, men som er russisk statsborgere, også i Al Hawl.

I mai hentet svenske myndigheter ut syv foreldreløse barn. Faren til barna var den norske statsborgeren og IS-medlemmet Michael Skråmo.