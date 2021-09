MDG-ordfører: – Vi har vært for militante

MDG ble ikke den valgvinneren mange spådde.

Hvorfor det ble slik, er det mange meninger om.

MDGs eneste ordfører tenker slik:

– Jeg tror rett og slett at, både i denne valgkampen og den forrige, så har vi på mange måter vært for militante, sier Ørjan Jensen.

Han er ordfører i Vardø helt nord, hvor MDG gikk ned med 2,7 prosentpoeng. Til 2,6 prosent oppslutning. I Nord-Norge har partiet vært mer eller mindre på stedet hvil etter valget.

Jensen fortsetter:

– Militante i den forstand at vi er for spisset og stiller for knallharde krav på områder som gjør at folk oppfatter oss som litt for ekstrem. Det tror jeg er årsaken.

– På den måten klarer vi ikke å komme ut med flere saker, og blir oppfattet som et «ensaksparti». Når man blir oppfattet som for ekstrem, så blir man også irrelevant.

Radikal retorikk?

Analysen til NRKs kommentator Lars Nehru Sand peker på noe av det samme.

NRKs kommentator Lars Nehru Sand.

– MDG har over tid ført en radikal retorikk som begeistrer menigheten, men kan være til hinder for å nå massene, skriver Sand.

Nehru Sand mener også at partiets oljeultimatum bør evalueres. Et ultimatum som kan ha stengt flere dører enn det har åpnet.

MDGs Ørjan Jensen er ikke uenig.

– Jeg tror ikke akkurat at ultimatum er den rette valgtaktikken, for å si det sånn.

Han trekker paralleller til Rødt:

– Det var først da Rødt fjerna væpna revolusjon-paragrafen i sitt program, at de ble tatt seriøst. På mange måter tror jeg vi lider litt under en sånn type logikk. Vi har blitt oppfattet som for ekstrem. Selv om programmet vårt på langt nær er det.

Han mener programmet til MDG innen klima og miljø har en del likheter med andre parti sine program.

– Vi har litt strengere tiltak. Men ingen voldsom dramatikk, ut over at vi vil slutte å lete etter olje og gass. Noe som jo vil bli et resultat av utviklinga.

Altså stiller partiet et krav det nesten ikke hadde trengt å stille, mener han.

– Fordi det kommer til å bli resultatet av seg selv.

Bevisst valg

Et annet spørsmål er hvorvidt MDG har «glemt» distriktene i sin politiske strategi, og lagt alle eggene i «Oslo-kurven». I Nordland har de sentralt eksempelvis gått mot en svært populær og etterlengtet utbygging av E6 i Sørfold. Mot fylkespartiets vilje.

8,5 prosent oppslutning får partiet i hovedstaden.

At MDG har satset tungt i byene – og at dette har fått noen konsekvenser for oppslutninga i periferien, det er et premiss Jensen er med på.

– Det er nok riktig. Samtidig er det et bevisst valg. Man har retta fokuset inn der hvor de store folkemengdene bor. Østlandsområdet. Da legger vi «trøkket» der. Så kan det hende den strategien ikke har slått helt perfekt ut.

– En feilslått strategi?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men det jeg mener vi kunne blitt flinkere på, er å ikke være så militant. Å jobbe for å få inn flere av våre saker.

Politikken til MDG er veldig god, sier han. Problemet er bare at for få kjenner til alle de ulike politikkområdene.

Toppkandidaten i Nordland er fornøyd

Thomas Johansen, førstekandidat for MDG Nordland, tror det kan finnes flere årsaksforklaringer til at valget ikke gikk bedre for dem.

– Vi hadde håpet å nå sperregrensa, men så gjorde vi ikke det. Nå skal vi sette oss ned i ro og fred, og ha en grundig evaluering innad.

MDG gjør rett nok sitt beste valg noensinne og tredobler stortingsgruppa. Johansen viser til at de har gått fram i mange kommuner rundt om i landet.

Thomas Johansen, førstekandidat for MDG Nordland, forteller at hans hjertesak er barn og unges oppvekstvilkår. Foto: Marte Klemetsdal /

– Det kan være at velgerne kanskje ikke får med seg det som er vår politikk på andre områder enn klima, medgir han.

– Det med at folk kan oppfatte MDG som for ekstrem på noen områder, er du enig i det?

– Jeg synes ikke det personlig. Selv om jeg ser at mange har malt et fiendebilde av MDG, og påstår at politikken vår er ekstrem.

– Jeg synes ikke valgresultatet er et nederlag. De fleste stortingspartiene i Nordland har hatt en tilbakegang, så at vi holder stand tolker jeg som et godt tegn. Ser vi på medlemstallene, har vi hatt en stor vekst i Nordland det siste året, og bare siden i går har vi fått mange innmeldinger sier Johansen, som ser lyst på fremtiden.