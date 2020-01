IS-kvinne og barna hennes til Norge: Dette kan skje når de lander

I dag ble det kjent at regjeringen henter hjem en norsk IS-kvinne fra Syria. Kvinnen har to barn, en gutt på fem og en jente på tre år.

Barnas mor er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon.

Etter det NRK får opplyst vil 29-åringen bli pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste straks hun er på norsk jord.

Dette betyr ikke at hun automatisk blir plassert på en celle med en gang, men at hun vil være under politiets kontroll.

Kvinnen er den første fremmedkrigeren som returnerer til Norge med barn. Helt siden i sommer har barnevernet forberedt seg på hvordan de skal håndtere situasjonen.

I et intervju med NRK i mars i fjor, ba den norske IS-kvinnen norske myndigheter om hjelp.

Fraråder tidlig adskillelse

I juli kom nemlig Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med en rekke råd til barnevernet.

I et informasjonsskriv ber direktoratet om at en eventuell separasjon mellom barn og foreldre må skje på en minst mulig traumatisk måte for barnet.

De påpeker blant annet at en adskillelse på flyplassen like etter retur kan føre til en såkalt «symptomeskalering» - altså at barnas psykiske tilstand forverrres.

Etter det NRK forstår er det også dette man nå har lagt planer for.

Barna skal skjermes

Det må blant annet bli oppnevnt en midlertidig verge for barna. Dette vil skje dersom mor blir arrestert eller satt i avhør.

– Vi har en beredskap for slike saker, blant annet med verger som er spesialtrent, sier avdelingsdirektøren i vergemålsavdelingen til fylket som har ansvar for å håndtere saken.

NRK navngir ikke fylket av hensyn til barna.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har også bedt om respekt for at barna skjermes når de ankommer Norge.

– De skal få eie sin egen historie og få anledning til en trygg oppvekst og den samme friheten og tryggheten som alle barn i Norge har. De skal ikke dømmes eller lastes for sine foreldres valg, sier Eriksen.